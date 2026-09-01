Nữ ca sĩ Việt sống ở Mỹ nói thẳng về chị chồng, mẹ chồng cũ

"Bất cứ khi nào có chuyện gì, tôi vẫn luôn tìm tới chị Trizzie Phương Trinh" – Nguyễn Hồng Nhung nói.

Vừa qua, tại một livestream, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã chia sẻ về mối quan hệ giữa mình với chị dâu cũ là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đồng thời tiết lộ thêm về quan hệ sau ly hôn giữa mình với chồng cũ, mẹ chồng cũ.

Nguyễn Hồng Nhung

Cô nói: "Điều quan trọng là phải chia tay trong văn minh và sau khi ly dị vẫn giữ gìn được quan hệ tốt đẹp, cùng nhau chăm sóc các con, đối đãi với cha mẹ hai bên và coi nhau như những người bạn đồng hành trong cuộc sống.

Bằng chứng là bản thân tôi cũng là em dâu cũ của chị Trizzie Phương Trinh. Bây giờ con trai đầu lòng của tôi đã 14 tuổi. Trước khi làm em dâu, tôi cũng đã là một người em của chị.

Cho đến bây giờ, sau khi ly hôn em trai chị Trizzie rồi, tôi vẫn là người em của chị. Bất cứ khi nào có chuyện gì, tôi vẫn luôn tìm tới chị Trizzie Phương Trinh. Tôi ngã rất nhiều lần và chỉ có chị đứng ra đỡ cho tôi.

Mẹ chồng cũ của tôi tức mẹ ruột chị Trizzie Phương Trinh là một người mẹ rất tuyệt vời. Đến bây giờ, tôi sinh em bé thứ ba mà bà vẫn là người tự tay mang đồ ăn cho tôi, nấu cho tôi mỗi ngày trong thời gian tôi ở cữ.

Và bà cũng là một thành viên trong hội nghệ sĩ tâm linh (một nhóm nghệ sĩ hỗ trợ nhau trong cuộc sống ở hải ngoại). Chúng tôi hay gọi bà là bà ngoại còn bà nội là mẹ anh Bằng Kiều (nghệ sĩ Lưu Nga). Chắc mọi người hay xem livestream của danh hài Thúy Nga thì thấy gia đình chúng tôi có nhiều hoạt động rất vui.

Trong cuộc sống có những điều không thể tránh khỏi, đó là thử thách của mỗi con người khi sinh ra. Quan trọng là cách chúng ta vượt qua thử thách đó thế nào.

Và mọi người thấy, cho đến giờ tôi và chị Trizzie Phương Trinh vẫn luôn gắn bó với nhau như hai chị em gái".

Được biết, Nguyễn Hồng Nhung kết hôn với em trai ca sĩ Trizzie Phương Trinh là Quý Nguyễn vào năm 2010 tại Mỹ. Sau này, cặp đôi ly hôn trong êm đẹp. Hiện tại, Nguyễn Hồng Nhung đang có cuộc sống hạnh phúc với doanh nhân Nguyễn Trung Thành và mới sinh con thứ ba.

