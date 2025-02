NSƯT Thành Lộc: "Trời ơi, nói tới đây là trong người tôi nổi gai ốc!"

Mới đây, tại chương trình Dấu ấn mùa xuân, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ về kỷ niệm ngày Tết của mình.

Thành Lộc

Anh nói: "Đọng lại trong tôi ký ức về Tết là pháo, là cái bây giờ không có nữa. Đó là một thiệt thòi của các bạn trẻ ngày nay.

Thực ra bây giờ người ta không đốt pháo nữa vì lí do an ninh, an toàn nhưng trong pháo cũng có ký ức khó quên, những ấn tượng về tuổi thơ sống với Tết.

Ngày tôi còn nhỏ, vào 15 phút trước giao thừa, bỗng nhiên cả khu vực mình sống im phăng phắc. Mọi người chạy thật nhanh về nhà để chuẩn bị cúng ông bà tổ tiên. Mọi người tự nhiên nhỏ tiếng với nhau, không ai lớn tiếng, không gây gổ, la mắng nhau, ai cũng hiền lại.

5 phút trước giao thừa, hầu như không ai nói chuyện với ai, mọi thứ đều yên ắng. Đến đúng giao thừa thì tiếng pháo rộ lên. Cả một thành phố, một vùng mình đang sống rộ lên tiếng pháo. Trời ơi, nói tới đây là trong người tôi nổi gai ốc!".

Pháo xưa

Tiếp đó, mùi pháo Tết bốc lên khiến tôi ngây ngất. Một năm tôi chỉ ngửi được mùi pháo Tết một lần thôi.

Sáng hôm sau mùng 1, tôi ra đường là toàn bộ con đường toàn màu đỏ xác pháo. Tôi đi tới đâu êm chân tới đó nhưng đang đi trên một tấm thảm vì bên dưới toàn xác pháo đỏ rực. Trên đầu là hoa đào, hoa mai nở, bên dưới là xác pháo, thích lắm.

Tôi ra đường không khí se se lạnh. Ngày xưa Sài Gòn những ngày Tết có không khí se lạnh. Mọi người đều mặc áo quần đẹp đi lễ chùa ngày mùng 1. Đối với tôi là những kỷ niệm rất đẹp.

Tôi nhớ đầu những năm 80, tôi còn là thành thành viên ban nhạc Bách Việt của Nhà Văn hóa Thanh niên và cứ đến Tết chúng tôi lại diễn cho mọi người xem.

Lúc đó, Sài Gòn chỉ có hai nơi đông nhất là Nhà Văn hóa Thanh niên và Nhà Văn hóa Lao động. Mọi người tập trung ở đó để xem ca nhạc và chúng tôi biểu diễn cùng rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Năm đó tôi còn đạp xe đạp cọc cạch. Diễn xong, tôi đạp xe về nhà và đang gần tới nhà thì đúng giao thừa, pháo bắt đầu nổ, cả thành phố sáng rực lên, khói pháo ngập khắp phố. Các phương tiện, xe cộ đều dừng lại hết vì khói pháo ngập tràn. Mọi người đều đứng im nghe tiếng pháo nổ, cảm giác lâng lâng trong tôi lắm".