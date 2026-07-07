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NSƯT Thanh Hùng đột ngột qua đời ở tuổi 46

Đỗ Quyên
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Theo chia sẻ của người thân, NSƯT Thanh Hùng mất do đột tử, hưởng dương 46 tuổi. Sự ra đi bất ngờ của anh khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng.

Theo cáo phó, NSƯT Thanh Hùng qua đời lúc 19h30 ngày 5/7, hưởng dương 46 tuổi. NSƯT Thanh Hùng tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1980, ở Hà Nội. Anh là con trai nghệ sĩ Quý Bôn và Bạch Phượng.

Lễ viếng NSƯT Thanh Hùng được tổ chức sáng 7/7 tại Nhà tang lễ Cầu Giấy, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra sáng cùng ngày, sau đó linh cữu được an táng tại nghĩa trang Nhân Hòa, Hà Nội).

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Theo chia sẻ của người thân, NSƯT Thanh Hùng ra đi đột ngột do bị cảm. Thông tin nam nghệ sĩ qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả không khỏi bàng hoàng.

Chia sẻ với Tiền Phong , nghệ sĩ Mai Anh cho biết NSƯT Thanh Hùng từng công tác tại Nhà hát Chèo Hà Nội, sau đó chuyển sang Nhà hát Múa rối Thăng Long. Trước khi qua đời, NSƯT Thanh Hùng là tổ trưởng tổ nhạc dàn nhạc đoàn 2. Vợ anh là Trang Sáo - giảng viên bộ môn sáo trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Họ có hai con trai.

“Thanh Hùng là người giỏi chuyên môn, hiền lành, tốt tính, được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu mến. Tôi vẫn bàng hoàng và chưa thể tin Hùng đã ra đi”, nghệ sĩ Mai Anh nói.

Diễn viên múa rối Xuân Long không giấu được sự bàng hoàng khi nhớ lại những kỷ niệm gắn bó với nghệ sĩ. "Anh là người đầu tàu trong các hoạt động thể thao của Nhà hát. Anh từng được đào tạo từ lò Thể Công, nhưng cũng là tay đàn nguyệt có tiếng trong giới bạn nghề. Đêm qua biết tin, tôi thực sự bàng hoàng. Anh còn trẻ, còn yêu tiếng đàn và trái bóng lắm".

Nghệ sĩ Ngọc Anh chia sẻ chỉ vài giờ trước khi nhận tin dữ, cả hai vẫn còn ngồi ăn trưa và trò chuyện vui vẻ. "Tôi bàng hoàng khi nghe tin. Từ lúc biết tin, người tôi cứ nổi da gà và vẫn không thể tin đó là sự thật. Đúng là vô thường", nam nghệ sĩ cho hay.

Nhiều đồng nghiệp nhận xét NSƯT Thanh Hùng là người tận tâm với nghề, lặng lẽ cống hiến cho nghệ thuật truyền thống. Anh được nhiều thế hệ nghệ sĩ quý mến bởi sự giản dị và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

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qua đời

NSƯT Thanh Hùng

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