NSƯT Hoài Linh về quê thăm mộ, nói một điều sau nhiều năm

Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh cùng em trai là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã dẫn mẹ tới thăm mộ bố mình. Ngôi mộ của bố Hoài Linh được nằm trong khu mộ tổ gia tộc họ Võ tại tỉnh Khánh Hòa. Khánh Hòa cũng là quê hương của Hoài Linh, nơi anh sinh ra và lớn lên.

Gia đình Hoài Linh

Vì vậy, mỗi lần mẹ anh muốn tới thăm mộ đều phải có sự hộ tống của con cháu do phải bay từ TP.HCM tới Khánh Hòa, một chặng đường khá xa xôi.

Vốn là người con hiếu thảo nên lần nào mẹ muốn ra thăm mộ Hoài Linh cũng sắp xếp công việc đưa mẹ đi dù anh khá bận rộn. Lần này, đi cùng Hoài Linh còn có một số đệ tử tháp tùng cùng nhiều họ hàng, con cháu. Ai cũng vui vẻ cười nói.

Chị gái Hoài Linh cũng từ Mỹ bay về để ra thăm mộ cha. Rất lâu rồi gia đình Hoài Linh mới có dịp quây quần, sum họp bên nhau, nên ai nấy đều hào hứng, rộn ràng. Dương Triệu Vũ cười nói liên tục, mẹ anh cũng tỏ ra khỏe khoắn, vui vẻ khi thấy các con tụ họp về quê.

Nam nghệ sĩ vẫn ăn mặc bình dân, giản dị, đội mũ lưỡi trai. Anh tự tay cắt hoa, cắm hoa, sắp xếp đồ lễ để cúng bố. Anh còn tiết lộ một điều sau nhiều năm bố anh qua đời: "Ở nhà ngày nào mẹ tôi cũng ngồi nói chuyện với bố". Điều này cho thấy, Hoài Linh rất quan tâm, sát sao đến mẹ mình.

Dù ít nói nhưng trong lần này, Hoài Linh cũng tỏ ra phấn khởi ra mặt. Anh nói chuyện nhiều hơn và giọng khá vui.

Lòng hiếu thảo của nghệ sĩ Hoài Linh với mẹ là một điều được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ. Thời gia đình còn khó khăn, dù mẹ dặn các con chỉ lo học, Hoài Linh vì thương mẹ vất vả mà lén đi bán trái cây trên tàu để phụ giúp gia đình, một hành động đầy tình thương nhưng khiến mẹ lo lắng.

Hiện tại, dù đã là nghệ sĩ lớn tuổi, Hoài Linh vẫn sống gần gũi với mẹ già, ở nhà không khóa cửa phòng để mẹ có thể vào thăm bất cứ lúc nào. Anh thể hiện sự quan tâm ân cần qua những hành động nhỏ như tự tay đẩy xe hành lý, dìu mẹ ở sân bay, luôn chu toàn trách nhiệm con trưởng.

Trong những dịp đặc biệt, anh không ngần ngại bày tỏ tình cảm, thậm chí bật khóc khi hát ca khúc Mẹ tôi tặng mẹ trong tiệc sinh nhật. Tấm lòng ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm sâu sắc, sự kính trọng và biết ơn vô bờ bến mà Hoài Linh dành cho đấng sinh thành.