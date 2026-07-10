NSND Thanh Lam khen Tùng Dương "cháy nổ" vừa vặn

"Trong MV này, điều tôi đánh giá cao là Tùng Dương đã kiểm soát rất chặt chẽ nguồn năng lượng ấy để sự 'cháy nổ' vừa vặn với nhu cầu nghe của mọi người và khán giả dễ tiếp nhận", NSND Thanh Lam chia sẻ.

Sau nhiều dự án âm nhạc mang đậm dấu ấn sáng tạo, chiều 9/7, ca sĩ Tùng Dương đã có buổi ra mắt MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Tại sự kiện, NSND Thanh Lam dành nhiều lời khen cho sản phẩm mới của đàn em, đặc biệt ấn tượng với cách nam ca sĩ tiết chế năng lượng để mang đến một sản phẩm "cháy nổ" nhưng vừa vặn.

Chia sẻ tại họp báo, NSND Thanh Lam cho biết chị yêu thích thông điệp mà ca khúc truyền tải, đồng thời đánh giá cao phần phối khí và cách thể hiện của Tùng Dương và ekip.

NSND Thanh Lam chia sẻ trong buổi ra mắt MV của Tùng Dương.

"Với tôi, đây là một bài hát có thông điệp rất ý nghĩa. Mỗi chúng ta đều có hành trình riêng của mình và tôi cảm nhận ca khúc như một lời chúc của Tùng Dương gửi đến tất cả mọi người, mỗi người hãy rực rỡ trong chính hành trình của mình.

Tôi rất thích phần phối khí, đặc biệt là đoạn chuyển sang Rock. Đó là lúc Tùng Dương trở về đúng 'bản địa' của mình rồi, chỉ việc 'cháy nổ' thôi. Nhưng trong MV này, điều tôi đánh giá cao là Tùng Dương đã kiểm soát rất chặt chẽ nguồn năng lượng ấy để sự 'cháy nổ' vừa vặn với nhu cầu nghe của mọi người và khán giả dễ tiếp nhận. Giá mà Thanh Lam cũng được đóng 3 vai như bạn diễn viên chính thì tốt quá (cười), được sống 3 cuộc đời và mỗi cuộc đời lại có màu sắc riêng", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? do Đạt Max sáng tác. Theo nam nhạc sĩ, ý tưởng bài hát bắt nguồn từ một câu nói từng trở thành xu hướng trên mạng xã hội nhưng điều khiến anh trăn trở là ý nghĩa phía sau câu hỏi ấy.

Đạt Max cho biết bản thân từng có lúc muốn từ bỏ con đường âm nhạc song vẫn quyết định tiếp tục theo đuổi đam mê. Với anh, "rực rỡ" không nhất thiết đồng nghĩa với sự nổi tiếng hay thành công vượt bậc mà là dám sống hết mình với điều mình tin tưởng.

Ekip thực hiện MV chia sẻ.

Sau khi hoàn thành ca khúc, Đạt Max nghĩ ngay đến Tùng Dương. Anh cho rằng nam ca sĩ sở hữu chất giọng nội lực, giàu cảm xúc và luôn sẵn sàng thử thách bản thân với những giá trị nghệ thuật mới, đủ khả năng truyền tải tinh thần của bài hát.

Trong khi đó, nhạc sĩ phối khí Nguyễn Hữu Vượng tiết lộ ca khúc ban đầu được định hướng theo phong cách ballad. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu ca từ và tiết tấu, anh đề xuất chuyển sang màu sắc Gypsy Rock để phù hợp hơn với chất giọng và nguồn năng lượng của Tùng Dương.

"Bài hát Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? cần truyền cảm hứng mà giọng hát Tùng Dương vốn nhiều năng lượng, nhiều nội lực nếu làm các bài nhẹ nam ca sĩ hát theo kiểu thả nốt còn đã mạnh là mạnh hẳn để có đất bứt phá, vùng vẫy phô trương giọng hát của mình. Các bản phối khí tôi làm cho Tùng Dương phần âm nhạc thường phải dày dặn, đầy đặn mới thể hiện hết khả năng của nam ca sĩ’" - nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết.

MV do Jayden Trần và Nguyễn Trương Kiên (Zodiac II) đạo diễn, với diễn viên Thừa Tuấn Anh đảm nhận cùng lúc ba nhân vật. Ba hình tượng đại diện cho những lát cắt khác nhau của cuộc sống hiện đại: một nhiếp ảnh gia dần đánh mất bản sắc vì chạy theo thị hiếu, một nhân viên văn phòng mắc kẹt trong guồng quay công việc và một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vừa học vừa chạy xe ôm công nghệ để theo đuổi ước mơ.

Divo Tùng Dương.

Ba câu chuyện khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một câu hỏi: Nếu cả đời không rực rỡ theo những chuẩn mực của xã hội thì sao? Thông qua đó, ê-kíp muốn gửi gắm thông điệp rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống ý nghĩa theo giá trị của riêng mình, thay vì chạy theo hào quang hay sự nổi bật.

Chia sẻ về sản phẩm mới, Tùng Dương cho biết: "Trong một thời đại mà ai cũng bị cuốn vào cuộc đua thành công và những tiêu chuẩn về sự nổi bật, Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? giống như một khoảng lặng cần thiết để mỗi người tự hỏi: 'Nếu không trở thành ngôi sao sáng nhất, liệu mình vẫn có thể sống một cuộc đời đáng tự hào?'.

Tôi nghĩ câu trả lời không nằm ở việc cuộc đời có rực rỡ hay không mà ở việc chúng ta đã từng dũng cảm sống đúng với chính mình".