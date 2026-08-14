NSND Thanh Điền: "Tôi chạnh lòng vì sinh nhật mình thiếu vắng vợ và con gái"

"Thanh Kim Huệ biết tôi thích ăn ốc len xào dừa nên hay đặt ở nhà hàng hải sản rồi tự cầm đĩa đi lấy món đó cho tôi" – NSND Thanh Điền nói.

Vừa qua, NSND Thanh Điền đã tổ chức sinh nhật tròn 82 tuổi tại nhà riêng cùng con cháu. Đúng lúc đang diễn ra tiệc sinh nhật thì một sự cố bất ngờ xảy đến. Cầu dao trong nhà NSND Thanh Điền bị cháy dẫn đến mất điện, khiến cả nhà phải ra ngoài sân ngồi để gọi thợ đến sửa.

NSND Thanh Điền

Tuy nhiên, nam NSND vẫn rất vui vẻ, còn cảm ơn các thợ điện đến sửa. Ông nói: "Nhờ mất điện nên bây giờ nhà tôi thay luôn cả cầu dao mới mạnh hơn. Trong cái rủi có cái may.

Các bạn ơi, hôm nay là sinh nhật tôi tròn 82 tuổi. Tôi tổ chức ở nhà thôi, chỉ có gia đình với nhau, tự làm mấy món ăn rồi ngồi ăn cùng nhau.

Khách khứa chỉ có một hai người thân thiết với tôi. Thực ra tôi không mời nhưng họ tự tới vì họ biết hôm nay là sinh nhật tôi. Họ tự rủ nhau tới chúc mừng sinh nhật tôi.

Tôi vui lắm, cảm thấy rất hạnh phúc và mọi thứ đều vui vẻ. Không gì bằng ở tuổi này rồi vẫn được tổ chức sinh nhật bên những người thân thiết nhất, vừa ấm cúng, chân tình lại thắm tình thân, không có gì khách sáo hết.

Đồ ăn toàn tự làm ở nhà hết nhưng các em tới lại khen nức nở, còn nói ăn ngon hơn, thích hơn là đi ăn mấy chỗ nhà hàng sang trọng. Món ăn thì không làm nhiều nhưng vừa miệng và ăn uống an tâm vì vệ sinh.

Nghệ sĩ Thanh Điền và cố nghệ sĩ Thanh KIm Huệ

Có mấy bạn tôi là vợ chồng Hoài Thanh ở tận bên Úc cũng gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi, hỏi năm nay tôi tổ chức ở đâu. Tôi cũng bảo chẳng đi đâu cả, chỉ tổ chức ở nhà với mấy đứa cháu trong gia đình thôi và như thế là thấy ấm cúng lắm rồi.

Nói gì thì nói, gia đình là gia đình, vẫn phải có bạn bè, đồng nghiệp. Hồi Thanh Kim Huệ còn sống, đến sinh nhật tôi thì Thanh Kim Huệ sẽ đặt buffett ở nhà hàng rồi cả nhà kéo nhau đi ăn.

Thanh Kim Huệ biết tôi thích ăn ốc len xào dừa nên hay đặt ở nhà hàng hải sản rồi tự cầm đĩa đi lấy món đó cho tôi.

Hôm nay tôi cũng lên bàn thờ để báo cho Thanh Kim Huệ và con gái tôi về ăn sinh nhật cùng tôi. Khấn xong, tôi nhìn lên di ảnh thấy Thanh Kim Huệ cười, cười tươi lắm. Nhưng dù cười thì tôi vẫn chạnh lòng vì sinh nhật mình thiếu vắng vợ và con gái".