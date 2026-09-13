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NSND Mai Hoa khoe vai trần gợi cảm tuổi 51, đàn em thừa nhận "chạy mướt mồ hôi"

Tùng Ninh
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"Buông áo để khoe vai. Buông quá khứ để khoe nụ cười" - NSND Mai Hoa chia sẻ.

Mới đây, NSND Mai Hoa đã gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân một bức ảnh rất đẹp. Trong ảnh, nữ NSND khoe vai trần đầy gợi cảm ở tuổi 51 để lộ vóc dáng thon gọn và nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung như thiếu nữ.

Cô chia sẻ đầy ẩn ý: "Buông áo để khoe vai. Buông quá khứ để khoe nụ cười. Đón tháng mới".

NSND Mai Hoa khoe vai trần gợi cảm tuổi 51, đàn em chạy mướt mồ hôi - Ảnh 1.

Đây cũng là lần hiếm hoi NSND Mai Hoa chụp ảnh táo bạo như vậy khiến ai cũng bất ngờ. Nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp không tuổi của nữ NSND. Có người còn cho rằng, càng nhiều tuổi NSND Mai Hoa lại càng nhuận sắc.

NSND Lan Hương thốt lên: "Siêu quá". Diễn viên Thúy Hà tỏ ra ghen tị: "Thế này bọn em chạy mướt mồ hôi rồi chị đẹp ơi". Hoa hậu Thanh Tâm nhận định: "Tập cái gì mà người ngày càng đẹp như gái 18 thế kia. Rãnh bụng và xương vai như vậy thật là ghen tị".

NSND Mai Hoa tên thật là Trần Mai Phương sinh năm 1975 tại Hà Nam. Cô được khán giả biết đến với biệt danh ''nữ hoàng nhạc phim'' vì là giọng ca thể hiện các ca khúc chính trong các dự án phim đình đám như: Đất và người, Mùa lá rụng, Đường đời, Chuyện phố phường… Bên cạnh đó, Mai Hoa còn sở hữu nhiều bài hát được yêu thích như: Con thuyền không bến, Bướm hoa, Ngày về, Hà Nội 49, Lá đổ muôn chiều...

NSND Mai Hoa khoe vai trần gợi cảm tuổi 51, đàn em chạy mướt mồ hôi - Ảnh 2.

Mai Hoa sinh năm 1975 tại Hà Nam. Ngay từ khi mới vào nghề, cô đã gây ấn tượng với giọng hát thuộc dạng hiếm, độc đáo và đầy truyền cảm. Nữ ca sĩ cũng xuất sắc đạt nhiều giải thưởng danh giá như: giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 1996, huy chương vàng trong nhiều cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp toàn quốc... giúp cô từng bước khẳng định tên tuổi của bản thân.

Không những thành công trong vai trò ca sĩ, Mai Hoa còn lấn sân sang điện ảnh. Cô từng đóng vai nữ chính trong phim truyền hình Hương đất năm 2005 hay vừa đóng phim vừa sáng tác nhạc cho bộ phim Bí thư Tỉnh ủy năm 2010. Có duyên với điện ảnh, nữ nghệ sĩ lần lượt góp mặt trong các dự án phim nổi bật. Và ở bất kỳ vai trò nào, cô cũng xuất sắc hoàn thành ''sứ mệnh'' của bản thân cũng như để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả.

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Tags

Mai Hoa

NSND

sao Việt

nhạc Việt

nghệ sĩ miền bắc

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