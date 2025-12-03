NSND Lệ Thủy được một khán giả kém 2 tuổi nắm tay nói: "Má gặp con một lần, chết cũng an lòng"

Mới đây, NSND Lệ Thủy đã có mặt tại Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) để biểu diễn cho một đêm nhạc ngoài trời.

NSND Lệ Thủy

Dù đã ở tuổi U80 nhưng NSND Lệ Thủy vẫn vô cùng khỏe mạnh, trẻ trung. Nữ nghệ sĩ hát live với giọng hát khỏe, nội lực nhưng không kém phần mùi mẫn, làn hơi vẫn dài, khiến khán giả phải "nổi da gà".

NSND Lệ Thủy bước ra sân khấu, ai cũng hò reo, vỗ tay, cho thấy tên tuổi của nữ nghệ sĩ vẫn còn đậm nét, in sâu trong lòng khán giả. Dù hơn nửa thế kỷ qua đi, Lệ Thủy vẫn giữ được vị trí riêng, sức hút lớn và danh tiếng bền bỉ, để tới đâu cũng có người hâm mộ săn đón.

Sau khi NSND Lệ Thủy trình diễn xong, MC chương trình có lên hỏi bà một câu: "Bà con lâu lâu mới được gặp chị Lệ Thủy một lần nên đang hào hứng vô cùng. Dù biết nghệ sĩ thì kỵ hỏi tuổi nhưng vì bà con thương chị Lệ Thủy quá, mấy chục năm nay vẫn thấy chị Lệ Thủy trẻ hoài không già đi nên bà con muốn hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi mà vẫn trẻ vậy?".

NSND Lệ Thủy tự tin đáp: "Thường thì nghệ sĩ không muốn nói tuổi, ít dám nói tuổi ra vì sợ lớn tuổi quá thì khán giả không còn thương mình nữa. Nhưng riêng với tôi, tôi biết khán giả vẫn còn thương tôi lắm, coi như người trong nhà nên tôi không giấu diếm nữa.

Tôi nói thật, năm nay tôi mới 78 tuổi thôi, chưa già. 100 tuổi mới là già, tôi vẫn còn sức hát còn cho bà con nghe".

MC chương trình tiết lộ thêm: "Có một câu chuyện không thể quên về chị Lệ Thủy. Cách đây mấy chục năm, lúc chị Lệ Thủy ngoài 50 tuổi đi hát, có một bà má trong ruộng ra tận Bạc Liêu để xin vào gặp chị Lệ Thủy.

Chị Thoại Miêu dẫn bà vào gặp. Bà cầm tay chị Lệ Thủy thốt lên "trời ơi, Lệ Thủy ơi! Má gặp con được một lần, chết cũng an lòng! Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?".

Chị Lệ Thủy đáp: "Dạ, năm nay con 54 tuổi rồi". Bà má thốt lên: "Trời ơi, con lớn hơn má 2 tuổi". Mọi người thấy đấy, nghệ sĩ đặc biệt là Lệ Thủy luôn trẻ trung, nhìn như 18 tuổi vậy".

NSND Lệ Thủy thanh minh: "Tại hồi đó tôi lớn tuổi rồi nhưng toàn được giao vai trẻ, vai thiếu nữ nên khán giả cứ tưởng tôi còn trẻ lắm".