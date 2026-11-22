Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng NSND Lê Khanh và chồng đạo diễn đã ly thân từ nhiều năm nay.

Chia sẻ về tin đồn này trên tờ Lao Động, NSND Lê Khanh thẳng thắn cho biết bà không muốn trả lời câu hỏi này. Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ bản thân không quen dùng mạng xã hội nên không nắm rõ những lời bàn tán xung quanh mình: "Kệ mọi người nói thôi...", NSND Lê Khanh nói.

NSND Lê Khanh và chồng.

Nhìn lại chặng đường hôn nhân, NSND Lê Khanh và đạo diễn Phạm Việt Thanh bén duyên từ dự án phim Săn bắt cướp (1979) rồi gắn bó sâu đậm qua Dòng sông hoa trắng. Sau khoảng một năm tạm xa nhau để giải quyết việc cá nhân, cả hai chính thức về chung một nhà vào năm 1992.

Trong chương trình The Khang Show vào cuối tháng 4/2026, NSND Lê Khanh tiết lộ hai vợ chồng chưa từng tổ chức đám cưới dù gắn bó với nhau hàng chục năm: "Tôi cứ né đám cưới và tính hoãn đến khi sinh con. Tôi không muốn làm mọi thứ áp đặt theo hình thức như mọi người quy định. Nhưng đến khi sinh con xong, tôi lại ngại, xấu hổ", nữ NSND chia sẻ.

Nói về bí quyết giữ gìn tổ ấm trên tờ VietNamNet vào tháng 4/2026, NSND Lê Khanh nhìn nhận cuộc sống vợ chồng luôn có nhiều áp lực và thử thách thực tế, đòi hỏi sự thấu hiểu, đồng cảm cùng quy luật bù trừ giữa hai người.

Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ về thỏa thuận ngầm: "Thời gian vắng nhà, tôi không làm điều sai quấy, gây điều tiếng không hay. Nếu chỉ vì vài thứ phù phiếm để mất đi thứ quý giá nhất thì không xứng đáng. Tôi muốn chứng minh cho chồng, con thấy được rằng khi đã đánh đổi điều gì, những thứ mình mang về nhà phải đủ khiến họ tự hào. Đó như một 'thỏa thuận ngầm', cam kết trách nhiệm để gìn giữ tổ ấm của chúng tôi", nguồn Vietnamnet.

NSND Lê Khanh tên thật là Trần Mai Khanh, sinh năm 1963 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật danh tiếng với cha mẹ là cố NSND Trần Tiến và NSƯT Lê Mai, cùng hai chị em là NSƯT Lê Vân và NSƯT Lê Vi.

Bén duyên diễn xuất từ năm 7 tuổi, chị từng giữ vai trò Phó Giám đốc nghệ thuật Nhà hát Tuổi Trẻ. Với gia tài gần 200 vai diễn sân khấu và điện ảnh kinh điển... Lê Khanh trở thành nữ nghệ sĩ sân khấu trẻ nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2001 khi mới 38 tuổi. Hiện tại, ở tuổi U70, bà vẫn hoạt động nghệ thuật liên tục và ghi dấu ấn với nhiều phim điện ảnh có doanh thu cao.