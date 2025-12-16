NSND Hồng Vân tuyên bố: "Tôi sẽ cho trợ lý nghỉ việc"

Mới đây, chương trình AI là ai đã lên sóng với sự tham gia của dàn nghệ sĩ sân khấu gạo cội là NSND Hồng Vân, Đại Nghĩa, Trung Dân, Ốc Thanh Vân, Lê Khánh.

Tại chương trình tuần này, NSND Hồng Vân phải đối diện với bản song trùng AI của mình do một người quen biết giấu mặt đứng sau.

Bản song trùng AI của Hồng Vân

Bản song trùng AI này biết khá nhiều về quá khứ của NSND Hồng Vân khi kể ra việc đã từng cùng cô mở tiệm uốn tóc cách đây 30 năm và được Hồng Vân cho tiền ăn cháo lòng. Phiên bản AI nói: "Tôi còn biết, Hồng Vân hay mặc nhầm đồ của mọi người lắm nên hay mặc đồ của tôi".

NSND Hồng Vân nghe vậy phải thanh minh: "Lúc đó tôi nghèo không có tiền, đi diễn đâu có được đoàn hát may đồ cho, thành ra hay phải mượn đồ đồng nghiệp mặc mà mượn theo kiểu mượn trước nói sau, mượn mặc xong rồi mới nói.

Thời đó vui lắm, mọi người đi diễn bày hết đồ ra xong cứ thế chọn để mặc lên sân khấu, có chị Hồng Đào, Minh Trang, Minh Phượng. Lúc đó, Minh Trang giàu nhất, nhiều đồ lắm, thành ra tôi cứ hay mượn "nhầm" đồ của chị. Bây giờ thì chị Minh Trang đang sống ở Singapore rồi".

Tiếp đó, phiên bản song trùng AI của Hồng Vân nhận xét về Vân Trang: "Vân Trang xinh xắn, diễn hay. Tôi nhớ hồi xưa Vân Trang diễn vai Nguyễn Thị Anh, diễn cả ở sân khấu Thiên Đăng.

Tôi còn nhớ Vân Trang bị chú Thành Lộc giận". Tiết lộ này khiến ai cũng bất ngờ.

Vân Trang

Về nghệ sĩ Trung Dân, phiên bản AI nói: "Chú Trung Dân có ba con, hai con gái, một con trai".

Phiên bản AI tiết lộ thêm: "Tôi còn biết bạn Hồng Vân của tôi sợ nước, ít cạo gió, không thích tập thể dục. Hồng Vân còn sắp đi Singapore nữa". Ốc Thanh Vân lên tiếng: "Cái này tôi xác nhận là chính xác".

Hồng Vân đoán: "Biết được chuyện tôi sắp đi Singapore chỉ có thể là bà Hồng Đào với trợ lý mà trợ lý ngồi đây rồi, thì chỉ có thể là Hồng Đào. Ban đầu tôi nghi là bà Thanh Thủy nhưng giờ tôi nghĩ là Hồng Đào".

Ốc Thanh Vân nhận định: "Tôi nghi là chị Thanh Thủy vì tôi nhận được ra một dấu hiệu trên cơ thể, đó là mặt trong bàn tay".

Đại Nghĩa cũng lên tiếng: "Cái này tôi xác nhận vì có lần tập kịch chị Thanh Thủy có đưa tay lên than với chúng tôi là tay chị xấu quá, nhăn nheo. Bây giờ nhìn bàn tay này tôi biết ngay là Thanh Thủy".

Phiên bản AI cười trừ nói thêm: "Tôi còn biết Hồng Vân sợ tắm nữa". Hồng Vân lập tức phản đối: "Nhầm rồi, tôi sợ bơi chứ không sợ tắm".

Không những vậy, Hồng Vân còn tuyên bố: "Tôi tuyên bố, nếu đây là bà Thanh Thủy, tôi sẽ cho trợ lý nghỉ việc vì chỉ có nó bán tin tôi đi Singapore". Và cuối cùng, người đứng sau song trùng AI chính là nghệ sĩ Thanh Thủy.