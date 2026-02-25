NSND Hồng Vân: “Tôi khóc 2, 3 lần”

Chiều ngày 24/2, đoàn phim “Nhà mình đi thôi” đã có buổi công chiếu sớm dành cho báo giới. Sau buổi công chiếu, đạo diễn Trần Đình Hiền cùng dàn cast gồm NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân, Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh, Michelle Lai… đã dành thời gian giao lưu với báo giới.

Tại sự kiện, NSND Hồng Vân cho biết, đây cũng là lần đầu tiên chị được xem trọn vẹn bộ phim như tất cả mọi người và có nhiều cảm xúc.

Nữ NSND chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn đạo diễn Trần Đình Hiền. Tôi làm nghề lâu năm rồi nên hiểu cảm xúc phải đủ đô, đủ mạnh thì mình mới khóc mới cười. Phim này giản dị, không nhiều drama, không nhiều cú twist nhưng tôi khóc 2,3 lần. Tôi khóc ở những điều vô cùng nhỏ bé mà xúc động.

Ví dụ đoạn bà nội (NSND Kim Xuân) và Phương (Uyển Ân thủ diễn) ở chùa nói về nguyên nhân người cha lại như thế. Tôi khóc quá trời nhưng quên đem giấy vì mình ỷ y, nghĩ phim nhẹ nhàng. Còn nhiều đoạn khác nữa, bình thường thôi nhưng tạo cảm xúc vô cùng. Đó là điều rất giỏi của Trần Đình Hiền.

Thực sự là xem xong bộ phim, đúng như NSND Kim Xuân nói là ấm trái tim. Mong các bạn genZ khi xem phim sẽ thấy yêu gia đình mình hơn. Và có 1 câu nói tôi rất xúc động và tâm đắc, chỉ gia đình mới là nơi để mình hy sinh tất cả mọi thứ để trở về”.

NSND Hồng Vân cũng chia sẻ, từ Tết đến giờ do bận rộn nên mãi tới ngày hôm qua, chị mới có thời gian đi xem phim Tết – Thỏ ơi của Trấn Thành đạo diễn. Chị có sự so sánh và dành lời khen cho đạo diễn Trần Đình Hiền và Trấn Thành, cũng như khẳng định tài năng của Uyển Ân khi cho rằng, cô xứng đáng được gọi bằng tên của mình chứ không cần nấp sau danh xưng “em gái Trấn Thành”.

NSND Hồng Vân nói: “Hôm qua tôi mới rảnh để đi coi phim Tết là “Thỏ ơi” và thấy 2 người đạo diễn là Trấn Thành và Trần Đình Hiền có 2 cách hàn gắn cho genZ bây giờ.

Ở phim “Thỏ ơi”, các bạn genZ tìm được cách hàn gắn trong chuyện tình cảm yêu đương đôi lứa. Còn ở phim này, các bạn genZ tìm cách hàn gắn tình cảm gia đình, cha mẹ, con cái. Là hai vấn đề khác nhau nhưng cùng thông điệp. Tôi coi tôi rất thích.

Và tôi thích thêm một điều nữa là, với phim này, Uyển Ân có thể đối đầu trực diện với Trấn Thành được rồi. Thực sự là thế. Đó là cảm nhận của tôi. Tôi mong là khi coi phim này xong, mọi người sẽ không gọi Uyển Ân là “em gái Trấn Thành” nữa. Vì Uyển Ân là diễn viên rất thông minh, rất có duyên.

Khi đóng với Uyển Ân đoạn 2 mẹ con ngồi khóc ở đêm thả đèn hoa đăng, cảm giác nó giống con mình thật. Ôm nó cũng ấm. Đó là tôi nói nghiêm túc”.

NSND Hồng Vân cũng dành lời khen cho diễn viên Đoàn Thế Vinh và Michelle Lai ở phân đoạn 3 anh em ngồi trong phòng lạnh. Chị nói: “Khi coi đoạn 3 anh em trong phòng lạnh mà thấy duyên quá. Cảnh đó tôi chưa được coi, hôm nay mới được coi. Và tự nhiên thấy chúng nó dễ thương quá. Lần gặp các bạn đầu tiên, tôi không nghĩ các bạn đáng yêu như vậy”.

Phim “Nhà mình đi thôi” đã mở bán vé sớm và chính thức ra rạp ngày 26/2, nhằm mùng 10 âm lịch.