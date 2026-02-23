HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Quốc Thiên nói thẳng với Quang Linh: "Nói bác hay chặt chém đàn cháu thì lại dỗi"

Tám Tám |

Màn tương tác qua lại giữa Quốc Thiên và Quang Linh thu hút sự chú ý của khán giả.

Mới đây, Quốc Thiên đăng clip hậu trường một chương trình ca nhạc đi hát cùng ca sĩ Quang Linh. Trong clip, Quang Linh đang make-up. Anh mặc một chiếc áo dài, trên ngực đính một chú ngựa vàng lấp lánh, áo kim tuyến, bên hông còn đeo tua rua đỏ.

Quốc Thiên quay từng phụ kiện trên người Quang Linh và nói: "Coi này, năm con ngựa là phải có con ngựa, kim tuyến còn đeo cả sợi tung. Mọi người xem, ai bảo 60 tuổi đâu, tưởng mới hai mươi, hai mấy thôi. Idol Kpop đó. Điệu".

Cùng với đoạn clip hài hước này, Quốc Thiên viết: "Chuẩn bị lên sân khấu, bác đính thêm pin con ngựa bling bling, bác bảo vì là năm con ngựa, thêm cái tùng tua rua bằng cườm đỏ bên eo để lát múa cho đẹp. Nói bác hay chặt chém đàn cháu thì lại dỗi".

Dưới phần bình luận, nhạc sĩ Đức Trí dí dỏm viết: "Ông ấy nói ông ấy buông bỏ rồi". Quốc Thiên trả lời: "Cái tâm thôi, còn cái miệng thì em không chắc anh ạ". Quang Linh hài hước comment: "Bỏ thiệt mà! Thề luôn, tại nó bắt cầm thêm cây quạt nữa mà ra tới nơi lại không chịu múa máy gì hết trơn. Bực thật!".

Quốc Thiên nói thẳng với Quang Linh: "Nói bác hay chặt chém đàn cháu thì lại dỗi" - Ảnh 2.

Quang Linh vừa đứng trang điểm vừa bị Quốc Thiên chọc ghẹo.

Sở hữu giọng ca trữ tình, sâu lắng, Quang Linh ghi dấu trong lòng khán giả qua những ca khúc mang âm hưởng dân ca, đặc biệt là các ca khúc xứ Huế. Tên tuổi anh gắn liền với nhiều bài hát như Chim sáo ngày xưa, Ai ra xứ Huế, Chân quê, Thương về miền Trung, Tóc em đuôi gà, Ca dao em và tôi, Bạn tôi...

Từ nhỏ, Quang Linh đã yêu thích ca hát và sinh hoạt tích cực ở các Nhà Thiếu nhi. Đến năm 19 tuổi, anh quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật. Năm 1990, nam ca sĩ đoạt giải nhất Giọng hát hay khu vực miền Trung với hai ca khúc Tùy hứng lý qua cầu Gửi Huế .

Sau này, Quang Linh may mắn được giảng viên Lô Thanh ở Nhạc viện Huế chỉ dạy một số kỹ thuật căn bản và được thầy giới thiệu cho bầu show nổi tiếng. Từ đó, anh nhanh chóng trở thành giọng ca xứ Huế được yêu thích bậc nhất thập niên 1990 - đầu 2000.

Những năm gần đây, Quang Linh ít xuất hiện trong các chương trình âm nhạc hay truyền hình. Cũng chính vì thế mà nhiều khán giả nghĩ nam ca sĩ đang "ở ẩn". Tuy nhiên, nam ca sĩ thi thoảng vẫn xuất hiện trong show diễn của những người bạn.

Quốc Thiên nói thẳng với Quang Linh: "Nói bác hay chặt chém đàn cháu thì lại dỗi" - Ảnh 3.

Quốc Thiên.

Về phần Quốc Thiên, sau show truyền hình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024", Quốc Thiên rất đắt show. Năm 2025 cũng là năm bùng nổ của nam ca sĩ khi liên tục ra sản phẩm và thực hiện liveconcert hoành tráng.

