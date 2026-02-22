Tình hình sức khỏe của ca sĩ Vũ Hà sau khi nhập viện cấp cứu ngày mùng 5 Tết

Hôm qua, ngày mùng 5 Tết, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo ca sĩ Vũ Hà phải nhập viện cấp cứu. Mr Đàm bày tỏ: "Thương quá Vũ Hà ơi! Phải nhập viện cấp cứu ngay ngày sinh nhật luôn! Thương lắm lắm! Không biết nên chúc cái nào trước đây!

Thôi chúc Hà mau bình phục nhanh nhất nha, sức khoẻ là quan trọng nhất! Xuất viện tôi sẽ làm lại sinh nhật cho nha!".

Liên lạc với ca sĩ Vũ Hà, anh cho biết anh đã có một kỳ sinh nhật đáng nhớ trong bệnh viện khi được bác sĩ cấp cứu cả ngày rồi tối lên bàn mổ ruột thừa luôn. Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Hiện tại, anh đã tỉnh và có thể đi qua đi lại trong phòng.

Vũ Hà sinh năm 1969, là nam ca sĩ nổi danh từ những năm 1990, được nhiều khán giả yêu mến với những bản nhạc hit như "Tiểu thư con gái nhà ai", "Mambo nồng say", "Mắt nai cha cha cha"…

Với gương mặt điển trai, chất giọng mới lạ cùng phong cách âm nhạc vui nhộn, anh đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả, đặc biệt là những khán giả miền Tây.

Cũng chính dòng nhạc vui vẻ, hài hước này đã giúp Vũ Hà có thời kỳ đỉnh cao đáng nể. Chia sẻ trong chương trình Lời tự sự, ca sĩ Vũ Hà tiết lộ anh từng đi hát tỉnh và đắt show tới mức chạy 3 điểm diễn trong 1 đêm, trở về nhà khi đã 1, 2h sáng.

Vũ Hà nói trong chương trình này: "Tôi chạy toàn ở những nơi như Năm Căn, Cà Mau, phóng bobo bay bay trên những con rạch. Mỗi tháng 28 ngày như vậy, tôi không nghỉ, tiền nhiều lắm, đem đi mua vàng hết! Tôi đi show mỗi tuần là được một chuỗi vàng, rồi phải có 1 cái vali để vàng rồi cuối tháng mang về cho vợ”.

Sau nhiều năm đi hát, Vũ Hà vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung, năng động và tính cách hài hước.