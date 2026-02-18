Quách Ngọc Ngoan: “Khi đạo diễn và nhà sản xuất gọi, tôi có lăn tăn”

Phim Tết “Báu vật trời cho” đang được trình chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc. Nhân vật ông Thiên của Quách Ngọc Ngoan đang chiếm được cảm tình của công chúng bởi sự hài hước, duyên dáng, dễ thương dù là đại ca giang hồ. Nhân dịp này, nam diễn viên đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện nhanh xung quanh quá trình làm phim.

- Chào Quách Ngọc Ngoan, Tết của anh thế nào?

Năm nay, tôi đi cine-tour với mọi người. Lúc đầu tôi cũng lười, định đi ít, để Tuấn Trần, Phương Anh Đào đi nhiều vì mấy em đóng chính. Nhưng mọi người bảo, bắt buộc phải có anh Ngoan nên tôi sẽ đi cine-tour mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5. Sau đó tôi sẽ về quê ăn Tết cùng gia đình vài ngày rồi quay lại làm việc. Tôi cũng muốn dành thời gian cho các con nhiều nhưng mình làm việc thì phải có trách nhiệm. Tôi cũng muốn dẫn các con đi xem.

- Anh có áp lực về doanh thu phòng vé với “Báu vật trời cho” để trở thành diễn viên trăm tỷ không?

Tôi chưa bao giờ áp lực bởi điều đó. Tôi nghĩ 1 người đạo diễn hay diễn viên khi làm dự án, chưa ai dám khẳng định là dự án của tôi sẽ tốt. Ở Việt Nam cũng chưa có diễn viên nào dám khẳng định, phim nào tôi đóng cũng trăm tỷ, cũng không có đạo diễn nào tự tin nói phim tôi sẽ trăm tỷ.

Sự nghiêm túc với dự án mới quan trọng từ biên kịch, đạo diễn, tới nhà sản xuất, diễn viên. Trách nhiệm của diễn viên tham gia dự án là đầu tư nhân vật ở mức cao nhất, tập trung nhất, chuyên nghiệp nhất, tốt nhất để làm sao cùng ê-kíp tạo ra sản phẩm chạm tới khán giả. Điều đó cần hơn là doanh thu.

Còn diễn viên nếu mang tâm lý doanh thu phòng vé thì khi làm việc sẽ không thăng hoa được, không bao giờ lột tả hết được nhân vật mình thể hiện.

- Được biết, nhiều người đã từ chối vai ông Thiên trong "Báu vật trời cho" vì không tin tâm lý nhân vật nhưng anh thì nhận lời. Tại sao?

Khi đạo diễn Lê Thanh Sơn và nhà sản xuất gọi, tôi có lăn tăn vì chưa thể hiện vai hài bao giờ. Tôi đóng vai đại ca rồi nhưng đại ca mà hài thì chưa dù tôi là fan phim hài. Trong đời sống, tôi cũng hay làm trò cho mọi người vui.

Khi đạo diễn mời thì tôi hỏi đạo diễn là: “Anh có tin em không? Anh có nghĩ em hợp vai không, em làm được không vì em chưa đóng hài bao giờ”. Anh Sơn bảo: “Anh tin em và em phải tin anh”. Vì anh Sơn nói thế nên tôi nhận lời. Khi đọc kịch bản thì tôi tin và thích nhân vật này.

Khi xem bản dựng nháp, Tuấn Trần là người đầu tiên bảo: “Vai của anh thú vị lắm”. Và sau khi xem, mọi người phản hồi tích cực thì tôi rất vui.

- Tâm lý của diễn viên là khi đạo diễn hay nhà sản xuất mời mình thì mình phải là lựa chọn đầu tiên chứ không phải là thay thế cho ai đó. Vậy còn anh khi nhận 1 vai mà nhiều người từ chối thì sao?

Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Tôi xin chia sẻ lại 1 kỷ niệm như này, đó là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Khi tôi gặp anh Victor Vũ, phim Người bất tử đã cast rất nhiều diễn viên cho nhân vật Hùng, từ Nam ra Bắc, có đến cả nghìn người. Lúc đó, anh Minh Thuận còn sống và cast rất nhiều người rồi. Đến một lúc, anh Thuận chợt nghĩ đến tôi và nói với anh Victor.

Sau này, anh Victor nói: “Khi Ngoan xuất hiện thì anh đã có Hùng cho Người bất tử rồi”, nhưng anh Victor vẫn cast. Sau khi cast xong là anh Victor rất vui. Tôi chia sẻ để trả lời câu hỏi của bạn là, vai diễn với người diễn viên là cái duyên.

Ông Thiên trong Báu vật trời cho cũng vậy. Có thể anh Sơn đã làm việc với nhiều người, có thể có nhiều lý do, khía cạnh mà họ không muốn nhận vai diễn này, như là họ không tự tin với vai diễn hay cảm thấy không đáng để họ tham gia chẳng hạn, ví dụ thế nhưng với tôi thì tôi thích vai diễn này.

Ngoài cái duyên thì tôi còn nghĩ đây là may mắn của tôi vì có sự từ chối của mọi người trước đó nên ông Thiên với Ngoan mới là 1.

- Thời gian gần đây, thấy anh chơi mạng xã hội rất mạnh, lý do là gì vậy?

Tôi vốn là người lười chơi mạng xã hội. Thời gian 7 năm ở ẩn, hầu như các trang mạng xã hội của tôi ít hoạt động lắm. Khi trở lại công việc, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với nhà sản xuất và dự án nên mới làm fanpage, tiktok để cùng nhà sản xuất quảng bá sản phẩm và biết dự án mà tôi tham gia. Từ đây trở đi, tôi sẽ chăm chỉ hoạt động trên mạng xã hội hơn.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!