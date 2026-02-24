Nam diễn viên lấy vợ là nữ hoàng giải trí showbiz Việt, có con riêng, ở rể trong biệt thự 30 tỷ

Kim Lý sinh ra và lớn lên tại Thụy Điển, tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Stockholm. Bố mẹ nam diễn viên đều công tác trong ngành giáo dục. Năm 2014, nam diễn viên bén duyên với làng giải trí Việt khi được mời đóng phim Hương Ga với Trương Ngọc Ánh.

Sau bộ phim này, Kim Lý đóng “Vệ sĩ Sài Gòn” chung với ông hoàng phòng vé Thái Hòa. Tạp chí Znews viết, gương mặt đẹp được ví như "tượng tác", thân hình cơ bắp vạm vỡ và thần thái nam tính, Kim Lý thuộc hàng "của hiếm" của điện ảnh Việt lúc đó.

Về chuyện tình cảm, Kim Lý có 2 năm hẹn hò Trương Ngọc Ánh sau khi đóng chung phim “Hương ga”. Tuy nhiên cặp đôi chia tay vào cuối năm 2016. Năm 2017, Kim Lý đóng MV “Cả một trời thương nhớ” của Hồ Ngọc Hà và bén duyên với Nữ hoàng giải trí.

Sau những thước phim lãng mạn, họ thường xuyên đồng hành tại các sự kiện. Từ quan hệ đồng nghiệp, họ phát triển tình cảm và trở thành vợ chồng. Kim Lý nổi tiếng là một người chồng yêu chiều vợ hết mực. Anh luôn thể hiện sự chăm sóc chu đáo, ân cần và đồng hành với bà xã trong các sự kiện giải trí.

Tháng 11/2020, Hồ Ngọc Hà sinh nhóc tỳ Lisa và Leon, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc được Kim Lý cầu hôn ngay tại bệnh viện. Mặc dù đã có con chung và là vợ chồng hợp pháp nhưng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chưa tổ chức lễ cưới.

Nam diễn viên sống cùng vợ và bố mẹ vợ trong căn biệt thự 30 tỷ ven sông Sài Gòn, TPHCM. Việc nam diễn viên ở rể từng khiến anh nhận nhiều chỉ trích tiêu cực. Tuy nhiên, Kim Lý thẳng thắn bày tỏ trên báo Vietnamnet rằng, anh và gia đình vợ có cuộc sống vô cùng gẫn gũi, hạnh phúc.

Anh nói: “Ở Việt Nam, một số người cho rằng đàn ông sống cùng nhà vợ là không hay, vì hai lý do. Thứ nhất, họ có định kiến về giới, cho rằng phụ nữ có vị thế thấp hơn đàn ông, sau khi kết hôn phải ở với nhà chồng để dựa vào nhà chồng mà có cuộc sống tốt hơn.

Vì định kiến thứ nhất nên họ có thêm định kiến thứ hai, rằng đàn ông ở cùng nhà vợ là đang ‘lợi dụng’ nhà vợ, không tự lập được. Tôi nghĩ đó là một quan điểm cần thay đổi. Tại sao phụ nữ sống cùng gia đình người bạn đời lại là điều hiển nhiên còn đàn ông thì không?

Khi gặp nhau, tôi và Hà đều có sự nghiệp riêng và tính độc lập cao, nhưng có chung mong muốn xây dựng một gia đình. Hà sống với bố mẹ để tiện chăm sóc, và tôi thấy đó là điều đẹp đẽ. Quyết định sống chung cùng bố mẹ Hà là rất tự nhiên”.

Hiện tại, Kim Lý tập trung vào việc kinh doanh cũng như hỗ trợ bà xã chăm sóc gia đình. Dù vậy, với nét đẹp nam tính cùng thân hình chuẩn người mẫu, Kim Lý vẫn đang là một trong những cái tên được nhiều thương hiệu lựa chọn mời làm gương mặt đại diện. Có thể nói, sức hút của ông xã Hồ Ngọc Hà cũng không thua kém vợ.

Sau 8 năm bên nhau, cặp đôi đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Bí quyết giữ lửa tình yêu sau khi có con của cặp đôi là những khoảnh khắc riêng tư giản dị như bữa tối ấm cúng, cùng nhau xem phim, hay những chuyến du lịch gia đình hạnh phúc. Lisa và Leon không chỉ là “trái ngọt tình yêu” mà còn là chất keo gắn kết bền chặt giữa hai vợ chồng.

Tờ VOV viết, Kim Lý không chỉ là người bạn đời tận tụy mà còn là người cha thân thiết với bé Subeo - con trai riêng của Hồ Ngọc Hà. Mối quan hệ gần gũi, chan hòa giữa cả ba đã tạo nên một mái ấm trọn vẹn và đầy yêu thương.

Nói về cuộc sống hôn nhân với nữ hoàng giải trí Việt, Kim Lý cho biết anh thấy vợ là người chu đáo, mang năng lượng tích cực, luôn tận tụy, chăm sóc tổ ấm và mang niềm vui đến mọi người. Với anh, một mối quan hệ cũng như khu vườn cần tưới nước, chăm sóc mỗi ngày.