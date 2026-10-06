Novaland nói gì về loạt thông tin “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” rầm rộ những ngày qua?

Trong thông bố thông tin vừa phát đi, Novaland khẳng định các thông tin nêu trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý, hoạt động thực tế của công ty và có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình của công ty.

Novaland cho biết hiện nay, trên một số trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông đang xuất hiện và lan truyền các nội dung có tính chất khẳng định hoặc suy diễn cho rằng Novaland “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” hoặc các thông tin khác có nội dung tương tự.

“Novaland khẳng định các thông tin nêu trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý, hoạt động thực tế của công ty và có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình của công ty”, văn bản nêu rõ.

Novaland cho biết trong bối cảnh Tập đoàn Novaland đang tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, đồng thời triển khai các giải pháp liên quan đến các nghĩa vụ đối với khách hàng, đối tác và các bên có liên quan, việc đăng tải, trích dẫn hoặc tiếp tục lan truyền những thông tin thiếu căn cứ hoặc chưa được kiểm chứng có thể tạo ra cách hiểu không đầy đủ về tình hình của công ty.

Doanh nghiệp cũng khẳng định những thông tin trên đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Novaland, quyền lợi và tâm lý của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, người lao động cũng như các nỗ lực phục hồi và ổn định hoạt động của công ty.

Tập đoàn Novaland cho biết tôn trọng quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận và cung cấp thông tin của các cơ quan truyền thông, tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, việc đăng tải và phổ biến thông tin cần bảo đảm tính khách quan, chính xác, có căn cứ và được kiểm chứng, đặc biệt đối với các thông tin có khả năng ảnh hưởng lớn đến uy tín, hoạt động và quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng như của các bên liên quan…

Novaland cam kết tiếp tục cung cấp thông tin đến cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và các bên liên quan trên cơ sở minh bạch, nhất quán và tuân thủ các quy định về công bố thông tin.

Đồng thời, Tập đoàn Novaland cũng lưu ý rằng, tổ chức hoặc cá nhân tiếp tục đăng tải, phát tán hoặc duy trì các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng sau khi đã được thông báo, và việc này gây thiệt hại đến uy tín, thương hiệu, hoạt động kinh doanh hoặc các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công ty. Tập đoàn Novaland bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan; bao gồm việc yêu cầu cải chính, gỡ bỏ thông tin, bồi thường thiệt hại và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

Một góc đô thị Aqua City quy mô 1.000ha của Tập đoàn Novaland

Được biết, trong 2 ngày 28-29/9, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai đã ban hành 8 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tại các khu vực thuộc cụm đại đô thị Aqua City do Novaland (NVL) làm chủ đầu tư.

Các quyết định liên quan đến dự án Aqua City, Khu đô thị Aqua Riverside City, Khu đô thị Aqua Waterfront City và các phân khu thuộc Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng.

Theo kết quả xác định nghĩa vụ tài chính, 7 trong 8 phân khu không phải nộp thêm tiền sử dụng đất sau khi điều chỉnh quy hoạch. Điều này giúp giảm áp lực về nghĩa vụ tài chính đối với dự án, đồng thời giúp Novaland xác định rõ hơn nhu cầu vốn cho các phân khu này.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có văn bản gửi UBND các địa phương về việc rà soát, xử lý những dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc của Novaland. Văn bản được ban hành sau khi Bộ nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo liên quan đến báo cáo, kiến nghị của doanh nghiệp.

Đối với Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B rộng 136ha tại phường Cát Lái, Bộ cho biết việc xem xét, quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của UBND TPHCM và liên quan đến chức năng cho ý kiến của Bộ Tài chính. Với Khu tái định cư Bình Khánh – The Water Bay rộng 30,2 ha tại Khu đô thị thủ Thiêm, Bộ đề nghị UBND TPHCM rà soát, xem xét dự án có thuộc trường hợp được áp dụng cơ chế xử lý theo Nghị quyết 29/2026/QH16 hay không.