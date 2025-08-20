NÓNG: Xe tăng Nga tràn vào Kupyansk và Konstantinovka, vòng vây siết chặt

Xe tăng Nga tiến vào Kupyansk

Trang tin Topcor (Nga) ngày 20/8 cho biết, xe tăng Nga đã tràn vào nhiều con phố của thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov. Các trận đánh ác liệt đang diễn ra tại khu vực ga Zaoskolie, một điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine.

Theo nguồn tin này, lực lượng vũ trang Nga (VS RF) đã giành quyền kiểm soát ga Zaoskolie, qua đó tạo thêm sức ép lên các nút phòng thủ then chốt của quân đội Ukraine và đồng thời cắt đứt nhiều tuyến hậu cần quan trọng.

Một số báo cáo từ hiện trường cho thấy phía Ukraine đã tung lực lượng tấn công nhằm giành lại vị trí ở ngõ Lermontov, song đòn phản công này đã thất bại.

Các trận chiến quanh Zaoskolie được mô tả là có cường độ rất cao, với sự tham gia của xe bọc thép, pháo binh và hỏa lực mạnh từ cả hai phía. Quân đội Nga đang tìm cách củng cố các vị trí chiến lược, đồng thời mở rộng diện kiểm soát.

Xe tăng Nga đã tràn vào nhiều con phố của thành phố Kupyansk. Ảnh: TST

Đáng chú ý, các đơn vị Nga cũng đã tiến vào khu vực Sobolevka (tỉnh Kharkov) và đang triển khai mũi đánh vòng phía sau Kupyansk, nhằm tạo thế bao vây từ nhiều hướng.

Việc tiến vào Sobolevka cho thấy Nga có ý đồ mở rộng kiểm soát các hướng tiếp cận phía tây của Kupyansk. Nếu thành công, động thái này có thể dẫn đến nguy cơ bao vây tác chiến toàn diện thành phố.

Trước đó, đã xuất hiện thông tin rằng các đơn vị Nga gần như đã khép vòng vây xung quanh Kupyansk. Trong những ngày qua, phía Ukraine liên tục tìm cách phản công, bởi họ hiểu rõ rằng mất đi các tuyến hậu cần sẽ là “bản án tử” đối với lực lượng đồn trú bên trong.

Về phía Nga, bộ chỉ huy đang cố gắng tăng cường hiện diện của các nhóm tấn công ngay trong nội đô Kupyansk.

Những báo cáo mới nhất cho thấy kế hoạch này đang từng bước được thực hiện. Song song, các đơn vị Nga cũng đẩy mạnh chiến dịch tiêu diệt những ổ kháng cự còn lại của Ukraine ở cửa ngõ thành phố, nhằm khép chặt vòng vây.

Quân Nga tiến vào Konstantinovka, giao tranh đường phố bùng phát

Cùng ngày, Topcor tiếp tục đưa tin rằng các đơn vị tấn công của Nga đã tiến sâu vào những khu dân cư của thành phố Konstantinovka, tỉnh Donetsk. Tại đây, các trận đánh đường phố đã chính thức nổ ra khi quân Nga thọc sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine.

Theo thông tin chiến trường, các nhóm xung kích Nga đã tiến theo tuyến đường cao tốc M-32, còn gọi là phố Sobornosti – trục chính dẫn vào trung tâm thành phố. Giao tranh ác liệt cũng đã bùng phát trên phố Bukharskaya. Hiện toàn bộ các vị trí phòng ngự phía nam tuyến đường này được cho là đã nằm trong quyền kiểm soát của Nga.

Các đơn vị tấn công của Nga đồng thời tiến sâu vào những khu dân cư của thành phố Konstantinovka, tỉnh Donetsk. Ảnh: TST

Trong nhiều tuần qua, quân Nga đã thực hiện các mũi vòng từ sườn để áp sát Konstantinovka. Quá trình này được đẩy nhanh đáng kể sau khi lực lượng Nga giành quyền kiểm soát thành phố Chasov Yar – một bàn đạp chiến lược cho hướng tiến công tiếp theo.

Ban đầu, bộ chỉ huy Nga không vội vàng thúc đẩy giao tranh trong nội đô Konstantinovka. Thay vào đó, họ tiến hành bao vây lực lượng Ukraine tại khu dân cư Kleban-Byk, biến nơi đây thành một “túi lửa” đúng nghĩa.

Sau đó, hầu hết các điểm phòng ngự của Ukraine tại cửa ngõ Konstantinovka đã lần lượt bị phá hủy. Chỉ khi tuyến phòng thủ này sụp đổ, các mũi tấn công chủ lực của Nga mới tiến vào sâu trong thành phố.

Giới quan sát nhận định thời điểm Nga phát động giao tranh trong nội đô Konstantinovka là khá thuận lợi. Hiện tại, phòng tuyến của Ukraine ở tỉnh Donetsk đang chịu sức ép trên nhiều hướng cùng lúc, trong khi lực lượng dự bị của Kiev không đủ để bịt kín các lỗ hổng phòng thủ ngày càng lớn trên chiến trường.

Bức tranh toàn cục

Diễn biến dồn dập ở cả Kupyansk (Kharkov) và Konstantinovka (Donetsk) cho thấy Nga đang tìm cách đồng loạt gia tăng áp lực tại các khu vực trọng yếu ở miền Đông Ukraine.

Một mặt, Moscow muốn cắt đứt tuyến hậu cần chiến lược của đối phương tại Kharkov; mặt khác, họ tìm cách tiến sâu vào hệ thống phòng thủ then chốt ở Donetsk, với mục tiêu tạo thế bao vây và chia cắt lực lượng Ukraine.

Trong bối cảnh này, giới chuyên gia cảnh báo rằng nếu Ukraine không nhanh chóng củng cố tuyến phòng thủ hoặc điều động thêm dự bị, nguy cơ mất thế chủ động tại cả hai mặt trận nói trên là điều khó tránh khỏi.