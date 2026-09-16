Nóng: PNJ giảm thời gian thanh toán khi mua lại sản phẩm từ khách hàng

PNJ cho biết, việc điều chỉnh được áp dụng khác nhau theo từng dòng sản phẩm trên cơ sở đảm bảo cân đối tình hình tài chính thực tế của công ty.

Ngày 15/9, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương điều chỉnh giảm thời gian thanh toán so với quy định hiện hành khi công ty thực hiện mua lại sản phẩm từ khách hàng.

PNJ cho biết, việc điều chỉnh được áp dụng khác nhau theo từng dòng sản phẩm trên cơ sở đảm bảo cân đối tình hình tài chính thực tế của công ty.

PNJ chưa công bố chi tiết phương án điều chỉnh. Tuy nhiên, động thái này có thể hiểu rằng thời gian thanh toán sẽ được rút ngắn so với mốc 120 ngày như phương án trước đó.

Theo phương án áp dụng từ trung tuần tháng 7, PNJ đưa ra hai lựa chọn cho khách hàng muốn bán lại sản phẩm, gồm chuyển đổi giá trị mua lại sang sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống hoặc nhận tiền theo lộ trình thanh toán kéo dài 120 ngày.

Với phương án nhận tiền, thời gian tiếp nhận giao dịch từ 15h đến 17h hàng ngày tại một số cửa hàng chuyên trách. Giá trị mua lại được PNJ thanh toán thành 5 đợt, trong đó "T" là ngày giao dịch.

Cụ thể, khách hàng được nhận 10% giá trị mua lại ngay tại ngày T. Sau 30 ngày, PNJ thanh toán thêm 20%. Hai đợt tiếp theo tại T+60 và T+90, mỗi đợt tương đương 25% giá trị mua lại. Phần còn lại 20% được thanh toán tại T+120, qua đó hoàn tất 100% nghĩa vụ.

Như vậy, sau 60 ngày kể từ ngày giao dịch, khách hàng đã nhận được tổng cộng 55% giá trị mua lại. Tỷ lệ này tăng lên 80% tại T+90 và được thanh toán đầy đủ sau 120 ngày.

Bên cạnh phương án nhận tiền, khách hàng có thể chuyển đổi giá trị mua lại sang các sản phẩm mới của PNJ với giá trị bằng hoặc cao hơn. Trường hợp chuyển đổi toàn bộ giá trị được áp dụng tại các cửa hàng PNJ độc lập; chuyển đổi một phần được thực hiện tại một số cửa hàng chuyên trách.

Đối với nhóm trang sức và quà tặng sưu tầm, khách hàng chuyển đổi dưới 50% giá trị mua lại được hưởng thêm ưu đãi 3% trên chương trình hiện hành. Nếu mức chuyển đổi từ 50% trở lên, ưu đãi bổ sung là 5%.

Đối với kim cương rời, PNJ áp dụng cho mọi giá trị chuyển đổi và bổ sung ưu đãi 5%. Tuy nhiên, kim cương rời bán lại chỉ được chuyển đổi sang kim cương rời hoặc nhận tiền theo lộ trình 120 ngày, không được chuyển sang các nhóm sản phẩm khác nhằm tuân thủ Nghị định 232/2025/NĐ-CP.

Trong khi đó, khách hàng chuyển đổi sang vàng miếng SJC, vàng Tài Lộc PNJ, nhẫn trơn hoặc Kim Bảo được hưởng ưu đãi thêm 200.000 đồng/chỉ, áp dụng theo số chỉ tròn.

PNJ cũng cho phép khách hàng kết hợp linh hoạt hai phương án. Theo đó, một phần giá trị mua lại có thể được chuyển đổi sang sản phẩm PNJ để hưởng ưu đãi, phần còn lại được nhận bằng tiền theo lộ trình thanh toán 120 ngày.



