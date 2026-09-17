Nóng: Hãng hàng không giá rẻ lớn nhất ĐNÁ nợ hơn 4 tỷ USD, thanh khoản khó khăn, đang được lên kế hoạch 'giải cứu'

Hãng hàng không giá rẻ này đang gặp khó khăn nghiêm trọng về tình trạng thanh khoản.

Nguồn tin của Reuters cho biết, Chính phủ Malaysia đã có các cuộc trao đổi với Malaysia Airlines và Batik Air về khả năng hai hãng này có thể tiếp nhận thị phần nội địa của AirAsia hay không. Đây là một phần trong quá trình giới chức Malaysia xây dựng các kịch bản ứng phó với tình hình tài chính của hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Đông Nam Á.

Các cuộc thảo luận giữa chính phủ với Malaysia Airlines và Batik Air đã gia tăng trong những tuần gần đây, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều lo ngại về áp lực tài chính mà AirAsia đang phải đối mặt.

AirAsia đang chịu tác động từ giá nhiên liệu máy bay tăng vọt do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Giá nhiên liệu đã tăng 66% trong quý II so với quý trước, lên mức trung bình 183 USD/thùng.

Theo các nguồn tin, những cuộc thảo luận có sự tham gia của Bộ Tài chính Malaysia và Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB), đơn vị vận hành sân bay có mối liên hệ với nhà nước. Đây là một phần trong quá trình xây dựng các kịch bản rộng hơn nhằm ứng phó với những khó khăn tài chính của AirAsia.

Một phương án khác cũng đã được thảo luận là chính phủ có thể đưa ra một hình thức bảo chứng nào đó để hỗ trợ kế hoạch huy động vốn mới từ các nhà đầu tư bên ngoài của hãng. Tuy nhiên, bản chất chính xác của bất kỳ sự hỗ trợ tiềm năng nào hiện vẫn chưa rõ ràng.

Reuters cho biết hãng chưa thể độc lập xác minh các chi tiết về bức tranh tài chính của AirAsia.

Về phần mình, Malaysia Airlines và Batik Air đã nói với chính phủ rằng họ chỉ có thể tiếp quản hoạt động của AirAsia trên quy mô lớn nếu đồng thời có thể tiếp nhận các hợp đồng thuê máy bay của hãng. Việc tiếp nhận các đường bay và lượng hành khách của AirAsia mà không có số máy bay tương ứng sẽ khó khăn hơn nhiều.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, cả Malaysia Airlines và Batik Air đều bày tỏ với chính phủ rằng họ sẵn sàng tự mở rộng hoạt động để tiếp nhận các đường bay và hành khách của AirAsia, thay vì mua lại toàn bộ doanh nghiệp này.

Đây là vấn đề đáng chú ý đối với Malaysia bởi quy mô của AirAsia trên thị trường hàng không nước này.

AirAsia cho biết hãng hiện chiếm khoảng 40% toàn thị trường hàng không Malaysia và 60% thị trường bay nội địa. Chính vì vậy, những khó khăn tài chính của hãng trở thành vấn đề đáng quan tâm đối với chính phủ.

Farouk Kamal, Phó Tổng giám đốc AirAsia Group cho biết trong một tuyên bố rằng hãng không bình luận về những đồn đoán liên quan đến hoạt động, tài chính hoặc những thỏa thuận doanh nghiệp chưa được công bố.

“Tất cả những cập nhật quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh và chiến lược đội bay của chúng tôi đều được công bố minh bạch thông qua các hồ sơ chính thức gửi lên sở giao dịch và các thông báo doanh nghiệp vào thời điểm thích hợp”, ông nói với Reuters.

“Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh lại rằng AirAsia vẫn tập trung vào việc duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và ổn định trên tất cả các thị trường, đồng thời chúng tôi tiếp tục ghi nhận nhu cầu cơ bản mạnh mẽ trên toàn mạng lưới. Chúng tôi cũng đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để quản lý các yêu cầu về tài chính và vận hành”.

MAHB cho biết doanh nghiệp thường xuyên trao đổi với tất cả các hãng hàng không đối tác như một phần trong hoạt động phát triển mạng lưới và đường bay thông thường, bao gồm cả việc thảo luận về “các cơ hội tiềm năng về công suất và đường bay tại những nơi thị trường còn khoảng trống hoặc nhu cầu chưa được đáp ứng”.

MAHB từ chối bình luận về triển vọng tài chính của AirAsia.

Trong một tuyên bố vào tối thứ tư, CEO Batik Air Malaysia Chandran Rama Muthy cho biết hãng của ông “có khả năng nhanh chóng bổ sung máy bay để tiếp nhận hoặc hỗ trợ thị phần nội địa nếu cần thiết”. Batik Air từ chối bình luận thêm.

Bộ Tài chính Malaysia và Malaysia Airlines cũng từ chối bình luận.

KHÓ KHĂN

Theo Báo cáo tài chính quý II, tại ngày 30/6/2026, AirAsia có 18,4 tỷ ringgit (khoảng 4,5 tỷ USD) nợ phải trả ngắn hạn, trong khi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chỉ ở mức 954 triệu ringgit. Nói cách khác, xét riêng hai con số này, nghĩa vụ ngắn hạn lớn gấp khoảng 19 lần lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Đây là dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng thanh khoản.

Hãng cũng đang nợ MAHB ít nhất 500 triệu ringgit liên quan tới các dịch vụ bao gồm phí hạ cánh và phí đỗ máy bay. Tuy nhiên, đơn vị vận hành sân bay đã cho AirAsia gia hạn thời gian trả nợ.

MAHB từ chối trả lời những câu hỏi cụ thể của Reuters, cho biết theo thông lệ công ty không thảo luận công khai các thỏa thuận thương mại với các hãng hàng không đối tác.

AirAsia không trả lời câu hỏi về việc hãng có đang nợ tiền MAHB hay không, nhưng cho biết hãng có mối quan hệ mạnh mẽ và mang tính xây dựng với những đối tác chủ chốt, bao gồm Giám đốc phụ trách sân bay của MAHB Bryan Thompson và đội ngũ của ông.

Trong tháng này, AirAsia cho biết hãng đang thúc đẩy các cuộc đàm phán với các tổ chức tài chính, với mục tiêu huy động tối đa 1 tỷ USD từ thị trường nợ quốc tế, cùng với 700 triệu ringgit hạn mức tín dụng trong nước, chủ yếu nhằm tái cấu trúc nợ.

Tuy nhiên, hai nguồn tin am hiểu vấn đề ước tính hãng hàng không này cần ít nhất 3 tỷ USD vốn mới để xử lý tình hình tài chính hiện tại.

Đáng chú ý, trong năm 2025, AirAsia đã tiếp cận một số doanh nghiệp trong ngành hàng không và nhà đầu tư tài chính, trong đó có ít nhất một hãng hàng không ở châu Á - Thái Bình Dương, nhằm tìm kiếm 1 tỷ USD vốn cổ phần.

Nhưng thương vụ không thành công. Theo nguồn tin trực tiếp của Reuters, một hãng hàng không được tiếp cận đã từ chối vì không muốn nắm một cổ phần thiểu số nhưng lại có quá ít ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động hoặc chiến lược tái cấu trúc AirAsia.

Điều này đồng nghĩa với việc câu chuyện huy động vốn hiện nay của AirAsia không phải mới phát sinh sau cú sốc giá nhiên liệu quý II.

Đáp lại, AirAsia cho rằng các mục tiêu huy động vốn của hãng là đủ để đáp ứng nhu cầu.

Trong quý II kết thúc ngày 30/6, AirAsia báo lỗ ròng 831 triệu ringgit, trong bối cảnh giá nhiên liệu máy bay tăng và khoản lỗ tỷ giá lớn lên tới 331 triệu ringgit.

Hãng đang tiến hành tái cấu trúc mạnh tay, bao gồm cắt bỏ những đường bay hoạt động kém hiệu quả, trả lại 25 máy bay cũ cho các bên cho thuê và đàm phán lại hợp đồng với các nhà cung cấp nhằm giảm chi phí.

Trước đó, cũng xuất hiện thông tin Bộ Tài chính Malaysia đã thuê Alton Aviation Consultancy đánh giá nhu cầu vốn của AirAsia, trong lúc chính phủ cân nhắc liệu có nên hỗ trợ hãng hay không.

Việc cân nhắc này xuất phát từ vai trò của AirAsia với tư cách một doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và là nhà cung cấp dịch vụ hàng không giá phải chăng quan trọng trong khu vực.