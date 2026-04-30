Nơi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đến dâng hương: Nằm dưới chân núi, sở hữu địa thế hiếm có

Có những điểm đến không ồn ào, không đông đúc bởi các hoạt động vui chơi, nhưng vẫn khiến nhiều người muốn một lần ghé thăm. Vũng Chùa - Đảo Yến là một nơi như thế.

Theo Báo Tin tức (TTXVN), sáng 29/4/2026, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đến thăm, dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh TTXVN)

Sự kiện này một lần nữa khiến nhiều người chú ý đến Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời là một thắng cảnh có địa thế đặc biệt ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Vùng biển dưới chân dãy Hoành Sơn, được bao bọc bởi 3 đảo

Vũng Chùa - Đảo Yến nằm dưới chân dãy Hoành Sơn, thuộc khu vực thôn Thọ Sơn, trước đây thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, theo Nghị quyết 1680/NQ-UBTVQH15 đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, xã Quảng Đông được sắp xếp cùng các xã Quảng Phú, Quảng Kim và Quảng Hợp thành xã mới có tên gọi là xã Phú Trạch.

Theo Cổng thông tin du lịch Quảng Trị, Vũng Chùa - Đảo Yến cách Đèo Ngang khoảng 6km về hướng Đông Nam, cách Quốc lộ 1A khoảng 3km. Đây là vị trí khá thuận lợi cho du khách khi di chuyển theo cung đường Bắc - Nam hoặc kết hợp tham quan các điểm đến lân cận như Đèo Ngang, Hoành Sơn Quan, đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Ảnh Traveloka

Điểm đáng chú ý nhất của nơi này là địa thế. Cũng theo Cổng thông tin du lịch Quảng Trị, Vũng Chùa - Đảo Yến có địa thế cong hình cánh quạt, được bao bọc bởi 3 đảo là Hòn La, Hòn Gió và Hòn Nồm, còn gọi là Đảo Yến. Chính sự kết hợp giữa núi, biển và đảo nhỏ tạo cho nơi đây cảm giác vừa kín đáo, vừa khoáng đạt, khác với nhiều bãi biển du lịch sôi động khác.

Từ đất liền nhìn ra, Đảo Yến hiện lên giữa nền biển xanh, góp phần tạo nên vẻ tĩnh lặng rất riêng của khu vực này. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Đảo Yến nằm gần dãy Đèo Ngang, cách bờ khoảng 2km, diện tích khoảng 3km², thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch cũ.

Không chỉ là điểm ngắm cảnh, đây còn là nơi gắn với lòng tri ân

Vũng Chùa - Đảo Yến được nhiều người biết đến rộng rãi từ khi trở thành nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo Sở Du lịch Quảng Bình, Vũng Chùa - Đảo Yến là nơi yên nghỉ của Đại tướng, nằm cách Đèo Ngang khoảng 7km, mang địa thế cánh quạt cong hướng ra Biển Đông, yên tĩnh, hoang sơ, với những con sóng êm đềm vỗ về bờ cát.

Với nhiều du khách, hành trình đến đây không đơn thuần là một chuyến tham quan biển đảo. Đó còn là dịp để dâng hương, tưởng nhớ một nhân vật lịch sử đặc biệt của dân tộc. Không gian ở Vũng Chùa vì thế mang màu sắc rất riêng: trang nghiêm nhưng không nặng nề, bình yên nhưng vẫn gợi nhiều suy ngẫm.

Ảnh Vinpearl

Sau khi dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, du khách có thể dừng lại ngắm biển, nhìn ra Đảo Yến từ đất liền hoặc ghi lại những khoảnh khắc của vùng biển dưới chân Hoành Sơn. Nơi đây không phù hợp với kiểu du lịch quá ồn ào, mà hợp hơn với những ai muốn tìm một điểm đến nhẹ nhàng, có cảnh quan đẹp và chiều sâu lịch sử.

Nên đi Vũng Chùa - Đảo Yến thế nào?

Nếu xuất phát từ trung tâm Đồng Hới, du khách có thể di chuyển bằng ô tô, taxi hoặc xe máy theo hướng Quốc lộ 1A ra phía Bắc, sau đó rẽ theo biển chỉ dẫn vào khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến. Với gia đình có người lớn tuổi, ô tô hoặc taxi là lựa chọn phù hợp hơn vì hành trình sẽ chủ động, đỡ mất sức và thuận tiện khi kết hợp nhiều điểm tham quan trong ngày.

Thời điểm phù hợp để đến Vũng Chùa - Đảo Yến là buổi sáng hoặc chiều mát. Vào mùa hè, khu vực ven biển miền Trung thường nắng gắt, du khách nên tránh đi giữa trưa, chuẩn bị mũ, nước uống, kem chống nắng và giày dép dễ di chuyển. Nếu đi vào mùa mưa bão, cần theo dõi dự báo thời tiết trước chuyến đi.

Ảnh Tour Du lịch Quảng Bình

Do đây là không gian gắn với hoạt động tưởng niệm, du khách nên chọn trang phục lịch sự, giữ trật tự, không chen lấn, không xả rác và tránh các hành vi chụp ảnh, tạo dáng phản cảm tại khu vực trang nghiêm.

Với những ai có nhiều thời gian hơn, có thể kết hợp Vũng Chùa - Đảo Yến với một số điểm gần đó như Đèo Ngang, Hoành Sơn Quan, đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, làng bích họa Cảnh Dương hoặc biển Đá Nhảy. Đây có thể là một cung đường trong ngày, vừa có núi, biển, đảo, vừa có yếu tố văn hóa - lịch sử.



