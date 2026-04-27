Tin rất vui: Đúng ngày 1/5, nhiều người Việt Nam được miễn phí một dịch vụ

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, nhiều điểm đến trên cả nước tung ra các hoạt động mới, chương trình ưu đãi và dịch vụ miễn phí nhằm kích cầu du lịch. Tại Đà Lạt, một khu du lịch nổi tiếng cũng công bố thông tin đáng chú ý trong đúng ngày 1/5.

Theo poster chương trình, TTC World - Thung lũng Tình Yêu sẽ miễn phí vé tham quan trị giá 250.000 đồng trong ngày 1/5/2026. Tuy nhiên, ưu đãi này không áp dụng đại trà cho toàn bộ du khách, mà dành cho nhóm khách đáp ứng điều kiện cụ thể.

Ảnh Klook

Ai được miễn phí vé tham quan Thung lũng Tình Yêu trong ngày 1/5?

Cụ thể, chương trình miễn phí vé tham quan Thung lũng Tình Yêu áp dụng cho khán giả sở hữu vé tham dự concert trước ngày 28/4/2026. Nói cách khác, những người đã có vé tham dự Love Valley Concert 2026 trước mốc thời gian nêu trên sẽ được hưởng quyền lợi miễn phí vé tham quan trong ngày 1/5.

Địa điểm áp dụng là TTC World - Thung lũng Tình Yêu, số 3 - 5 - 7 đường Mai Anh Đào, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là địa chỉ được Cổng thông tin phường Lâm Viên - Đà Lạt công bố khi giới thiệu chuỗi hoạt động mới của khu du lịch trong kỳ nghỉ lễ.

Love Valley Concert 2026 diễn ra lúc 18h00 ngày 1/5/2026 tại Thung lũng Tình Yêu, với chủ đề "Chạm nhịp yêu - Bùng cảm xúc". Theo TTC Hospitality, đây là lần đầu tiên TTC World - Thung lũng Tình Yêu tổ chức một đêm concert quy mô lớn. Cổng thông tin phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ.

Ảnh KDL Thung Lũng Tình Yêu

Với những du khách đã có kế hoạch tới Đà Lạt dịp lễ, ưu đãi này vì thế không chỉ giúp tiết kiệm chi phí tham quan, mà còn biến lịch trình trong ngày 1/5 thành một tổ hợp trải nghiệm gồm vui chơi, check-in, tham quan và âm nhạc.

Thắng cảnh lâu đời của Đà Lạt có gì đặc biệt?

Thung lũng Tình Yêu là một trong những thắng cảnh quen thuộc nhất của Đà Lạt. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, điểm đến này nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5 km về phía bắc, chìm sâu bên sườn đồi với những rừng thông xanh quanh năm.

Lịch sử của nơi này cũng gắn với nhiều lớp tên gọi. Vào khoảng thập niên 1930, người Pháp gọi khu vực này là Vallée d'Amour, tức Thung lũng Tình Yêu. Đến thời vua Bảo Đại, nơi đây từng được gọi là Thung lũng Hòa Bình. Năm 1953, tên gọi Thung lũng Tình Yêu bắt đầu xuất hiện và dần trở thành một biểu tượng du lịch của thành phố ngàn hoa.

Ảnh VinWonders

Theo cổng du lịch Visit Lâm Đồng, giá vé tham quan Thung lũng Tình Yêu hiện hiển thị là 250.000 đồng, thời gian mở cửa từ 7h00 đến 17h00, thời gian tham quan gợi ý khoảng 180 phút. Đây cũng là lý do việc miễn phí vé tham quan trong ngày 1/5 được nhiều du khách quan tâm, nhất là với những người đã có vé tham dự concert.

Vé tham quan 250.000 đồng, du khách có thể trải nghiệm gì?

Không còn chỉ là một điểm chụp ảnh lãng mạn, Thung lũng Tình Yêu hiện được phát triển theo hướng tổ hợp tham quan, vui chơi và trải nghiệm ngoài trời. Sau khi gắn với khu Đồi Mộng Mơ, điểm đến này có quy mô gần 140 ha, phù hợp cho lịch trình nửa ngày hoặc gần một ngày nếu du khách muốn đi kỹ các khu vực chính.

Với những người thích dạo chơi nhẹ nhàng, các trải nghiệm đáng chú ý gồm đi quanh hồ Đa Thiện, ngắm rừng thông, chụp ảnh tại vườn hoa, các tiểu cảnh tình yêu, khu mô phỏng kỳ quan, mê cung cây xanh hoặc các góc nhìn từ đồi cao. Gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi có thể chọn xe điện, khu vườn hoa, bến thuyền, nhà hàng và các điểm nghỉ chân trong khuôn viên.

Từ trò chơi, tham quan hay chụp ảnh, du khách đều có thể trải nghiệm ở Thung Lũng Tình Yêu

Nhóm du khách trẻ có thể quan tâm hơn tới các hoạt động như pedalo, zipline, trượt cỏ, đường trượt sắc màu, xe trượt quán tính địa hình hoặc cầu kính Ngàn Thông nếu các dịch vụ này đang mở vào thời điểm ghé thăm. Cổng thông tin phường Lâm Viên - Đà Lạt cũng giới thiệu dịp lễ năm nay, Thung lũng Tình Yêu ra mắt thêm nhiều trải nghiệm như Khinh Khí Cầu Hoa - Vườn Hoa Diệu Kỳ, buffet rau giữa thiên nhiên, pedalo, zipline, trượt cỏ, giao lưu cồng chiêng, acoustic và Love Valley Concert 2026.

Trên Tripadvisor, Thung lũng Tình Yêu hiện có điểm đánh giá 3,9/5 với 481 đánh giá, xếp thứ 9 trong nhóm hoạt động giải trí tại Đà Lạt. Nhiều du khách khen nơi đây có khuôn viên rộng, nhiều hoa, cây xanh, cảnh quan phù hợp để chụp ảnh cùng gia đình, bạn bè hoặc người yêu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng giá vé khá cao nếu chỉ ghé nhanh, một số khu vực mang tính nhân tạo và phù hợp hơn với người thích check-in, trải nghiệm dịch vụ thay vì tìm kiếm vẻ đẹp hoang sơ.



