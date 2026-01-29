Nổi loạn ở Ukraine, 400 tên lửa Nga tấn công – Mỹ có thể hành động 24h tới, Kremlin nêu 1 đảm bảo với ông Zelensky

400 tên lửa và UAV tấn công, 120 phút rúng động Kiev

Ngày 29/1, đài TST (Nga) đưa tin quân đội Nga đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn trong đêm vào nhiều khu vực hậu phương Ukraine, sử dụng khoảng 400 tên lửa, pháo phản lực và UAV trong một chiến dịch phối hợp kéo dài nhiều giờ. Trọng tâm đòn đánh là tỉnh Odessa và khu vực ven Biển Đen.

Theo bản tin, UAV Geran đã tấn công các mục tiêu tại khu vực cảng Zatoka, Chornomorsk, Limany và vùng phụ cận Odessa. Các mục tiêu gồm kho bãi hậu cần, hạ tầng cảng biển và các tàu neo đậu. Nhiều điểm cháy lớn xuất hiện kèm hiện tượng nổ thứ cấp. Cột lửa cao được ghi nhận có thể quan sát từ phía bờ biển Romania.

Đòn tấn công kéo dài khoảng 2 giờ với mật độ hỏa lực dày đặc. Ngoài UAV, phía Nga sử dụng pháo phản lực Smerch, hệ thống Vepr và bom lượn FAB tại các khu vực giáp tiền tuyến.

Nga tăng tần suất tấn công vào Ukraine. Ảnh: TST

Đáng chú ý, đòn tấn công bằng tên lửa không chỉ dừng ở khu vực ven Biển Đen. Bản tin cho biết hạ tầng năng lượng tại Kharkov, Nikolaev, Krivoy Rog và Kherson cũng trở thành mục tiêu trong đêm.

Tại Nikolaev, nhà máy điện ở Trikhaty cùng các đường dây truyền tải và trạm biến áp 35/150 kV bị đánh trúng.

Ở Kharkov, phần lớn thành phố và khu vực lân cận rơi vào tình trạng mất điện sau đòn tập kích phối hợp. Krivoy Rog và nhiều khu vực tại Kherson cũng ghi nhận các vụ nổ lớn, kéo theo gián đoạn điện diện rộng.

Theo nội dung được nêu, đây là các mục tiêu mà tên lửa tầm xa được sử dụng song song với UAV và pháo phản lực, tạo thành đòn đánh trực tiếp vào hệ thống năng lượng và hậu cần phía sau tiền tuyến.

Bản tin cũng đề cập việc một UAV trinh sát Nga hoạt động trên bầu trời Kiev hơn 4,5 giờ, ghi hình và truyền dữ liệu thời gian thực. UAV này sử dụng liên lạc vệ tinh, có tầm hoạt động xa và khó bị chế áp điện tử. Trước đó, các UAV tương tự xuất hiện tại khu vực Dnepropetrovsk.

Tại Kharkov, chính quyền địa phương áp dụng lịch cắt điện khẩn cấp để xử lý sự cố sau đòn tập kích. Nikolaev và Krivoy Rog ghi nhận nhiều vụ nổ trong đêm, trong khi tại Kherson, các đòn tấn công bằng UAV khiến nhiều khu vực mất điện.

Đáng chú ý, TST dẫn phát biểu của người phát ngôn Không quân Ukraine Ignat cho biết, từ đầu xung đột đã có 412 tên lửa Kh-22/Kh-32 được phóng về phía Ukraine, trong khi Kiev chỉ bắn hạ được 12 tên lửa.

Đây là những dòng tên lửa mà phía Ukraine từng tuyên bố Nga đã sử dụng gần hết từ năm 2022.

Theo tờ báo, cùng với sự gia tăng sử dụng UAV tầm xa và pháo phản lực chính xác, khái niệm "hậu phương an toàn" trong chiến sự ngày càng thu hẹp, khi những khu vực cách tiền tuyến hàng chục đến hàng trăm km vẫn trở thành mục tiêu của các đòn đánh tầm xa, đặc biệt vào hạ tầng năng lượng và hậu cần.

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky. Ảnh: RNZ

Nổi loạn ở Ukraine

Trong bối cảnh các đòn tấn công vào hạ tầng năng lượng và hậu cần khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh mất điện, thiếu sưởi ấm, Kiev đang phải đối mặt thêm khó khăn khi các vụ nổi loạn tự phát bùng nổ.

Theo kênh tin tức Resident (Ukraine), giữa thời tiết giá lạnh, nhiều khu dân cư thiếu điện, nước và nhiệt, chính quyền khuyến cáo người dân rời thành phố. Làn sóng rời đi đã lên tới hàng trăm nghìn người, cùng lúc một bộ phận dân cư khác phải sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn kéo dài.

Bên cạnh đó, xu hướng khiến Kiev lo ngại là sự phản ứng của người dân đối với hoạt động của cơ quan tuyển quân chuyển từ né tránh sang đối đầu.

Một số vụ việc căng thẳng được ghi nhận tại Dnepropetrovsk, Izmail, Kharkov, Chernivtsi và Lvov, nơi người dân can thiệp để ngăn việc cưỡng chế nhập ngũ. Có trường hợp xô xát giữa lực lượng chức năng và người dân, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, vào giữa tháng 1 năm nay, truyền thông Ukraine cho biết, các hành động phản kháng nhằm vào hệ thống tổng động viên quân sự cũng đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày. Tại nhiều địa phương, đặc biệt ở miền Nam và các đô thị lớn, đã ghi nhận các vụ đốt xe, phá hoại tài sản và xô xát liên quan đến các trung tâm tuyển quân.

Theo phía Kiev, sự phản đối không chỉ đến từ người dân bình thường mà còn xuất hiện cả trong giới cựu binh. Các đoạn video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy mức độ căng thẳng xã hội đang gia tăng.

Mỹ có thể "xuống tay" với Kiev trong 24h tới

Tiếp nối các diễn biến quân sự và ngoại giao dồn dập trong những ngày gần đây, một số chuyên gia bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng Washington có thể thay đổi ưu tiên chiến lược, kéo theo hệ lụy trực tiếp tới Ukraine.

Theo nhận định của Trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Daniel Davis trên kênh YouTube Deep Dive, Mỹ có khả năng tạm dừng hỗ trợ Ukraine trong 24h tới để ưu tiên cho một chiến dịch đối phó Iran.

Ông cho rằng nếu một cuộc xung đột mới bùng phát tại Trung Đông, mức độ can dự của Washington có thể sâu tới mức khó quay lại như trước, và khi đó viện trợ dành cho Kiev sẽ đứng trước rủi ro, bởi việc xử lý vấn đề Iran được xem là ưu tiên cao hơn đối với Mỹ.

Vị chuyên gia nhắc tới việc ông Donald Trump điều động tàu chiến tới gần bờ biển Iran, coi đây là dấu hiệu cho thấy khả năng chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự, thậm chí có thể bao gồm đổ bộ.

Theo ông Davis, kịch bản tấn công có thể diễn ra trong thời gian rất ngắn, "trong vòng 24 giờ", thậm chí ngay trong tối cùng ngày theo múi giờ địa phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA

Ông Putin khẳng định sẵn sàng bảo đảm an ninh nếu ông Zelensky tới Nga

Giữa lúc chiến sự leo thang trên thực địa và những tính toán chiến lược của Washington có nguy cơ làm thay đổi trục hỗ trợ dành cho Kiev, phía Moscow bất ngờ nhắc lại khả năng mở một kênh tiếp xúc trực tiếp ở cấp nguyên thủ.

Cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết ông Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Moscow sẽ bảo đảm an toàn cho ông Volodymyr Zelensky nếu nhà lãnh đạo Kiev chấp nhận tới Nga để đối thoại.

Phát biểu này được ông Ushakov đưa ra khi bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha, trong đó nói rằng ông Zelensky có thể sẵn sàng gặp trực tiếp ông Putin để trao đổi về vấn đề lãnh thổ và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Trao đổi với nhà báo Pavel Zarubin của kênh Rossiya 1, ông Ushakov nói rằng nếu ông Zelensky thực sự muốn gặp mặt, phía Nga sẵn sàng mời ông tới Moscow, đồng thời bảo đảm đầy đủ các điều kiện an ninh và làm việc.

Ông nhấn mạnh Nga chưa từng từ chối khả năng tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng những cuộc gặp như vậy phải được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo ông, điều quan trọng nhất là các cuộc trao đổi cần được chuẩn bị chu đáo và hướng tới việc đạt được kết quả cụ thể, mang tính tích cực.

Cố vấn Ushakov cũng cho biết khả năng tổ chức cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky đã nhiều lần được nhắc tới trong các cuộc điện đàm giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho thấy đây không phải là đề xuất mới mà đã từng được thảo luận trước đó.