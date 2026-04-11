Nỗi lo của Mỹ khi Iran "ẩn mình" sau lệnh ngừng bắn

Cao Lực |

Iran còn sở hữu hàng ngàn tên lửa đạn đạo và vẫn có khả năng kích hoạt lại các bệ phóng, theo báo The Wall Street Journal (WSJ) ngày 11-4.

Thông tin trên được đăng tải không lâu sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth khẳng định kho vũ khí của Iran "đã bị suy giảm và tàn phá nghiêm trọng".

Dù đã bị hao hụt đáng kể, kho tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Iran vẫn còn ở mức hàng ngàn quả - theo WSJ. Những tên lửa này thậm chí có thể được đào lên từ các kho chứa đã bị đánh bom.

Trong khi nhiều quan chức Mỹ tuyên bố hơn 50% bệ phóng tên lửa của Iran đã bị vô hiệu hóa, báo cáo dẫn lời các quan chức Mỹ khác cho biết nhiều bệ phóng trong số đó vẫn có thể tái kích hoạt.

Washington lo ngại Iran có thể lợi dụng lệnh ngừng bắn hiện tại để tái xây dựng một phần kho tên lửa đạn đạo của mình - WSJ đưa tin.

Dẫn nguồn từ các quan chức Israel, báo cáo cho biết Iran hiện không thể sản xuất thêm tên lửa. Theo các quan chức này, Israel đã làm suy giảm năng lực khai hỏa của Iran xuống chỉ còn khoảng 10-15 tên lửa/ngày, so với hàng chục quả trong giai đoạn đầu xung đột.

Một tòa nhà dân cư tại Tehran - Iran bị trúng đòn không kích của Mỹ-Israel ngày 27-3. Ảnh: AP

Trong cuộc họp báo ngày 8-4, Bộ trưởng Hegseth tuyên bố Mỹ đã đạt được "chiến thắng quân sự mang tính quyết định" trước Iran, quốc gia bị ông mô tả là "cầu xin lệnh ngừng bắn".

Ông Hegseth cho biết Washington đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào đêm trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ông cảm ơn Israel vì là một "đồng minh dũng cảm, năng lực và sẵn sàng" trong cuộc xung đột nổ ra từ ngày 28-2.

Bộ trưởng Hegseth cũng cho rằng eo biển Hormuz "đang mở" và Iran sẽ cho phép tàu thuyền đi qua. Ông nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ tiếp tục "hiện diện" quanh Iran để đảm bảo nước này tuân thủ các điều khoản của lệnh ngừng bắn.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết Iran đã mất 80% hệ thống phòng không, 90% nhà máy sản xuất vũ khí và hơn 90% lực lượng hải quân do hậu quả của cuộc chiến.

Ngoài ra, WSJ cho biết Iran vẫn còn duy trì một số lượng nhỏ tên lửa hành trình, trong khi kho máy bay không người lái của nước này đã bị suy giảm nghiêm trọng do vừa được sử dụng vừa bị Mỹ - Israel phá hủy.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

