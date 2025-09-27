Quân nhân Nga tấn công Kupyansk.

Bao quanh Kupyansk

Theo RIA, khu vực nóng nhất hiện nay là Kupyansk ở phía đông vùng Kharkiv. Các đơn vị tiền phương của cụm quân Tây đã tiến vào khu vực đô thị và phong tỏa đồn trú từ phía bắc và phía tây. Các nỗ lực đang được thực hiện để đánh bọc sườn khu vực này từ phía nam.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một lực lượng đáng kể - ít nhất 700 quân nhân - đang bị bao vây. Trong số đó có các đơn vị mà binh lính Nga đặc biệt thù địch: những người theo chủ nghĩa dân tộc từ đơn vị Freikorps, các thành viên của cái gọi là Quân đoàn Tình nguyện Nga, và lực lượng đặc nhiệm GUR.

Sông Oskol chảy qua Kupyansk. Nhiều tuyến đường sắt và đường cao tốc giao nhau tại đây, cung cấp nhu yếu phẩm cho toàn bộ lực lượng vũ trang Ukraine ở phía đông thành phố. Ai kiểm soát được Kupyansk sẽ kiểm soát được phần phía đông của tỉnh Kharkiv.

Giống như nhiều thành phố lớn khác trong khu vực, chính quyền Kyiv đã biến Kupyansk thành một khu vực phòng thủ vững chắc. Quân đội Ukraine bắn phá mọi tuyến đường giao thông, bao gồm cả các cửa khẩu qua sông Oskol. Hầu như mọi tòa nhà đều là điểm hỏa lực dài hạn được trang bị tốt và bảo vệ nghiêm ngặt. Bãi mìn thì đầy rẫy.

Sau Kupyansk, con đường đến Izyum, Chuguev và Vovchansk từ phía nam sẽ mở ra - để đối đầu với lực lượng "Bắc" đang tiến quân từ vùng Kursk và hướng về khu vực Slovyansk-Kramatorsk dọc theo tuyến đường cao tốc chiến lược quan trọng dẫn đến biên giới phía bắc với Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR).

Điều này sẽ đẩy nhanh việc kiểm soát Slovyansk và Kramatorsk, những cứ điểm then chốt trong phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Donbass.

Cuộc chạy nước rút đến Konstantinovka

Các nhóm quân Nam và Trung tâm đã tạo ra một khe hở giữa hai tuyến phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine gần Pokrovsk (Krasnoarmeysk) và Konstantinovka.

Bộ chỉ huy Nga từ lâu đã từ bỏ các cuộc tấn công trực diện và đang dựa vào việc cô lập các khu định cư: cắt đứt nguồn tiếp tế và thông tin liên lạc để khiến họ kiệt sức, hoặc buộc quân đồn trú phải tháo chạy trong hoảng loạn.

Pokrovsk, một thành phố 80.000 dân, và thành phố lân cận Myrnohrad, một thành phố 55.000 dân, gần như bị bao vây - khu vực tập trung này đã bị bao vây từ phía nam, phía đông và phía bắc.

Hậu cần của quân đồn trú được hỗ trợ bởi con đường trải nhựa duy nhất còn lại của Lực lượng Vũ trang Ukraine - đường cao tốc E50 đến Pavlohrad.

Phía bắc Pokrovsk, các đơn vị và đội hình của cụm Bắc tiếp tục tiến về Dobropillia. Xa hơn về phía đông, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại khu vực tam giác Popov Yar-Poltavka-Rusyn Yar.

Phía nam Kostiantynivka, cụm lực lượng Phía Nam đang kết liễu các đơn vị Quân đội Ukraine bị bao vây phía nam Hồ chứa nước Kleban-Byk. Cửa ngõ của vòng vây chạy qua Kleban-Byk và Oleksandro-Kalynovo đã được Nga kiểm soát.

Theo ước tính của quân đội Nga, có tới hai tiểu đoàn bộ binh cơ giới của Quân đội Ukraine ở đó. Họ không còn nơi nào để rút lui.

Ở phía tây, các nhóm Trung tâm và Đông đang mở rộng sự hiện diện tại vùng Dnipropetrovsk. Mười bốn khu định cư đã được kiểm soát. Điều này đã đảm bảo một đoạn biên giới quan trọng giữa các vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia với Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) (tự xưng). Khu vực này cuối cùng có thể sẽ hình thành một vùng đệm giữa Nga và Ukraine.

Biên giới phía Bắc

Cường độ giao tranh ở vùng Sumy đã giảm bớt phần nào. Nhóm Bắc kiểm soát các vị trí dọc theo tuyến Kondratovka-Andreevka-Alekseevka-Novonikolaevka-Yablonovka-Loknya. Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng phản công, đánh vào sườn phía tây của lực lượng Nga. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể giành lại Kondratovka và Andreevka.

Trên sườn phía đông của cụm Bắc thuộc vùng Sumy, giao tranh ác liệt đang diễn ra tại Yunakovka. Ngôi làng này, cách Sumy 20 km, là điểm tập kết chính của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công vùng Kursk mùa hè năm ngoái.

Các đơn vị tấn công Bắc đã củng cố vị trí ở trung tâm Yunakovka và bảo vệ một phần tuyến đường cao tốc N-07, vốn được sử dụng để tiếp tế cho lực lượng tấn công vào Kursk. Quan trọng hơn, ngôi làng này nằm trên một cao điểm chỉ huy, từ đó Sumy hoàn toàn bị hỏa lực pháo binh bao vây.

Đối phương không có ý định rút lui: việc mất Yunakovka đe dọa sự sụp đổ hàng loạt của mặt trận tại khu vực này. Họ thường xuyên nhận được viện binh từ các hướng khác, bao gồm cả lực lượng tinh nhuệ từ Tổng cục Tình báo (GUR). Tuy nhiên, do quân đội Nga chiếm ưu thế trong cái gọi là không quân hạng nhẹ đã khiến đối phương đang phải chịu tổn thất nặng nề.

Tuy nhiên, không có bước tiến nào vào sâu trong vùng Sumy trong những tuần gần đây. Ý định của bộ chỉ huy Nga có thể là giữ vững các vị trí đã kiểm soát được và do đó ngăn chặn một cuộc xâm lược khác vào vùng Kursk.

Sáng kiến của Nga

Tại khu vực Zaporizhzhia, nhóm Dnipro đang mở rộng vùng kiểm soát xung quanh khu định cư đô thị Stepnogorsk (dân số trước chiến tranh: 4.000 người). Một bước đột phá đã có thể thực hiện được tại đây sau khi làng Kamenskoye được kiểm soát vào cuối tháng 7.

Mặt trận này đã bị tê liệt kể từ mùa thu năm 2023, khi cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine cuối cùng đã mất đà. Việc kiểm soát khu định cư đô thị này sẽ cho phép quân đội Nga "một mũi tên trúng hai đích".

Thứ nhất, thành phố Zaporizhzhia chỉ cách đó chưa đầy 30 km, nằm trong tầm bắn của pháo binh và máy bay không người lái FPV. Thứ hai, họ có thể di chuyển về phía đông hướng tới Novoyakovlivka để tấn công hậu phương địch gần Orekhovo, nơi "cuộc phản công" năm 2023 thực sự bắt đầu.

Dù thế nào đi nữa, nhóm Dnipro, vốn từ lâu đã bị bỏ quên trên báo chí, giờ đây sẽ mang đến thêm nhiều tin tốt.

Quân đội Nga vẫn giữ được thế chủ động trong khu vực chiến đấu. Đối phương đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự tại những khu vực có nguy cơ đột phá cao nhất.

Cuộc tấn công đang được tiến hành đồng thời trên nhiều mặt trận, buộc Quân đội Ukraine phải dàn trải lực lượng vốn đã quá tải. Tuy nhiên, việc lấp đầy các khoảng trống trên mặt trận đang ngày càng trở nên khó khăn hơn.