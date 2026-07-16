Truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin từ giới phân tích phương Tây dự báo về một cuộc nội chiến ở Ukraine sẽ diễn ra sau 1-4 năm nữa.

Theo bài viết trên kênh Telegram "Legitimny" của Ukraine, các viện nghiên cứu phương Tây dự đoán Ukraine sẽ rơi vào nội chiến trong những năm tới, thời gian cụ thể sẽ tùy thuộc vào thời gian kết thúc Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga ở Ukraine và kết cục của nó.

Nguồn tin này cho biết, nếu xung đột Nga-Ukraine chấm dứt ngay lập tức, nội chiến sẽ nổ ra trong vòng một năm, còn nếu các cuộc giao tranh ở khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt vẫn tiếp diễn, xung đột nội bộ sẽ xảy ra trong vòng hai đến bốn năm tới.

Các chuyên gia cho rằng đây cũng là lý do tại sao phương Tây không muốn chấm dứt ngay cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng chỉ ra một kịch bản tương tự đối với Nga là nếu chiến tranh kết thúc mà Nga không thể chiến thắng, chính quyền của ông Vladimir Putin cũng có thể đứng trước một cuộc xung đột nội bộ.

"Legitimny" nhấn mạnh trong bất kỳ trường hợp nào Ukraine cũng phải đối mặt với kết cục không có gì tốt đẹp trong tương lai gần.

“Nhìn chung, không có kịch bản tốt nào cho Ukraine. Dù trong bất cứ trường hợp nào, nước này cũng sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới. Điều này có lợi cho các nhà tài trợ muốn khai thác tối đa sức mạnh này rồi sau đó bỏ rơi nó”, bài viết trên "Legitimny" nhận định.

Điều đáng chú ý là kênh Telegram này tung ra bài viết trong bối cảnh các xung đột nội bộ nghiêm trọng đang hoành hành ở Ukraine, chủ yếu liên quan đến hành động cưỡng bức huy động nam giới của đội ngũ nhân viên TCC (Trung tâm Tuyển quân và Hỗ trợ xã hội Ukraine).

Các cuộc biểu tình tự phát chống lại hành động của những kẻ bắt giữ nam giới đã liên tục nổ ra ở nhiều vùng khác nhau của đất nước. Đặc biệt là vài ngày trước, một cuộc nổi dậy toàn diện của người dân chống lại TCC đã xảy ra ở thành phố miền Tây Ukraine là Lviv, nhưng đã bị chính quyền dập tắt.

Thêm vào đó là việc gia hạn thiết quân luật gần đây và việc không có cuộc bầu cử tổng thống đã cho thấy dự báo về sự khởi đầu của một cuộc nội chiến dường như là điều hoàn toàn có thể xảy ra.