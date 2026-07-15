Chuyên gia: Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn với NATO

Lực lượng máy bay không người lái (UAV) của Nga đang được cho là chuẩn bị chuyển hướng để sẵn sàng cho một cuộc chiến với phương Tây.

Ông Samuel Bendett, chuyên gia về UAV Nga và cố vấn của hai viện nghiên cứu CNA và CNAS, cho rằng phương Tây cần nghiêm túc nhìn nhận sự thay đổi này.

Dronnitsa (tạm dịch: "Ngày hội UAV" hoặc "Hội tụ UAV") là sự kiện thường niên của Nga, nơi các đơn vị vận hành và nhà phát triển UAV gặp gỡ để trình diễn các hệ thống mới, đồng thời trao đổi, hoàn thiện chiến thuật và phương thức tác chiến.

Sự kiện năm nay, dự kiến diễn ra vào tháng 8, sẽ là lần tổ chức thứ năm. Chủ đề được công bố là: "Tìm ra cách để cuộc chiến UAV nghiêng về phía chúng ta và chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn với NATO."

"Dronnitsa đang phát tín hiệu rằng việc chuẩn bị cho các cuộc xung đột tiềm tàng như vậy sẽ được thảo luận trong sự kiện, đồng thời kêu gọi các bên tham gia đóng góp ý tưởng, công nghệ và giải pháp hướng tới mục tiêu này", ông Bendett nói với Forbes.

UAV Nga buộc Ukraine phải bỏ lại các trang thiết bị hạng nặng trên tiền tuyến, kể cả ở vùng Sumy. Ảnh: Sputnik

Chiến lược của Tổng thống Nga

Theo ông Bendett, trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine rơi vào thế giằng co, Tổng thống Nga Vladimir Putin cần một chiến thắng để củng cố vị thế của mình. Trong bối cảnh đó, ưu thế tạm thời của Nga về máy bay không người lái (UAV) có thể trở thành một lợi thế quan trọng.

Ông Bendett cũng cho rằng một chiến dịch tiến công nhanh vào khu vực Baltic, nếu được hỗ trợ bởi ưu thế UAV, có thể mang lại kết quả sau nhiều năm giao tranh tại Ukraine.

Ông nhận định trong những tháng gần đây, Nga đã xây dựng một loạt căn cứ mới gần khu vực giáp các nước Baltic, với quy mô đủ để triển khai lực lượng hơn 100.000 quân, có khả năng tạo sức ép lớn lên Latvia, Lithuania và Estonia nếu NATO không kịp tăng viện.

Học hỏi từ Iran

Theo chuyên gia này, một số nhà phân tích quân sự Nga đánh giá cao những gì diễn ra trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Họ cho rằng Iran đã sử dụng UAV để tấn công nhiều căn cứ của Mỹ, qua đó bộc lộ những hạn chế của hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, đồng thời gây tổn thất cho đối thủ mạnh hơn.

Ông Bendett cho rằng Nga hiện sở hữu số lượng lớn UAV Shahed do Iran thiết kế cùng hàng triệu UAV góc nhìn thứ nhất (FPV). Trong kịch bản giả định, Moscow có thể kỳ vọng tiến hành một chiến dịch nhanh vào khu vực Baltic, nơi được đánh giá có năng lực phòng thủ hạn chế hơn, với mục tiêu khiến NATO chần chừ trong phản ứng.

Nếu NATO phải giành lại vùng lãnh thổ do đối phương chiếm giữ, liên minh có thể đối mặt nguy cơ sa lầy vào một cuộc chiến kéo dài tương tự Ukraine.

Ngay cả khi NATO giành ưu thế trên không, kinh nghiệm từ Iran cho thấy điều này chưa chắc đủ để ngăn chặn các đợt tấn công bằng UAV tầm xa với số lượng lớn nhằm vào căn cứ không quân, nhà máy lọc dầu và các cơ sở hạ tầng trọng yếu ở châu Âu.

Bài viết cũng cho rằng trong kịch bản đó, một bộ phận dư luận tại Mỹ có thể muốn giảm mức độ can dự.

UAV Nga tấn công Ukraine. Ảnh: BQP Ukraine

Một cách lý giải khác

Tuy nhiên, ông Bendett cũng đưa ra một cách lý giải khác. Theo ông, chương trình nghị sự của Dronnitsa có thể phản ánh mối lo ngại của Nga về nguy cơ thất bại hoặc khả năng bị tổn thương trước một cuộc tấn công từ NATO.

"Các nhà tổ chức có thể đang lặp lại quan điểm của ông Putin và chính phủ Nga khi cho rằng NATO đang chuẩn bị cho chiến tranh, vì vậy Nga cũng phải sẵn sàng cho một cuộc đối đầu như vậy", ông Bendett nói.

Dù theo cách lý giải nào, ông Bendett cho rằng Dronnitsa nhiều khả năng sẽ tập trung vào việc tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật mới nhằm đối phó xe tăng, hệ thống phòng không của Mỹ cũng như các phương thức tấn công căn cứ không quân. Các công nghệ và trang thiết bị mới cũng được kỳ vọng sẽ nhanh chóng được giới thiệu, như những kỳ tổ chức trước.

Tác giả kết luận rằng khi Nga tăng cường lực lượng dọc biên giới Ukraine vào năm 2022, nhiều người đã không tin một cuộc xung đột quy mô lớn sẽ xảy ra. Theo ông, lần này đã xuất hiện nhiều tín hiệu cảnh báo hơn và phương Tây cần có biện pháp răn đe phù hợp.

Bài viết cho rằng biện pháp răn đe hiệu quả nhất là các tuyên bố chính trị rõ ràng và thống nhất rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Nga nhằm vào một thành viên NATO sẽ bị đáp trả mạnh mẽ. Đồng thời, Mỹ và các đồng minh cũng cần tiếp tục tăng cường năng lực UAV của mình, thậm chí cân nhắc tổ chức một diễn đàn tương tự Dronnitsa.