Nổ tung CAESAR! Nga trả đũa quy mô lớn - 8 lữ đoàn Kiev thương vong, báo Mỹ đưa tin ông Zelensky xuống boongke

Nga tấn công trả đũa quy mô lớn

Tờ MK (Nga) ngày 14/2 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân đội Nga đã tiến hành một đòn tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp–quốc phòng của Ukraine.

Theo thông cáo, chiến dịch trả đũa bao gồm 1 đợt tấn công quy mô lớn và 6 đợt tấn công theo nhóm nhằm vào các mục tiêu thuộc tổ hợp công nghiệp–quốc phòng trên lãnh thổ Ukraine, những cơ sở mà Nga cáo buộc Kiev trưng dụng cho các lực lượng vũ trang.

Nga vừa tấn công trả đũa quy mô lớn vào Ukraine. Ảnh: TST

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, đây là đòn đáp trả các cuộc tấn công trước đó của Kiev nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga từ ngày 7-13/2.

Kết quả là nhiều cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng và nhiên liệu phục vụ lợi ích quân sự của Ukraine đã bị đánh trúng, cùng với các kho chứa trang bị, khí tài và vũ khí quân sự.

Bên cạnh đó, quân đội Nga đã tấn công các doanh nghiệp công nghiệp–quốc phòng của Ukraine, các sân bay quân sự, địa điểm lưu trữ - triển khai máy bay không người lái, cũng như các điểm triển khai tạm thời của binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.

Abrams, CAESAR nổ tung, 8 lữ đoàn Ukraine thiệt hại nặng

Trong bối cảnh Nga vừa tiến hành các đòn trả đũa quy mô lớn nhằm vào hạ tầng quân sự – năng lượng của Ukraine, mặt trận quanh Dobropillia cũng đồng thời nóng lên theo cách không kém phần quyết liệt.

Tại khu vực này, giao tranh đã vượt ra ngoài những cuộc đấu pháo cầm chừng, khi cả hai bên buộc phải tung lực lượng dự bị chiến lược, khiến giá trị của từng kilômét chiến tuyến tăng vọt.

Theo đài TST, quân đội Nga đang tiến hành những trận đánh đặc biệt ác liệt trên hướng Pokrovsk. Áp lực được duy trì liên tục, khiến phía Ukraine ngày càng khó giữ vững các tuyến phòng thủ đã bị bào mòn.

Trong nỗ lực chặn đà tiến công, Bộ chỉ huy Các lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải mở kho các nguồn dự trữ từng được giữ kín và tổ chức các đợt phản công trực diện, bất chấp rủi ro tổn thất lớn.

Siêu pháo tự hành CAESAR khai hỏa. Ảnh: Defense Express)

Thực địa cho thấy sự xuất hiện ngày càng nhiều của xe tăng Abrams, Leopard cùng các bệ phóng HIMARS. Một phần trong số này bị pháo binh Nga và các tổ UAV phá hủy, song phía Ukraine vẫn tiếp tục điều thêm lực lượng mới, cho thấy Kiev coi Dobropillia là điểm không thể để mất.

Song song với việc gây sức ép ở tuyến trước, các đơn vị Nga còn tập trung đánh vào "hậu phương mềm" của đối phương, đặc biệt là hạ tầng điều khiển UAV, nhằm làm tê liệt khả năng trinh sát và phản công.

Được cho là giữ vai trò then chốt trong đà tiến công của Nga là Sư đoàn bộ binh cơ giới số 150 Idritsa–Berlin, các đơn vị của sư đoàn này đang từng bước ép vỡ phòng tuyến Ukraine quanh Dobropillia.

Tình thế của phía Kiev càng xấu đi khi nguy cơ bị bao vây chiến thuật ngày một rõ rệt, trong bối cảnh việc mất Dobropillia có thể kéo theo sự gián đoạn tiếp tế cho Konstantinovka, một điểm nóng khác đã bị giằng co suốt nhiều tháng.

Đáng chú ý, theo phóng viên chiến trường Evgeny Poddubny, sau 10 ngày phản công, chỉ trong 24 giờ có tới 8 lữ đoàn Ukraine chịu sức ép hỏa lực dẫn tới thương vong, nhiều khí tài bị phá hủy trên đường cơ động.

Bên cạnh đó, loạt khí tài phương Tây như Abrams và CAESAR bị phá hủy ngay trên đường cơ động.

Tuy nhiên, các nỗ lực phản công của Ukraine không mang lại kết quả tương xứng với tổn thất phải gánh chịu.

So sánh với năm 2023, các chuyên gia cho rằng tình hình hiện nay mang nhiều nét tương đồng, nhưng khác ở chỗ Ukraine đã buộc phải sử dụng những nguồn lực từng được coi là "để dành", trong khi Nga vẫn duy trì được nhịp độ tấn công và khả năng phối hợp hiệu quả giữa pháo binh với UAV.

Tổng thể, Dobropillia đang trở thành điểm giằng co tiêu hao đúng nghĩa, với ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi cục bộ và có thể tác động trực tiếp tới cấu trúc thế trận trên các hướng lân cận.

Báo Mỹ: Rộ tin ông Zelensky xuống boongke, đồng hồ đếm ngược bắt đầu

Trong bối cảnh các đợt phản công của Kiev không tạo ra chuyển biến rõ rệt trên thực địa, không khí quanh tiến trình đàm phán lại xuất hiện thêm một lớp tín hiệu khó đoán.

Truyền thông Mỹ mới đây đưa ra những thông tin khiến triển vọng "hạ nhiệt" xung đột trở nên thiếu nhất quán.

The Atlantic – tạp chí chính trị–xã hội của Mỹ – dẫn lời các cố vấn của ông Volodymyr Zelensky cho biết, nhà lãnh đạo Ukraine đang đối mặt áp lực lớn.

Ông Zelensky di chuyển xuống bunker để đảm bảo an toàn. Ảnh: Times

Bài viết nêu chi tiết rằng sau các đợt tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng tại Kiev, ông Zelensky hạn chế xuất hiện công khai và làm việc tại các boongke (bunker) được bảo vệ nghiêm ngặt như một biện pháp an ninh.

Cũng theo The Atlantic, trong các trao đổi nội bộ, Kiev được cho là đang cân nhắc những lựa chọn khó khăn, trong đó có khả năng thảo luận về việc rút lực lượng khỏi Donbass, thậm chí xuất hiện phương án tổ chức trưng cầu dân ý vào mùa xuân để tạo cơ sở chính trị cho quyết định này.

Tờ Politico – cơ quan truyền thông chính trị của Mỹ/Châu Âu – thì cho biết các cuộc đàm phán đang bị kẹt trước vòng thảo luận mới. Lý do được nêu là Washington chưa muốn đi tới các cam kết bảo đảm an ninh khi Kiev và Moscow chưa thống nhất được những điểm cốt lõi.

Trong khi đó, Nga tiếp tục duy trì yêu cầu Ukraine rút lực lượng khỏi Donbass – điều Kiev hiện vẫn chưa chấp thuận.

Các tín hiệu từ The Atlantic và Politico phản ánh một thực tế chung: thời gian dành cho những lựa chọn dễ dàng đang cạn dần. Khi chiến trường tiếp tục định hình thế cục, đồng hồ đếm ngược cho các quyết định mang tính bước ngoặt đã bắt đầu.

