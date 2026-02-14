Bom 3 tấn trút ồ ạt, Konstantinovka chuẩn bị cho trận quyết định

Quân đội Nga đã áp sát và từng bước bao vây Konstantinovka, đồng thời triển khai các đòn không kích hạng nặng nhằm vào hạ tầng then chốt trong thành phố. Đáng chú ý, nhiều cây cầu tại Konstantinovka đã bị đánh trúng bằng bom hàng không FAB-3000, loại bom có trọng lượng khoảng 3 tấn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo các nguồn theo dõi chiến sự, việc đánh sập cầu nhằm chia cắt khu vực tập trung lực lượng của Ukraine, làm tê liệt khả năng cơ động, tiếp vận và chỉ huy. Các đòn tấn công này được đánh giá là bước chuẩn bị trực tiếp cho một đợt tiến công trên bộ quy mô lớn.

Giới phân tích nhận định, việc sử dụng FAB-3000 cho thấy Nga đang chuyển sang giai đoạn "mở cửa" chiến trường, phá hủy có hệ thống các nút giao thông trọng yếu trước khi tổ chức tấn công quyết định vào Konstantinovka – một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ của Ukraine tại khu vực Donetsk.

Trận đánh quyết định ở Konstantinovka đang cận kề. Ảnh: TST

Lính Ukraine ồ ạt đào ngũ khỏi các vị trí đóng quân gần Kupyansk

Trong khi Nga gia tăng sức ép quân sự ở phía nam Donetsk với các đòn không kích hạng nặng nhằm vào Konstantinovka, tại hướng đông bắc, quanh Kupyansk, lực lượng Ukraine lại bộc lộ những dấu hiệu suy yếu nghiêm trọng từ bên trong.

Theo các quan chức an ninh trao đổi với RIA Novosti, tình trạng binh sĩ Ukraine ồ ạt đào ngũ khỏi các vị trí đóng quân gần Kupyansk đang trở nên phổ biến. Nguyên nhân được cho là thời tiết đóng băng khắc nghiệt, các sự cố kéo dài về nguồn điện, cùng sự thờ ơ từ bộ chỉ huy.

Nguồn tin cho biết, những vấn đề nghiêm trọng đã phát sinh trong việc bổ sung nhân lực cho các lữ đoàn. Hàng chục binh sĩ được ghi nhận thiệt mạng mỗi ngày, trong khi không có lực lượng tăng viện thay thế.

Tình trạng này liên quan trực tiếp đến Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 15 và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 116.

Binh sĩ Ukraine ồ ạt đào ngũ khỏi các vị trí đóng quân gần Kupyansk. Ảnh: RFE

Chỉ huy của lữ đoàn thứ hai, đại tá Maksym Litvinenko, từng công khai nêu quan điểm coi chiến trường như một "cối xay thịt", xem việc sống sót hay thiệt mạng không phải là bi kịch mà là một quá trình "chọn lọc tự nhiên", theo các nguồn an ninh.

RIA Novosti cho hay, một "tiểu đoàn trừng phạt" đã được thành lập dành cho những binh sĩ Vệ binh Quốc gia không được cấp trên tín nhiệm.

Những người này bị giam giữ, sau đó bị điều động tới các khu vực chiến sự nguy hiểm. Cùng lúc, một chỉ huy lữ đoàn khác với mật danh Kara-Dag bị cáo buộc che giấu tổn thất nặng nề tại vùng Kharkov, ghi nhận các trường hợp tử vong là đào ngũ.

"Họ không giáo dục lại binh sĩ ở đó. Họ chỉ lãng phí thời gian mà thôi," một viên chức an ninh kết luận.

Trước đó, ngày 20.11, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valeriy Gerasimov báo cáo với Tổng thống Putin về việc kiểm soát Kupyansk – khu định cư then chốt đối với hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía đông tỉnh Kharkov, mở đường cho các hoạt động tiến công tiếp theo về phía tây.

Đến giữa tháng 1, Đại tướng Sergei Kuzovlev, chỉ huy Cụm tác chiến "Tây", xác nhận toàn bộ các quận của thành phố đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Nga, bất chấp các nỗ lực đột phá không thành công từ phía Ukraine.

"Lối thoát duy nhất cho ông Zelensky"

Trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang trên nhiều hướng, từ Konstantinovka đến Kupyansk, áp lực đối với ban lãnh đạo Ukraine không chỉ đến từ mặt trận mà còn từ bài toán quyền lực trong nước.

Với ông Volodymyr Zelensky, câu hỏi lớn đặt ra hiện nay là làm thế nào để duy trì tính chính danh và vị thế chính trị trong khi nhiệm kỳ tổng thống đã kết thúc và chiến tranh vẫn kéo dài. Trong bối cảnh đó, theo tờ Financial Times (Anh), bầu cử đang được nhìn nhận như một "lối thoát duy nhất" đối với nhà lãnh đạo Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

Financial Times dẫn lời các quan chức Ukraine và phương Tây giấu tên cho biết, nhóm của ông Zelensky từng cân nhắc khả năng tổ chức bầu cử tổng thống song song với một cuộc trưng cầu dân ý liên quan đến bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.

Kể từ khi nhiệm kỳ tổng thống kết thúc vào năm 2024, ông Zelensky nhiều lần khẳng định không thể tổ chức bầu cử trong điều kiện chiến tranh, viện dẫn các khó khăn về an ninh, vận động tranh cử và bỏ phiếu.

Tuy nhiên, bối cảnh chính trị trong nước đã thay đổi đáng kể: tỷ lệ tín nhiệm của ông suy giảm mạnh sau các bê bối tham nhũng liên quan đến những cộng sự thân cận, trong khi sự mệt mỏi của xã hội Ukraine trước xung đột ngày càng lộ rõ.

Trong tình thế đó, một cuộc bầu cử thời chiến – dù gây tranh cãi – lại có thể mang đến cho ông Zelensky lợi thế rõ ràng.

Thiết quân luật cho phép chính quyền kiểm soát chặt chẽ tiến trình chính trị, nhiều đảng đối lập đã bị đình chỉ hoạt động từ năm 2022, còn hàng triệu công dân Ukraine ở nước ngoài gần như không có điều kiện tham gia bỏ phiếu. Đồng thời, hiện chưa xuất hiện đối thủ chính trị đủ mạnh để thách thức trực tiếp vị thế của ông.

Ngay cả trong kịch bản đối mặt với phản ứng tiêu cực từ dư luận, "lối thoát" vẫn đã được tính đến.

Theo Financial Times, các quan chức Ukraine cho biết Kiev sẵn sàng lập luận rằng quyết định tổ chức bầu cử – nếu xảy ra – là hệ quả của sức ép từ Washington, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Mỹ của Donald Trump nhấn mạnh yêu cầu về tiến trình chính trị và hòa bình.

Vì vậy, trọng tâm của câu chuyện không nằm ở việc Ukraine có tổ chức bầu cử hay không, mà ở chỗ: trong bối cảnh chiến tranh kéo dài, tín nhiệm suy giảm và áp lực quốc tế gia tăng, bầu cử đang nổi lên như con đường khả dĩ nhất để ông Zelensky tìm cách củng cố hoặc gia hạn vị thế quyền lực của mình.