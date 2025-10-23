Nợ thẻ tín dụng không trả, nhiều người bị ngân hàng khởi kiện

Ảnh minh họa

Thẻ tín dụng đã trở thành công cụ chi tiêu quen thuộc của hàng triệu người Việt. Chỉ cần một cú quẹt hoặc vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể "mượn tiền ngân hàng" để thanh toán ngay, rồi hoàn trả sau. Tuy nhiên, sự tiện lợi ấy lại khiến không ít người chủ quan, tiêu vượt khả năng chi trả và để mặc khoản nợ "phình to" theo thời gian.

Khác với thẻ ghi nợ (debit), thẻ tín dụng (credit) cho phép người dùng chi tiêu trước và trả tiền sau trong hạn mức được cấp – thường từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Nếu thanh toán đúng hạn, người dùng được miễn lãi trong vòng 45–55 ngày. Nhưng nếu chậm trả, lãi suất sẽ được tính cao hơn hẳn so với các khoản vay thông thường – thường từ 30% đến 45%/năm, kèm phí phạt trễ hạn.

Thực tế, nhiều người xem thẻ tín dụng như nguồn tiền của mình mà quên rằng đó là khoản vay có thời hạn. Một số còn tin rằng nợ xấu thẻ tín dụng không đáng ngại, vì "chỉ là vài triệu đồng", hoặc "ngân hàng chẳng kiện làm gì". Quan niệm ấy hoàn toàn sai lầm.

Tất cả các khoản nợ thẻ tín dụng đều được ghi nhận trên Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) – cơ sở dữ liệu mà mọi ngân hàng, công ty tài chính đều tra cứu trước khi phê duyệt khoản vay. Nếu nợ quá 90 ngày, người vay bị xếp vào nhóm nợ xấu, khiến việc vay vốn sau này gần như bị từ chối.

Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng vay mua nhà, mua xe, nợ xấu thẻ tín dụng còn khiến điểm tín dụng cá nhân tụt dốc, hạn mức thẻ bị giảm, thậm chí bị ngân hàng khóa vĩnh viễn.

Trước tình trạng người vay chây ì, các ngân hàng đã bắt đầu khởi kiện ra tòa án dân sự để thu hồi nợ thẻ tín dụng.

Chẳng hạn, tháng 8/2025, TAND khu vực 3 – TP.HCM đã xét xử vụ Ngân hàng S kiện bà H.T.D – chủ thẻ tín dụng với hạn mức 25 triệu đồng. Sau nhiều lần nhắc nhở không thanh toán, ngân hàng chấm dứt quyền sử dụng thẻ và chuyển sang nợ quá hạn. Đến ngày xét xử, tổng số nợ gốc và lãi phát sinh lên tới 58 triệu đồng, bao gồm 25,7 triệu nợ gốc và 32,3 triệu tiền lãi. Tòa tuyên buộc bị đơn phải thanh toán toàn bộ số tiền cùng lãi quá hạn 4,155%/tháng cho đến khi trả dứt nợ.

Ngày 12/9/2025, TAND khu vực 3 – Đà Nẵng xét xử vụ một ngân hàng kiện ông N.M.H – chủ thẻ tín dụng quốc tế hạng vàng. Ông H đã sử dụng gần 1,3 tỷ đồng qua thẻ nhưng không thanh toán đủ. Tính đến thời điểm khởi kiện, ông H còn nợ 67,18 triệu đồng, trong đó 48,5 triệu nợ gốc và lãi quá hạn 14,6 triệu đồng. Tòa buộc ông H phải trả toàn bộ số nợ, tiếp tục chịu lãi suất thỏa thuận cho đến khi thanh toán hết.

Một vụ kiện khác, hồi tháng 9/2025, TAND huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) thụ lý vụ Ngân hàng H kiện ông N.A.D – người được ngân hàng cấp thẻ tín dụng hạn mức 100 triệu đồng. Ông D không trả nợ đúng hạn dù ngân hàng nhiều lần nhắc nhở, đồng thời ngân hàng liên hệ khách hàng nhưng không thể gặp được để xử lý. Tính đến ngày 22/4/2025, ông D còn nợ 218,3 triệu đồng, gồm 88,3 triệu gốc và 126,9 triệu lãi trong hạn. Tòa tuyên buộc ông D phải hoàn trả toàn bộ khoản nợ, đồng thời tiếp tục chịu lãi quá hạn đến khi trả xong. Do bị đơn trên 60 tuổi, tòa chấp nhận miễn án phí dân sự sơ thẩm.

Việc để nợ thẻ tín dụng quá hạn không chỉ khiến người dùng phải trả lãi cao mà còn có thể đối mặt với hệ quả pháp lý, bị kiện, bị ghi nhận nợ xấu, mất uy tín tài chính trong thời gian dài. Đặc biệt, trong bối cảnh ngân hàng ngày càng siết chặt quản lý tín dụng cá nhân, những người từng vướng nợ xấu sẽ rất khó tiếp cận các dịch vụ vay vốn, mua trả góp, thậm chí bị hạn chế khi mở thẻ mới.