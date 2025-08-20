Nợ Sacombank cả nghìn tỷ không trả được vì vay 5.800 lượng vàng lúc giá 17,7 triệu/lượng, một công ty vẫn mạnh tay rót 15 tỷ đồng mua cổ phiếu trên sàn

Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (mã CK: TL4) vừa báo cáo sở hữu của cổ đông lớn. Cụ thể, ngày 8/8, CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) đã thực hiện mua vào thành công hơn 1,5 triệu cổ phiếu TL4.

Ước tính theo giá đóng cửa của cổ phiếu TL4 trong ngày hôm đó là 10.300 đồng/cp, số tiền APT bỏ ra khoảng hơn 15,6 tỷ đồng.﻿

Trước giao dịch, Công ty Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn đã nắm giữ 766.000 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu gần 5% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất giao dịch, tổng số lượng cổ phiếu TL4 mà công ty này nắm giữ đã tăng lên gần 2,3 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu theo đó cũng tăng từ gần 5% lên 14,89% vốn điều lệ của TL4 trở thành cổ đông lớn của công ty.

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP tiền thân là Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng thủy lợi khu vực IV được thành lập ngày 19/11/1979. Ngày 01/01/2009, Tổng Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức CTCP. Hoạt động chính của Tổng Công ty là xây dựng công trình thủy lợi, đê đập, hệ thống tưới tiêu, công trình thủy công, thủy điện, đường giao thông, bến cảng, cho thuê văn phòng.﻿

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 22,76 tỷ đồng,﻿ và lỗ sau thuế hơn 1 tỷ đồng.

Còn Công ty Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn (APT) là doanh nghiệp hoạt động chuyên về nuôi trồng chế biến, tiêu thụ nội địa, xuất khẩu thực phẩm từ Thủy Hải sản.﻿

Năm 2024, APT ghi nhận doanh thu thuần hơn 250 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2023. Công ty tiếp tục lỗ thêm 201 tỷ đồng – chủ yếu do chi phí tài chính – nâng tổng lỗ lũy kế đến cuối năm lên 1.556 tỷ đồng, lỗ lũy kế hiện tại đã gấp 17,68 lần so với vốn điều lệ (88 tỷ VND). Công ty đã có 6 năm liên tiếp lỗ trên 100 tỷ mỗi năm.

Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của APT ở mức 176 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 1.466 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 1.642 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là nợ gốc và lãi tại Sacombank. Vào tháng 5/2022, Sacombank đã khởi kiện APT ra tòa yêu cầu thanh toán nợ.

Tình cảnh bết bát của APT xuất phát từ việc đầu năm 2009 công ty tiến hành vay ngân hàng Phương Nam - nay đã sáp nhập vào Sacombank - 103 tỷ đồng và 5.833 lượng vàng SJC, có trị giá trị quy đổi 103 tỷ đồng (tương đương 17,66 triệu đồng/lượng).

﻿Tại thời điểm 31/12/2024, Công ty đã thực hiện đánh giá lại khoản nợ vay 5.833 lượng vàng SJC theo giá niêm yết của ngân hàng cho vay. Số dư nợ gốc của khoản vay vàng được quy đổi ở mức 491 tỷ đồng, tương đương 84,2 triệu đồng/lượng. Số tiền lãi vay Sacombank chưa trả là gần 989 tỷ đồng, trong đó lãi vay vàng là 805 tỷ đồng.

Công ty cho biết chưa có đủ cơ sở để đánh giá số có khả năng trả nợ do Công ty đang trong quá trình tìm kiếm các giải pháp để thanh toán các khoản nợ nêu trên.

Về cơ cấu sở hữu, APT đang có 2 cổ đông chính là Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) - sở hữu 30% và Công ty TNHH Tập đoàn Somo Việt Nam sở hữu 41,1%.

Chủ tịch Somo, ông Nguyễn Lâm Vinh Huy hiện đang giữ vị trí chủ tịch của APT. Ông Huy từng có thời gian dài là Phó TGĐ của Ngân hàng Phương Nam và sau đó là Chủ tịch của công ty vàng Sacombank-SBJ.

Đáng chú tại thời điểm APT thực hiện khoản vay với Phương Nam, cổ đông lớn nhất khi đó của công ty là ông Trần Phát Minh, sở hữu hơn 36% – cũng đang là Phó TGĐ của Ngân hàng này. Đến tháng 11/2009, ông Minh được bầu làm Chủ tịch HĐQT của APT.

Trong báo cáo kiểm toán năm 2024, kiểm toán viên đã chỉ ra sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Kiểm toán viên đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết nhung vẫn chưa đủ cơ sở để đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục là phù hợp.



Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu APT hiện có giá 2.400 đồng/cp.