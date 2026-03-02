“Lực lượng vũ trang của chúng tôi đang ứng phó với một cuộc tấn công nghi do máy bay không người lái nhằm vào căn cứ RAF Akrotiri vào lúc nửa đêm theo giờ địa phương” - người phát ngôn của MoD cho biết trong một tuyên bố ngày 3-3.

“Các biện pháp bảo vệ lực lượng của chúng tôi trong khu vực đang ở mức cao nhất và căn cứ đã có phản ứng để bảo vệ nhân sự”.

Các vụ nổ đã được nghe thấy tại căn cứ ở Limassol và các quân nhân được cho là đã được yêu cầu “tránh xa cửa sổ và ẩn nấp phía sau hoặc bên dưới các đồ nội thất lớn, chắc chắn”. Không có thương vong nào được ghi nhận.

Trước đó, hôm 1-3, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết tên lửa đã được phóng về phía các căn cứ của Anh tại Cyprus, tuy nhiên phía Cyprus đã bác bỏ thông tin này - theo Telegraph.

Cùng ngày 1-3, ITV News dẫn lời Thủ tướng Keir Starmer cho biết London đã chấp thuận đề nghị của Mỹ về việc sử dụng các căn cứ quân sự của Anh để tấn công các bệ phóng và kho chứa tên lửa của Iran.

Thủ tướng Keir Starmer xác nhận London đã cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự của Anh để tấn công Iran. Ảnh: ITV News

Nhà lãnh đạo Anh giải thích quyết định này được đưa ra nhằm "ngăn chặn Iran tiếp tục phóng tên lửa trên diện rộng, gây thương vong cho dân thường, đe dọa tính mạng công dân Anh và tấn công các quốc gia không liên quan".

Thủ tướng Starmer nhấn mạnh việc Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ chỉ phục vụ "mục đích phòng vệ cụ thể và có giới hạn", tập trung vào các mục tiêu tên lửa của Iran.

Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh London sẽ "không trực tiếp tham gia các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Iran".

Trước đó, Anh không tham gia các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, thậm chí từng từ chối các yêu cầu tương tự của Washington.

Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng leo thang, các đồng minh vùng Vịnh đã kêu gọi Anh tăng cường hỗ trợ phòng thủ.

Hiện có khoảng 200.000 công dân Anh sinh sống tại vùng Vịnh, chủ yếu ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nơi đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ Iran.

Truyền thông mô tả binh sĩ Anh cũng từng ở cách "chỉ vài mét" trong một vụ tấn công nhằm vào căn cứ tại Bahrain, trong khi các quốc gia như Qatar bị ảnh hưởng.

Dù không tham gia trực tiếp các cuộc không kích, Anh đã triển khai các hoạt động phòng thủ từ sáng 28-2, bao gồm việc bắn hạ UAV của Iran nhắm vào miền Bắc Iraq và Qatar.

Chính phủ Anh khẳng định hành động này phù hợp với quyền tự vệ và cơ chế "tự vệ tập thể" đối với các đồng minh trong khu vực.

Hiện chưa rõ Mỹ sẽ sử dụng những căn cứ nào của Anh, song Tổng thống Donald Trump trước đó từng đề cập tới căn cứ Diego Garcia thuộc quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương.

Đồng thời, Anh cùng Pháp và Đức ra tuyên bố chung cam kết phối hợp với Mỹ nhằm thực hiện các biện pháp phòng vệ "cần thiết và tương xứng" để phá hủy kho chứa, bệ phóng tên lửa của Iran.

Động thái của Anh diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bước sang ngày thứ 3.

Iran tuyên bố sẽ đáp trả bằng "những đòn giáng hủy diệt" và đã phóng tên lửa vào các mục tiêu quân sự của Mỹ ở nhiều quốc gia láng giềng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho hay đã có 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 5 người bị thương nặng trong chiến dịch.

Trước nguy cơ xung đột lan rộng, Bộ Ngoại giao Anh đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm hỗ trợ công dân tại Trung Đông, đồng thời chuẩn bị các phương án sơ tán nếu không phận khu vực tiếp tục bị đóng cửa.

Công dân Anh tại Bahrain, Israel, Palestine, Qatar và UAE được khuyến cáo ở yên tại chỗ, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương và đăng ký thông tin với Bộ Ngoại giao để nhận các cập nhật khẩn cấp.