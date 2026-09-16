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Nổ lớn trên đảo chiến lược của Iran; Mỹ nói chiến tranh bước sang giai đoạn khác

Bình Giang
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Một số tiếng nổ lớn đã được nghe thấy trên đảo Qeshm của Iran. Hãng thông tấn IRNA dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, những âm thanh này dường như phát ra từ hướng biển.

Theo IRNA, chưa có nguồn tin chính thức nào lên tiếng về nguyên nhân các vụ nổ vừa xảy ra.

Đảo Qeshm có diện tích lớn, nằm gần các tuyến tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo một số nguồn, Iran đã xây dựng các cơ sở quân sự và công trình ngầm trên đảo. Qeshm được xem là một trong những địa điểm quan trọng trong năng lực quân sự của Iran tại khu vực Hormuz.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vừa nói rằng cuộc chiến với Iran sẽ bước sang “một giai đoạn rất khác” trong vài tháng tới, đồng thời mô tả mục tiêu tiếp theo của Washington là ngăn Tehran khôi phục năng lực quân sự.

“Chúng ta không thể dự đoán tương lai, nhưng tôi nghĩ Tổng thống đúng khi nói rằng mọi chuyện sẽ bước sang một giai đoạn rất khác trong vài tháng tới”, ông Vance nói với New York Post trong cuộc phỏng vấn ngày 15/9.

Ông Vance cho biết Mỹ coi giai đoạn đầu tiên của cuộc xung đột đã hoàn tất, với các mục tiêu gồm phá hủy chương trình hạt nhân, năng lực quân sự thông thường và khả năng triển khai sức mạnh của Iran.

“Và sau đó, giai đoạn thứ hai là đảm bảo họ không thể tái thiết (những năng lực đó), đồng thời cố gắng duy trì sự ổn định toàn cầu nhiều nhất có thể sau những diễn biến này”, ông nói.

Ông Vance cũng cho biết Iran vẫn thỉnh thoảng tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến sẽ tới Bắc Kinh trong ngày 16/9. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông tới thủ đô Trung Quốc kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

Chuyến đi diễn ra không lâu trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington vào cuối tháng 9.

Trung Quốc tự thể hiện là một bên trung lập, tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột.

Theo giới phân tích, dù Trung Quốc muốn cuộc chiến chấm dứt để dừng gây xáo trộn các thị trường tài chính và năng lượng, nhưng nước này vẫn tránh bị cuốn vào các cuộc xung đột ở nước ngoài, cũng như những sáng kiến ngoại giao có nguy cơ thất bại.

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Qeshm

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