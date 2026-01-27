Nổ lớn! Siêu vũ khí nã thẳng Kiev, ông Zelensky tuyên bố khẩn - 48h đếm ngược, TT Putin công bố đề xuất kỳ lạ

Odesa rực lửa, ông Zelensky ra tuyên bố khẩn

Đài TST (Nga) ngày 27/1 đưa tin, quân đội Nga vừa phát động loạt đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào tỉnh Odessa trong đêm. Tên lửa và UAV được cho là đã đánh trúng các mục tiêu năng lượng và hạ tầng cảng biển, gây mất điện, mất nước trên diện rộng tại nhiều khu vực.

Theo ông Sergey Lebedev – điều phối viên phong trào ngầm tại Nikolaev – các đòn tấn công diễn ra theo từng đợt, trong đó phần cảng Chernomorsk và một tòa nhà lực lượng cứu hộ khẩn cấp, nơi được cho là có bố trí khí tài quân sự, đã bị đánh trúng.

Nguồn tin này cũng nhắc đến khả năng có sự hiện diện của quân nhân nước ngoài tại khu vực cảng, song thông tin vẫn đang được kiểm chứng.

Nga gia tăng các đợt tấn công vào Ukraine. Ảnh: TST

Tại Odessa, một đám cháy lớn bùng phát sau các đòn tấn công. Nhiều khu vực rơi vào tình trạng mất điện và mất nước. Theo phía Ukraine, hơn 50 UAV đã được sử dụng trong đợt tập kích này.

Không bao lâu sau vụ tấn công, ông Volodymyr Zelensky đã ra tuyên bố khẩn. Theo đó, nhà lãnh đạo Ukraine gọi cuộc tập kích vào Odessa là "tàn khốc", đồng thời cho biết các khu vực như Nikolaev, Dnipro, Sumy, Lviv và Kharkov cũng hứng đòn trong đêm. Ông kêu gọi phương Tây gia tăng sức ép lên Moscow, đề xuất thêm các lệnh trừng phạt và nhấn mạnh vai trò của NATO.

Trong khi đó, theo nhận định từ phía nguồn tin ngầm, Odessa có thể tiếp tục là điểm nóng trong 24–48 giờ tới nếu các đòn tấn công lặp lại. Tình hình tại khu vực được đánh giá đang diễn biến nhanh và phức tạp.

Hàng chục đòn tấn công vào 4 tỉnh của Ukraine

Ngoài Odesa, lực lượng Nga đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào những mục tiêu mà Kiev trước đây có thể coi là "bất khả xâm phạm".

Sau các đợt tập kích mới vào hạ tầng năng lượng, nhiều khu vực rơi vào tình trạng mất điện nghiêm trọng. Cường độ tấn tăng lên cho thấy phạm vi mục tiêu bị mở rộng.

Sau các đòn tập kích bằng tên lửa trong các ngày 25–26/1, tình trạng thiếu điện diện rộng được ghi nhận tại Kiev, tạo ra một trong những giai đoạn khó khăn về năng lượng trong thời gian gần đây.

Trên Telegram, ông Sergey Lebedev – điều phối viên phong trào ngầm tại Nikolaev – cho biết trong khoảng thời gian từ 25 đến 26/1 đã có "ít nhất 33 đòn tấn công vào các cơ sở quân sự và năng lượng tại các tỉnh Dnepropetrovsk, Kharkov, Sumy và Poltava".

Theo ông, cấu trúc các đòn đánh cho thấy mục tiêu là làm gián đoạn hậu phương tác chiến của lực lượng Ukraine.

Tình hình chiến trường đan nóng lên. Ảnh: TST

Kênh tin tức "Voennaya Khronika" nhận định, trong giai đoạn đầu xung đột, Nga hiếm khi tấn công các cơ sở năng lượng, song cách tiếp cận này đã thay đổi. Theo cách lý giải của kênh này, việc chuyển hướng sang hạ tầng năng lượng có thể là phản ứng trước diễn biến mới của xung đột.

Hệ quả được phản ánh qua tình trạng thiếu điện tại Kiev. Một số nguồn cho biết khoảng 800.000 hộ dân tại thủ đô bị mất điện. Thành phố phải huy động nhiên liệu diesel cho máy phát điện dự phòng, song nguồn này được cho là chỉ đủ duy trì trong vài ngày.

Theo kênh INSIDER-T, một số chuyên gia nhận định rằng, việc gây sức ép lên hệ thống năng lượng có thể nhằm tạo đòn bẩy trên bàn đàm phán.

Đáng lưu ý, một "sát thủ" trên không - máy bay không người lái Nga đã bất ngờ xuất hiện trên bầu trời trung tâm Kiev trước cả khi còi báo động vang lên, khiến hệ thống cảnh báo của Ukraine bị đặt dấu hỏi lớn.

Các chuyên gia cảnh báo đây có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đã sở hữu năng lực UAV mới cực kỳ nguy hiểm, đủ sức xuyên thủng phòng không và khiến Ukraine trở tay không kịp.

Ông Putin công bố đề xuất kỳ lạ về Ukraine

Giữa bối cảnh Nga gia tăng các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã nhận được một đề xuất mà ông gọi là "khá lạ".

Cụ thể, theo tờ Rossiyskaya Gazeta (RG), trong cuộc gặp với Thống đốc tỉnh Leningrad Alexander Drozdenko tại Saint Petersburg, ông Putin đã đề cập tới việc có những bên đề nghị Nga "đừng đáp trả (Kiev)".

"Có người đề nghị chúng tôi đừng làm điều đó" - Ông Putin nói, song không nêu rõ bên nào đã đưa ra đề nghị trên.

Ông Putin công bố đề xuất kỳ lạ mà ông nhận được. Ảnh: MK

Cũng trong cuộc gặp, ông Putin đã đề cập tới việc xây dựng hệ thống phòng thủ trước UAV nhằm bảo vệ các mục tiêu chiến lược trong khu vực.

Về vấn đề này, Ông Drozdenko cho biết trong số 17 hạng mục phòng thủ theo kế hoạch, đã có 16 hạng mục hoàn thiện và đi vào hoạt động, bao gồm các trạm phát hiện, hệ thống giám sát và cơ sở hậu cần cho lực lượng trực chiến.

Theo ông Drozdenko, các nỗ lực tấn công bằng UAV từ phía Ukraine vẫn xuất hiện, song khả năng phòng thủ của khu vực đã được tăng cường đáng kể.

Phát biểu của ông Putin, dù ngắn gọn, cho thấy lập trường của Moscow trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang: Nga không có dấu hiệu sẽ kiềm chế các đòn đáp trả khi cho rằng những mục tiêu bị nhắm tới có liên quan trực tiếp tới hoạt động quân sự.

Trong khi đó, các địa phương giáp ranh vẫn tăng cường năng lực phòng thủ trước nguy cơ UAV. Diễn biến này cho thấy vòng xoáy đáp trả giữa hai bên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và những lời kêu gọi kiềm chế, nếu có, dường như chưa tạo ra thay đổi đáng kể trên thực địa.