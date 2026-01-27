800 quân Kiev bị vây, Tổng tham mưu trưởng Nga thông báo khẩn – Ông Putin đưa đề xuất "chiếu bí" toàn châu Âu

Tổng tham mưu trưởng Nga thông báo khẩn

Đài TST (Nga) ngày 27/1 đưa tin, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov vừa phát đi thông báo khẩn cho biết, khoảng 800 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây tại khu vực gần Kupyansk.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trên tiền tuyến tiếp tục diễn biến căng thẳng trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo tuyên bố của ông Gerasimov, tại khu vực bị bao vây gần Kupyansk hiện còn tới 800 quân nhân thuộc các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Lính Ukraine sơ tán đồng đội bị thương (Ảnh minh họa: NYT).

Trước đó, các nguồn tin cũng cho biết phía Ukraine đang điều chuyển thêm nguồn lực tới tỉnh Kharkov.

Theo nhận định từ phía Nga, việc tăng cường này không chỉ bao gồm lực lượng quân đội, mà còn có sự tham gia của đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo (GUR) Bộ Quốc phòng Ukraine cùng các phương tiện và trang thiết bị phục vụ rà phá bom mìn, cho thấy mức độ hoạt động quân sự tại khu vực đang gia tăng.

Iskander-M nã thẳng vào mục tiêu lộ mật của Ukraine

Tiếp nối thông tin về việc khoảng 800 binh sĩ Ukraine bị bao vây gần Kupyansk, TST đưa tin về một diễn biến được cho là đặc biệt nhạy cảm liên quan tới việc lộ thông tin về một kho UAV của Ukraine và sau đó địa điểm này bị tập kích.

Theo TST, người bị cho là đã làm lộ thông tin là ông Sergey Beskrestnov, biệt danh "Flash", hiện là cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.

Trong phần bình luận công khai về đoạn video UAV "Geran" tấn công hai trực thăng Mi-24 và Mi-8 tại tỉnh Kirovograd, ông Beskrestnov đã mô tả khá chi tiết cách các UAV này được điều khiển qua hệ thống Starlink, bay ở độ cao rất thấp để tránh radar, nhận diện mục tiêu bằng hình ảnh và điều khiển thủ công.

Khoảng 800 binh sĩ Ukraine bị bao vây gần Kupyansk. Ảnh: TST

Ông cũng thừa nhận đây là kịch bản mà bản thân từng cảnh báo trước đó nhưng "không ai lắng nghe".

Không lâu sau khi những phân tích này lan truyền rộng rãi trên các kênh Ukraine, điều phối viên phong trào ngầm Sergey Lebedev cho biết, tên lửa đạn đạo Iskander-M đã tấn công một khu nông nghiệp tại làng Kurochkino, tỉnh Kharkov. Dù trên danh nghĩa là cơ sở dân sự, địa điểm này bị cho là nơi tập kết UAV và các thiết bị liên quan trước khi được đưa ra tiền tuyến.

Việc một quan chức quốc phòng công khai mô tả chi tiết phương thức vận hành UAV, ngay sau đó là đòn tập kích chính xác vào một địa điểm được cho là kho UAV, đã làm dấy lên tranh luận trên các kênh Ukraine về sơ suất rò rỉ thông tin nhạy cảm.

Ông Putin đưa đề xuất đặc biệt với Mỹ

Trong bối cảnh các diễn biến tại Ukraine liên tục leo thang và Moscow tuyên bố vẫn phải đáp trả các mục tiêu phục vụ chiến sự của Kiev, ông Putin mới đây cũng đề cập tới một chi tiết đáng chú ý trên bàn cờ ngoại giao.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết Nga đang bị yêu cầu "đừng đáp trả", trong khi các cuộc tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga vẫn tiếp diễn. Phát biểu này được đưa ra khi ông nói về các đòn tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng và cơ sở phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine.

Giữa bối cảnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một đề xuất với Mỹ, được cho là "đặt cả châu Âu vào thế bí". Ông đề xuất sử dụng một phần dự trữ tài chính của Nga đang bị phong tỏa tại châu Âu để đóng góp cho Hội đồng Hòa bình. Theo bài viết, chi tiết này hầu như không được chú ý so với các thông tin chiến sự dồn dập.

Ông Putin đưa đề xuất đặc biệt với Mỹ. Ảnh: RG

Ông Putin được cho là đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng 1 tỷ USD từ các khoản dự trữ của Nga đang bị phong tỏa ở phương Tây làm khoản đóng góp thành viên cho Hội đồng Hòa bình.

Nhận định này được nhà phân tích chính trị Evgenia Voyko, giảng viên khoa Khoa học Chính trị thuộc Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Nga, nêu trong cuộc trao đổi với kênh Tsargrad.

Theo bà Voyko, Nga trên thực tế hiện không còn quyền kiểm soát số tiền này, nên sẽ không mất gì. Quan trọng hơn, về mặt kỹ thuật, việc thực hiện đề xuất này không quá phức tạp, chỉ cần có quyết định chính trị.

Bà lưu ý rằng châu Âu cho tới nay vẫn chưa tịch thu các khoản dự trữ bị phong tỏa – số tiền này về mặt pháp lý vẫn thuộc sở hữu của Moscow. Vì vậy, đề xuất của ông Putin được cho là đặt châu Âu vào tình thế khó xử, trong bối cảnh EU được cho là có ý định tịch thu số tài sản này trong tương lai.

Theo nhận định, nếu Mỹ đồng ý về mặt chính trị, các nước châu Âu sẽ rơi vào thế rất khó khăn. Nếu ông Trump thực sự muốn phát triển Hội đồng Hòa bình, khoản 1 tỷ USD này sẽ không phải là con số nhỏ.

Bà Voyko cũng cho rằng nếu ông Trump chấp thuận đề xuất, các ngân hàng Mỹ có thể tìm ra những phương án pháp lý để chuyển khoản tiền này vào quỹ của Hội đồng Hòa bình mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của châu Âu.

Bài viết nhận định rằng nếu điều này xảy ra, nó sẽ tạo tiền lệ cho việc xử lý phần còn lại của các khoản dự trữ bị phong tỏa, ví dụ như sử dụng cho công tác tái thiết sau xung đột nếu Mỹ, Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận.

Đây được coi là kịch bản bất lợi đối với châu Âu, vốn muốn kiểm soát số tiền của Ngân hàng Trung ương Nga.

Đáng chú ý, theo bài viết, ông Trump tỏ ra quan tâm tới ý tưởng này và đã nói với báo giới rằng: "Điều này rất thú vị".

Tuy nhiên, Nga hiện vẫn chưa đưa ra quyết định về việc tham gia Hội đồng Hòa bình. Ông Putin trước đó cho biết Moscow đang nghiên cứu các tài liệu do phía Mỹ cung cấp.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng Hội đồng Hòa bình tiềm ẩn một số rủi ro. Do tổ chức này hầu như không có sự tham gia của các nước châu Âu (ngoại trừ Hungary, Bulgaria và Kosovo), EU có thể không công nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào liên quan tới Ukraine nếu được thông qua trong khuôn khổ tổ chức này.

Ngoài ra, người kế nhiệm ông Zelensky cũng có thể tuyên bố không công nhận thỏa thuận, với lý do tính pháp lý của Hội đồng Hòa bình.