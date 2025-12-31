Nổ lớn, Nga hạ sát chỉ huy Kiev – Quân 1 nước NATO bí mật đổ bộ, hé lộ thời điểm định đoạt số phận Ukraine

Nga hạ sát chỉ huy khét tiếng thân Ukraine

Theo Euromaidan Press và Kyiv Post, một chỉ huy cấp cao của lực lượng vũ trang thân Ukraine vừa tử trận trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV của Nga tại miền nam Ukraine. Một vụ nổ lớn đã được ghi nhận.

Viên chỉ huy này được xác định là Denis Kapustin, người đứng đầu Quân đoàn Tình nguyện Nga (RDK) – lực lượng tập hợp các chiến binh người Nga chiến đấu bên phía Ukraine.

Theo thông báo đăng trên kênh Telegram chính thức của RDK, vụ việc xảy ra trong đêm khi Kapustin đang thực hiện nhiệm vụ tác chiến tại khu vực mặt trận Zaporizhzhia.

Dữ liệu ban đầu cho thấy viên chỉ huy này bị tấn công bởi máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV). Các chi tiết cụ thể hiện vẫn đang được phía Ukraine điều tra, làm rõ.

Cuộc tấn công do FPV thực hiện (Ảnh minh họa. Nguồn: TST)

Kapustin được xem là nhân vật trung tâm trong hàng loạt chiến dịch vượt biên giới của RDK nhằm vào lãnh thổ Nga.

Tháng 4/2024, ngay sau cuộc đột kích gây chú ý của RDK vào tỉnh Belgorod, một nhóm phóng viên của Kyiv Post đã dành hai ngày tiếp cận căn cứ bí mật của lực lượng này, tiến hành loạt phỏng vấn độc quyền với Kapustin và các thành viên chủ chốt.

Trong các cuộc trao đổi, Kapustin công khai nói về hoạt động tác chiến trên lãnh thổ Liên bang Nga, công tác tuyển mộ, huấn luyện, trang bị, cũng như khả năng bản thân bị các cơ quan an ninh Nga treo thưởng truy bắt.

Các phóng viên Kyiv Post đồng thời gặp gỡ và trò chuyện với hơn một chục tay súng RDK. Theo tờ báo này, đây là lần đầu tiên một đoàn báo chí được phép tiếp cận căn cứ huấn luyện tuyệt mật của lực lượng tình nguyện người Nga chiến đấu cho Ukraine.

Dù đứng về phía Ukraine, Denis Kapustin là nhân vật gây nhiều tranh cãi. Là công dân Nga, ông chuyển sang Đức sinh sống từ đầu những năm 2000 và từng bị chính quyền bang North Rhine–Westphalia xác định là một nhân vật có ảnh hưởng trong các nhóm cực đoan liên quan đến giới võ tổng hợp (MMA), trước khi bị thu hồi giấy phép cư trú.

Theo Kyiv Post, Kapustin sinh sống tại Ukraine từ năm 2018 và công khai ủng hộ phong trào Euromaidan.

Khi xung đột Nga–Ukraine bùng phát, ông tập hợp những người Nga cùng chí hướng, thành lập và trực tiếp chỉ huy RDK, biến lực lượng này thành một trong những đơn vị gây chú ý nhất trong các chiến dịch vượt biên giới nhắm vào Moscow.

Hình ảnh viên chỉ huy Denis Kapustin vừa bị Nga hạ sát. Ảnh: Euromaidan Press

Quân Pháp bí mật tới Ukraine

Trong bối cảnh những diễn biến quân sự mới liên tiếp được ghi nhận trên chiến trường Ukraine, một thông tin khác vừa được hé lộ cho thấy mức độ can dự ngày càng sâu của các đối tác phương Tây.

Theo Paris Match, các quân nhân Pháp đã âm thầm được triển khai tới những khu vực thuộc Donbass do Ukraine kiểm soát, áp sát tuyến đầu, nhằm huấn luyện lực lượng Ukraine vận hành các dòng máy bay không người lái (drone) chiến đấu công nghệ cao.

Thông tin này, được UAWire dẫn lại, đã làm lộ diện nhiều chi tiết trước đây chưa từng công bố về hợp tác quân sự giữa Kiev và Paris.

Theo Paris Match, các quân nhân Pháp đã âm thầm được triển khai tới những khu vực thuộc Donbass do Ukraine kiểm soát. Ảnh: Hindustan Times

Theo nguồn tin, Ukraine hiện đang khai thác một trong những hệ thống drone tiên tiến nhất thế giới, bao gồm các UAV phức hợp tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng vừa trinh sát vừa tấn công mục tiêu, thậm chí vươn sâu vào hậu phương của lực lượng Nga.

Các nhà báo Pháp nhận định, chính những công nghệ này đang từng bước làm thay đổi bản chất của chiến tranh hiện đại.

Bài viết của Paris Match còn đề cập tới một dòng drone bí mật mang tên Gara-Esse, chưa từng xuất hiện trong các nguồn công khai.

Loại UAV này có hình dáng tương tự drone đa cánh quạt cỡ lớn, được sử dụng cho các đòn đánh tầm sâu nhằm vào hệ thống hậu cần quân sự của Nga hoặc phục vụ các nhiệm vụ trinh sát phức tạp và rủi ro cao.

Các thông số kỹ thuật then chốt như tầm bay, tốc độ hay trần hoạt động đều được giữ kín; trí tuệ nhân tạo chỉ đóng vai trò hỗ trợ, trong khi quyết định cuối cùng vẫn do con người đưa ra.

Paris Match nhấn mạnh rằng Ukraine đã trở thành một "bãi thử" cho các công nghệ quân sự hiện đại, trong khi quân đội nước này tích lũy lượng kinh nghiệm thực tiễn quý giá, được các đồng minh phương Tây coi là nguồn tri thức chiến trường đặc biệt quan trọng.

Trong bối cảnh đó, Paris được cho là đang chủ động tận dụng cơ hội để học hỏi trực tiếp từ thực tế chiến đấu của Ukraine.

Hé lộ thời điểm định đoạt số phận Ukraine

Nối tiếp những biến động quân sự và ngoại giao dồn dập gần đây, cuộc gặp cấp cao tại Mỹ đang được nhìn nhận là thời điểm có thể định đoạt số phận Ukraine.

Theo News.az, cuộc gặp giữa Donald Trump và Volodymyr Zelensky tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào cuối tháng 12/2025 đã làm dấy lên câu hỏi then chốt: liệu hòa bình có đang đến gần, hay Ukraine sẽ tiếp tục bước vào năm chiến sự 2026.

Sau cuộc gặp kéo dài khoảng hai giờ, ông Trump tuyên bố "thỏa thuận về Ukraine đã hoàn tất tới 95%", đồng thời khẳng định các cuộc trao đổi của ông với Vladimir Putin mang tính "rất tích cực".

Số phận Ukraine sắp được định đoạt? Ảnh: Hotnews moldova1

Tổng thống Mỹ cho rằng châu Âu cần gánh phần lớn trách nhiệm bảo đảm an ninh cho Ukraine, trong khi Washington ưu tiên thúc đẩy một giải pháp chính trị nhanh chóng nhằm kết thúc xung đột.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định tuyên bố lạc quan này che giấu những bất đồng then chốt, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ. Nga kiên quyết giữ Crimea và các khu vực đang kiểm soát ở Donbass, trong khi Ukraine coi đây là lằn ranh đỏ về chủ quyền.

Tổng thống Zelensky tỏ ra thận trọng, nhấn mạnh rằng mọi nhượng bộ – nếu có – đều phải được xã hội Ukraine chấp nhận, thậm chí thông qua trưng cầu dân ý hoặc Quốc hội.

Lập trường này được cho là không hoàn toàn phù hợp với cách tiếp cận thực dụng của ông Trump. Tổng thống Mỹ công khai nhận xét rằng đa số người Ukraine mong muốn chiến tranh sớm kết thúc, đồng thời ám chỉ Kiev đã mất thực quyền kiểm soát đối với một số vùng lãnh thổ tranh chấp và sẽ "có lợi hơn" nếu đạt được thỏa thuận ngay lúc này.

Theo giới phân tích, điều ông Trump theo đuổi là một thỏa thuận toàn diện, thay vì ngừng bắn tạm thời, nhằm chấm dứt chiến sự dứt điểm. Trong kịch bản đó, Ukraine nhiều khả năng phải đàm phán trực tiếp với Nga, trong khi vai trò trung gian của Mỹ bị thu hẹp.

Trong bối cảnh châu Âu khó đảm đương các bảo đảm an ninh dài hạn nếu Mỹ giảm cam kết, Ukraine đang đứng trước lựa chọn mang tính định đoạt: tiếp tục chiến đấu trong thế bất lợi, hay chấp nhận một thỏa thuận hòa bình kèm theo những nhượng bộ sâu sắc, có thể định hình lại trật tự an ninh châu Âu trong nhiều năm tới.