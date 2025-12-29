Quân Nga bị vây ở Kupyansk, kịch tính rút lui – Kiev nhận tin dữ khi Kremlin phản công, TT Putin họp khẩn

Kịch tính bộ binh Nga rút lui ở Kupyansk

Đài TST (Nga) ngày 29/12 đưa tin, Kupyansk đang chìm trong một trận tuyết rơi dày đặc. Màn tuyết trắng hạn chế nghiêm trọng tầm nhìn, khiến các kíp điều khiển UAV của Nga gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện và tấn công khí tài cũng như các đơn vị xung phong của phía Ukraine.

Tuy nhiên, chính điều kiện thời tiết khắc nghiệt này lại mở ra một cơ hội mong manh: những nhóm bộ binh Nga đang bị vây trong thành phố có thể lợi dụng tuyết rơi để rút lui về tuyến của mình, trước khi phía Ukraine kịp thiết lập quyền kiểm soát chặt chẽ đối với Kupyansk.

Trong bối cảnh đó, sự sống còn của từng tổ, từng nhóm binh sĩ phụ thuộc vào từng giờ, thậm chí từng phút.

Theo TST, diễn biến tại Kupyansk một lần nữa cho thấy hệ quả của lối đánh bị ví như "đánh trận bằng tín dụng", đi kèm với những "báo cáo đẹp" không phản ánh đầy đủ thực trạng chiến trường cũng như tương quan lực lượng thực tế.

Tình hình ở Kupyansk đang bất lợi cho Nga. Ảnh: TST

Trái với các tuyên bố mang tính khẳng định kiểm soát tình hình, giao tranh tại thành phố này vẫn diễn ra dai dẳng và phức tạp, cho thấy Kupyansk chưa hề được ổn định như trong các báo cáo chính thức.

"Tại Kupyansk, giao tranh vẫn tiếp diễn ở bờ tây sông Oskol; phía Ukraine đã điều về thành phố các đơn vị Lực lượng tác chiến đặc biệt (SSO) và Tổng cục Tình báo (GUR). Bộ Quốc phòng Nga đã công bố thêm một đoạn video mới từ các khu vực phía bắc và phía đông Kupyansk" - kênh Dva Mayora cho biết.

Trước đó, sát thềm các cuộc đàm phán giữa ông Donald Trump và ông Volodymyr Zelensky tại Florida, Kiev đã ra lệnh dồn mọi nguồn lực có thể cho hướng Kupyansk.

Nhiều nhà phân tích quân sự khi đó nhận định rằng hệ thống phòng thủ của Nga trong thành phố đã bị phân mảnh, mang tính cục bộ, khiến Kupyansk rơi vào trạng thái "vùng xám" – nơi không bên nào nắm được quyền kiểm soát tuyệt đối.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng Tập đoàn quân Cận vệ số 6 vẫn giữ được Kupyansk, bất chấp áp lực lớn từ các đợt phản công của phía Ukraine.

"Trong bối cảnh Kupyansk, 72–96 giờ tới nếu không mang tính quyết định thì ít nhất cũng sẽ giúp làm rõ quy mô thực sự của mức độ thành công của cuộc phản công do Lực lượng Vũ trang Ukraine tiến hành.

Cả hai bên đều đã đưa lực lượng dự bị vào trận, các thông tin ban đầu đã được khai thác, và có một điểm đáng chú ý: sau các chiến dịch thông tin đầu tiên từ phía Bộ Quốc phòng Nga, những video có thể xác minh được vị trí địa lý được công bố tỏ ra mạch lạc và có thể kiểm chứng hơn đáng kể so với những gì phía Ukraine đưa ra" - kênh Voennaya Khronika nhận định.

Theo đánh giá của giới chuyên gia quân sự, rõ ràng là bằng một cuộc phản công quy mô lớn vào Kupyansk, phía Ukraine đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, những kết quả này tỏ ra ngắn hạn và không đủ để tạo ra bước ngoặt chiến thuật. Quân đội Nga, sau giai đoạn chao đảo ban đầu, đã kịp thời ổn định lại tình hình, đưa Kupyansk trở lại trạng thái giằng co căng thẳng – nơi cục diện vẫn chưa ngã ngũ.

Nga đáp trả bằng các hoạt động dồn dập ở Huliaipole. Ảnh: TST

Nga trả đũa cho Kupyansk, Ukraine thiệt hại nặng

Sau các hoạt động quân sự gia tăng của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Kupyansk, quân đội Nga đã nhanh chóng triển khai đòn đáp trả bằng cách dồn lực tấn công sang hướng Huliaipole, mở rộng áp lực trên toàn tuyến Zaporizhzhia.

Theo tờ AiF (Nga), cuộc phản công của phía Ukraine tại Huliaipole vì thế đã phải trả giá đắt, với hàng chục tay súng bị tiêu diệt cùng nhiều phương tiện bọc thép bị phá hủy.

Theo đánh giá của các chuyên gia và các đoạn video đã xuất hiện trên mạng, bộ chỉ huy Ukraine đã tìm cách giành lại những vị trí bị mất trước đó tại Huliaipole, trong bối cảnh lực lượng của họ bị kéo căng sau các hoạt động tại Kupyansk.

Khoảng một đại đội bộ binh đã được tung vào trận, với sự yểm trợ của hai xe tăng và ba xe bọc thép.

"Một cụm thiết giáp tăng cường" - một sĩ quan Nga tình nguyện có mật danh Shumny nhận định - "Với lực lượng như vậy, phía Ukraine dĩ nhiên không thể tái chiếm được thành phố, nhưng họ hy vọng có thể đánh bật quân ta khỏi những vị trí mà các nhóm xung kích chưa kịp củng cố."

Trận đánh kéo dài khoảng bốn giờ, nhưng phía Ukraine không thể mở rộng được kết quả ban đầu. Trên thực địa, đòn phản công nhanh chóng biến thành một thất bại nặng nề.

Pháo binh Nga đánh tan các đội hình tiến công, sau đó các kíp điều khiển UAV FPV triển khai một "cuộc săn mùa đông" thực sự nhằm vào bộ binh Ukraine đang lộ diện trên địa hình trống trải.

"Kết quả là các nhóm bộ binh phía Ukraine chịu tổn thất nặng, còn khí tài bọc thép bị loại khỏi vòng chiến" - Các chuyên gia của kênh Voennaya Khronika cho biết.

Theo các nhà phân tích quân sự, các đợt tấn công nhỏ lẻ bằng bộ binh và thiết giáp trong điều kiện Nga làm chủ "vùng trời thấp" bằng UAV mang tính tự sát, không đủ khả năng xuyên thủng phòng tuyến tại khu vực Huliaipole.

Việc Nga chuyển trọng tâm sang Huliaipole được giới phân tích nhìn nhận là đòn đáp trả trực tiếp trước các nỗ lực của phía Ukraine tại Kupyansk, đồng thời là bước đi nhằm kéo giãn lực lượng đối phương và giành lại thế chủ động trên toàn tuyến.

Trong chỉ đạo mới nhất, Tổng tư lệnh tối cao Vladimir Putin yêu cầu các cụm quân Dnepr và Vostok tiếp tục duy trì đà tiến công theo hướng Zaporizhzhia. Ảnh: AiF

Ông Putin họp khẩn

Cùng ngày, TST cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành một cuộc họp khẩn về tình hình tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO), trong bối cảnh các lực lượng Nga được cho là đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của phía Ukraine tại Zaporizhzhia.

Theo các đánh giá từ phía Nga, cục diện chiến trường tại khu vực này đang chuyển biến nhanh, làm gia tăng nguy cơ Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) rơi vào thế bất lợi nghiêm trọng.

Tại cuộc họp, Tổng thống Nga đã nghe báo cáo từ Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov về diễn biến chung trên toàn tuyến.

Theo ông Gerasimov, VSU hiện không còn triển khai các chiến dịch tiến công quy mô lớn, mà chủ yếu tập trung vào việc làm chậm đà tiến của quân đội Nga. Đáng chú ý, trong tháng 12, tốc độ tiến quân của các lực lượng Nga được ghi nhận là nhanh nhất trong cả năm.

Một điểm nhấn đáng chú ý là các bước tiến của cụm quân "Vostok", lực lượng đã phá vỡ phòng tuyến của phía Ukraine tại Zaporizhzhia và tiếp tục phát triển thế tiến công theo hướng thành phố Zaporizhzhia.

Giao tranh đã nổ ra tại Orikhiv, cho thấy áp lực quân sự đang gia tăng rõ rệt trên trục này. Trước đó, từng xuất hiện thông tin cho rằng quân đội Nga đã kiểm soát Huliaipole, song diễn biến chiến trường thay đổi nhanh chóng khiến nhiều thông tin từ cuối tuần trước không còn phản ánh đúng thực tế.

Trong chỉ đạo mới nhất, Tổng tư lệnh tối cao Vladimir Putin yêu cầu các cụm quân Dnepr và Vostok tiếp tục duy trì đà tiến công theo hướng Zaporizhzhia.

Ở các hướng khác, cụm quân "Trung tâm", sau khi kiểm soát Pokrovsk và Myrnohrad, đang mở rộng chiến dịch tại Donetsk.

Sau khi giành quyền kiểm soát Siversk, các mũi tiến công về hướng Sloviansk và Kramatorsk được đẩy nhanh. Ở phía bắc, các đơn vị tác chiến của Nga hiện chỉ còn cách thành phố Sumy chưa đầy 20 km.