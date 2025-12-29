Thảm họa xảy ra, Ukraine đánh nổ xe chở lính Nga

Đài TST (Nga) ngày 29/12 dẫn tin từ phóng viên chiến trường Andrey Filatov cho hay, một vụ việc nóng vừa xảy ra trên hướng Pokrovsk, trong đó đoàn xe chở lính thủy đánh bộ Nga đã bị quân Ukraine đánh trúng tại đúng tuyến đường từng diễn ra giao tranh ác liệt.

Theo Filatov, tình hình khá nghiêm trọng, đoàn xe bị bãi mìn hạn chế cơ động, chịu sức ép UAV FPV dày đặc, cùng hỏa lực pháo nòng và pháo phản lực, khiến đội hình bị chia cắt. Theo mô tả, quân Ukraine đã tổ chức tiến công đồng thời trên nhiều trục và lợi dụng thời tiết tuyết rơi để che giấu hướng tiếp cận.

Đoàn xe quân sự Nga bị tấn công (Ảnh minh họa. Nguồn: TST)

Lực lượng Azov là bên đầu tiên công bố hình ảnh, sau đó các đơn vị khác đồng loạt tung video ghi lại cuộc tấn công, phản ánh việc Ukraine vận hành một không gian thông tin – tác chiến thống nhất, nhanh chóng dồn hỏa lực vào mục tiêu (đoàn xe Nga) đã được phát hiện.

Filatov nhấn mạnh rằng, những sai sót trong bộ máy chỉ huy Nga đang bộc lộ rõ, khi khí tài bị phá hủy ngay tại khu vực quen thuộc.

Nga trả đũa

Sau vụ Ukraine đánh trúng xe chở quân trên các tuyến tiếp cận, quân đội Nga đã triển khai các đòn trả đũa quy mô tại nhiều khu vực, khiến tình hình leo thang nhanh chóng.

Tại Kupyansk, Nga đã đưa lực lượng dự bị vào trận và phát động các đòn phản kích trả đũa. Các blogger quân sự Nga thông báo, hiện tại, đội quân của Moscow đã tái giành quyền kiểm soát khu dân cư Yubileiny.

Ở phía đông Kupyansk, các đơn vị Ukraine lọt vào vòng vây trên bờ trái sông Oskol đang bị quân Nga loại bỏ.

Các quân nhân thuộc Tập đoàn quân cận vệ số 6, nhóm quân "Phía Tây" xác nhận đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại nhiều khu vực khác nhau trong thành phố.

Chỉ huy đại đội Trung đoàn bộ binh cơ giới 1427, biệt danh Uran, cho biết đơn vị của ông đang giữ vững vị trí trên phố Ngày 1 Tháng 5, đồng thời săn lùng các nhóm quân Ukraine nhỏ lẻ ẩn náu trong hầm ngầm.

Nga ồ ạt trả đũa Ukraine. Ảnh: TST

Diễn biến nóng bùng nổ trên khắp các mặt trận. Ảnh: TST

Song song với các hoạt động trên bộ, pháo binh, hệ thống súng phun lửa hạng nặng và không quân Nga được sử dụng để đánh vào sinh lực và phương tiện của hai lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn đổ bộ đường không và một lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine tại các khu vực Podoly, Kupyansk-Uzlovoy, Glushkovka, Drobyshevo, Krasny Liman, Monachinovka, Dibrova và Ilyichevka.

Phía Nga cho biết đã phát hiện và phá hủy 35 điểm điều khiển UAV, một trạm Starlink và 4 kho đạn dã chiến.

Tại khu định cư Hulyaipole (Zaporizhzhia), theo hãng thông tấn TASS, toàn bộ các đơn vị binh sĩ Ukraine đã đào ngũ trong các trận giao tranh ở đây.

Nguồn tin của TASS cho biết, tại Hulyaipole, quân đội Nga đã đối đầu với binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine thuộc Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ độc lập số 102, cùng các Trung đoàn Tấn công độc lập số 33, 225 và 425.

Theo đại diện lực lượng an ninh Nga, tỷ lệ đào ngũ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện ở mức cao trên tất cả các hướng, tuy nhiên có những khác biệt mang tính đặc trưng giữa từng khu vực.

Cụ thể, tại các hướng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, các trường hợp bỏ vị trí xảy ra thường xuyên nhất, và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine bị suy yếu.

Trong khi đó, ở hướng Kherson, theo nguồn tin của TASS, các trường hợp bỏ đơn vị, khi binh sĩ rời vị trí rồi không quay trở lại, chiếm ưu thế trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ngoài ra, tình trạng rời bỏ đơn vị trái phép trong Lực lượng Vũ trang Ukraine diễn ra ở mọi giai đoạn: từ khâu huấn luyện cho tới khi triển khai tại các vị trí tiền tuyến.

Ông Putin chốt 1 câu khiến Kiev "mất hết cơ hội"

Phát biểu tại cuộc họp đánh giá tình hình chiến sự sau khi nghe báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu, Tổng tư lệnh tối cao Nga Vladimir Putin nhận định các kết quả đạt được là hệ quả tất yếu của công tác chỉ huy bài bản cùng sự quả cảm của binh sĩ trên chiến trường. Tuy nhiên, điểm then chốt nằm ở một câu nói được xem là đã "đóng sập mọi cơ hội" còn lại đối với Kiev.

"…xét theo diễn biến và nhịp độ giao tranh hiện nay trên toàn tuyến mặt trận, Nga hầu như không còn quan tâm tới khả năng các lực lượng Ukraine tự nguyện rút khỏi những khu vực họ đang kiểm soát, vì nhiều lý do khác nhau".

Tuyên bố của ông Putin đóng sập mọi cơ hội với Kiev. Ảnh: Reuters

Theo giới phân tích, phát biểu này cho thấy Moscow không còn đặt cược vào bất kỳ kịch bản 'rút lui tự nguyện' nào của Ukraine, đồng nghĩa với việc con đường chính trị dành cho Kiev gần như đã khép lại.

Theo ông Putin, thế chủ động hiện nay đang nằm vững trong tay quân đội Nga, trong khi sự từ chối đối thoại của chính quyền Kiev khiến mọi mục tiêu đặt ra chỉ còn có thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự.

"Nói cách khác, thông điệp được phát đi là rõ ràng: Nga không còn lý do để chờ đợi hay nhượng bộ, và diễn biến trên chiến trường sẽ là yếu tố duy nhất quyết định kết cục. Với Kiev, câu nói này bị xem như một dấu chấm hết về mặt chiến lược, khi lựa chọn "đàm phán trong thế rút lui" không còn nằm trong tính toán của Moscow" – TST kết luận.