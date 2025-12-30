Đấu súng dữ dội 4 giờ, Nga ồ ạt trả đũa Kiev tấn công dinh thự ông Putin - Sự kiện hiếm vừa nổ ra sau 11 năm

Đài TST (Nga) ngày 30/12 đưa tin, một trận giao tranh dữ dội kéo dài nhiều giờ đã bùng phát gần Huliaipole (tỉnh Zaporizhzhia), trong bối cảnh căng thẳng Nga–Ukraine leo thang sau vụ Lực lượng Vũ trang Ukraine bị cáo buộc tấn công bằng UAV nhằm vào dinh thự Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tỉnh Novgorod.

Theo Đài TST (Nga), giao tranh tại Huliaipole chính là đòn đáp trả đầu tiên của Moscow sau vụ tấn công này.

Đấu súng 4 giờ, Kiev tổn thất nặng

Cụ thể, sáng 28/12, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiến hành nỗ lực tấn công cục bộ vào Huliaipole – khu dân cư mà phía Nga thông báo đã giành quyền kiểm soát trong tuần trước. Theo các nguồn phân tích quân sự, lực lượng tham chiến có quy mô tương đương một đại đội, ước tính khoảng 60 binh sĩ.

Cuộc đột phá được triển khai với sự yểm trợ của 2 xe tăng và 3 xe bọc thép chiến đấu. Tuy nhiên, theo kênh tin tức Voennaya Khronika (Nga), trận giao tranh kéo dài khoảng 4 giờ nhưng yếu tố bất ngờ đã không giúp phía Ukraine đạt được đột phá đáng kể.

Quy mô binh lực và phương tiện cho thấy đây không phải một cuộc phản công toàn diện, mà mang tính thăm dò hoặc trinh sát bằng hỏa lực trong bối cảnh khu vực vẫn chưa ổn định hoàn toàn.

Theo TST, giao tranh tại Huliaipole chính là đòn đáp trả đầu tiên của Moscow sau vụ Kiev tấn công dinh thự của ông Putin. Ảnh: TST

Kết thúc giao tranh, nhóm bộ binh Ukraine chịu tổn thất nặng, một số phương tiện bọc thép bị vô hiệu hóa. Các nguồn theo dõi chiến sự cho biết, sau khi mất những nút phòng thủ quan trọng, phía Ukraine tiếp tục thử tiến hành các đòn tấn công nhỏ lẻ bằng lực lượng hạn chế, nhưng không có khả năng nhanh chóng tăng cường binh lực hoặc bảo đảm yểm trợ hiệu quả.

Trước đó, chuyên gia quân sự Timur Syrtlanov nhận định việc Nga kiểm soát Huliaipole mở ra 2 hướng tiến công tiềm năng: một là tiến về Orekhov và Zaporizhzhia; hai là mở mũi sang phía tây nhằm cắt đứt các tuyến vận tải và tạo thế bao vây các cứ điểm phòng thủ còn lại.

Đáng chú ý, giữa Huliaipole và Stepnogorsk – khu vực cũng đã do quân đội Nga kiểm soát – là vùng thảo nguyên rộng lớn. Địa hình trống trải này có thể giúp tăng tốc tiến công, song đồng thời tiềm ẩn rủi ro lớn trong bối cảnh chiến tranh UAV ngày càng chi phối cục diện mặt trận.

Tấn công Novgorod, Nga tuyên bố trả đũa

Trước đó, vào đêm 28 rạng sáng 29/12, Lực lượng Vũ trang Ukraine bị cáo buộc đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào dinh thự của Tổng thống Liên bang Nga tại tỉnh Novgorod. Theo phía Nga, tổng cộng 91 UAV đã được sử dụng trong cuộc tấn công này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, toàn bộ các phương tiện bay không người lái đã bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn và tiêu diệt.

Không có thông tin về thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng, song Moscow nhấn mạnh đây là một hành động mang tính khủng bố, đặc biệt nghiêm trọng khi diễn ra đúng thời điểm Nga và Mỹ đang tiến hành các cuộc tiếp xúc căng thẳng liên quan đến việc giải quyết xung đột Ukraine.

Một vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào Moscow. Ảnh: Reuters

"Những hành động liều lĩnh như vậy sẽ không thể không có phản ứng. Các mục tiêu và thời điểm đáp trả đã được xác định" - Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố, đồng thời khẳng định Nga không rút khỏi tiến trình đàm phán với Washington, nhưng sẽ điều chỉnh lập trường trước điều mà Moscow gọi là sự chuyển hóa của chính quyền Kiev sang chính sách khủng bố nhà nước.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ thông tin về vụ tấn công dinh thự Tổng thống Nga, cho rằng đây là bịa đặt và cáo buộc Moscow tìm cách phá hoại tiến trình đối thoại giữa Ukraine và Mỹ.

Ông đồng thời kêu gọi Washington có phản ứng mạnh mẽ trước những cảnh báo từ Nga và yêu cầu tăng cường bảo vệ Ukraine trước khả năng Moscow tiến hành các đòn trả đũa.

Tuy nhiên, phía Nga khẳng định phản ứng là điều không thể tránh khỏi. Theo các nguồn tin từ Moscow, Tổng thống Vladimir Putin đã trực tiếp thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga sẽ đáp trả vụ tấn công tại Novgorod.

"Nga không thể hành xử khác" - ông Putin nhấn mạnh.

Bước ngoặt hiếm hoi sau 11 năm

Ngoài tuyên bố trả đũa Ukraine vì vụ tấn công vào dinh thự Tổng thống Nga, theo TST, các diễn biến mới trên chiến trường cho thấy cảnh báo trước đó của ông Putin đang dần trở thành hiện thực.

. Theo các nguồn tin từ tiền tuyến, Lực lượng Vũ trang Ukraine được cho là đang âm thầm rút khỏi Kupyansk – khu vực chiến lược quan trọng ở phía đông bắc. Đáng chú ý, tình trạng "im lặng" tại đây đã kéo dài sang ngày thứ tư liên tiếp, làm dấy lên nhận định rằng một giai đoạn chuyển biến lớn đang hình thành.

Các phóng viên chiến trường Nga cho rằng, việc Ukraine rút lui khỏi Kupyansk không phải hiện tượng đơn lẻ, mà nằm trong xu thế chung khi áp lực quân sự ngày càng gia tăng.

Lần đầu tiên sau 11 năm phá vỡ tuyến phòng thủ mà Ukraine xây dựng từ năm 2014. Ảnh: FT

Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến nhận định "trận đánh quyết định cho Donbass" đang đến gần, đúng như những gì ông Putin từng cảnh báo: với nhịp độ tiến công hiện tại, vấn đề buộc Ukraine phải rút khỏi các khu vực then chốt có thể "tự động được giải quyết".

Điểm đáng chú ý nhất trong loạt diễn biến lần này là việc quân đội Nga lần đầu tiên sau 11 năm phá vỡ tuyến phòng thủ mà Ukraine xây dựng từ năm 2014. Phóng viên chiến trường Alexander Sladkov mô tả đây là bước ngoặt mang tính lịch sử.

Theo ông, trong khi các đơn vị Nga tận dụng hệ thống tầng hầm và công trình kiên cố để ngụy trang và cơ động, lực lượng Ukraine lại buộc phải bám trụ trong các công sự dã chiến giữa không gian trống trải – điều đặc biệt nguy hiểm trong điều kiện chiến tranh hiện đại.

Việc chọc thủng tuyến phòng thủ tồn tại suốt hơn một thập kỷ được coi là sự kiện hiếm, bởi nó phá vỡ thế cân bằng vốn duy trì từ năm 2014.

Không chỉ mang ý nghĩa quân sự, điều này còn có tác động tâm lý lớn, cho thấy các cấu trúc phòng ngự được xem là "bất khả xâm phạm" đã không còn phát huy hiệu quả như trước.

Song song với đó, các phân tích cho thấy Nga đang áp dụng một cách tiếp cận mới: thay vì tấn công trực diện vào các đô thị được phòng thủ chặt chẽ, lực lượng Nga có xu hướng đánh vòng, kéo giãn phòng tuyến, gây sức ép lên hậu cần và buộc đối phương phải phân tán lực lượng. Đây là chiến thuật bào mòn, không ồn ào nhưng phù hợp với mục tiêu làm suy kiệt khả năng kháng cự lâu dài của Ukraine.

Trong bối cảnh này, chiến dịch tại Huliaipole được xem là ví dụ điển hình cho sự thay đổi trong cách đánh. Việc kiểm soát khu vực này không chỉ mang ý nghĩa chiến thuật, mà còn mở ra hướng tiến công mới, gia tăng sức ép lên các tuyến phòng thủ tiếp theo.