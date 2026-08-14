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Nổ lớn làm rung chuyển nhà máy đạn dược của Ý

Hoàng Vân
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Hôm 13/8, vụ hỏa hoạn kèm theo một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất đạn dược lớn ở Colleferro, phía Nam thủ đô Rome của Ý.

Nổ lớn tại nhà máy đạn dược ở Colleferro , Ý ngày 13 / 8 / 2026 - Ảnh 1.

Nổ lớn tại nhà máy cũ của Simmel Difesa ở Colleferro, Ý, ngày 13/8/2026.

Vụ việc xảy ra tại nhà máy cũ của Simmel Difesa, hiện thuộc sở hữu của công ty KNDS Ammo Italy, theo hãng tin ANSA.

Vụ cháy và nổ được cho là xảy ra tại bộ phận ép bột của nhà máy.

Các đội cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường.

Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào về thương vong hoặc nguyên nhân vụ việc.


KNDS Ammo Italy, chi nhánh sản xuất đạn dược của tập đoàn quốc phòng Pháp-Đức KNDS, đã mở rộng năng lực sản xuất tại một số nhà máy của mình, bao gồm cả nhà máy ở Colleferro, sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nhà máy sản xuất đạn dược cỡ trung và cỡ lớn, từ 25 đến 155mm, bao gồm thuốc phóng, thuốc nổ, ngòi nổ, các bộ phận kim loại, đầu đạn và đạn hoàn chỉnh cho lục quân, hải quân và không quân.

Nhà máy cũng tham gia sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa đẩy trong ngành hàng không vũ trụ.

Tập đoàn quốc phòng Pháp-Đức KNDS là một trong những đối tác công nghiệp chủ chốt của Ukraine, đã cung cấp hàng trăm hệ thống vũ khí bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard và pháo tự hành Caesar.

Pháp-Đức KNDS đồng thời mở một công ty con tại Ukraine vào năm 2024, để hỗ trợ sửa chữa tại địa phương và sản xuất chung đạn pháo 155mm.

Vụ việc ở Ý xảy ra ngay sau vụ nổ làm rung chuyển một nhà máy sản xuất đạn dược ở Bulgaria thuộc sở hữu của EMCO, một công ty khác cũng có mối quan hệ quốc phòng mật thiết với Ukraine.

Theo South Front
Lần đầu trong một chiến dịch duy nhất: 15 vũ khí “Made in Ukraine” cùng xuất kích - Cảng Nga rung chuyển


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Ý

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