Nổ lớn, Kiev báo Nga đánh chưa từng có – 26 nước nhất trí điều quân, ông Trump hé lộ điều bất ngờ

Nga đổi chiến thuật, nổ lớn ở Ukraine

Tờ RG (Nga) ngày 5/9 đưa tin, trong đêm qua, Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục triển khai chiến thuật tập kích theo "dạng sóng định lượng" vào các mục tiêu quân sự của Ukraine.

Theo đó, sau những đợt tấn công quy mô lớn với hàng trăm UAV và hàng chục tên lửa, sẽ là giai đoạn giảm cường độ, chỉ sử dụng số lượng hạn chế vũ khí. Tuy nhiên, chiến lược này vẫn duy trì áp lực liên tục, buộc hệ thống phòng không Ukraine luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Nhiều vụ nổ liên hoàn vẫn được ghi nhận.

Trong đêm, trọng tâm tấn công tập trung vào các khu vực tiền tuyến. Tại Slovyansk, hỏa lực Nga đánh trúng điểm tập kết binh lính và khí tài quân sự của Ukraine.

Nguồn tin cho biết, một số đơn vị vừa được điều động tới đây để tăng cường phòng thủ trước nguy cơ Nga đột phá từ hướng Krasny Liman đã bị loại bỏ trong đợt không kích.

Nga đang thay đổi chiến thuật ở Ukraine. Ảnh: TST

Tại Zaporizhzhia, các đợt oanh kích được thực hiện bằng máy bay ném bom, sử dụng bom hàng không FAB gắn module điều khiển và hiệu chỉnh (UMPK) nhằm vào các nhà chứa xe quân sự.

Ở Kharkov, lực lượng Nga cũng phá hủy bãi tập kết xe bọc thép tại Lozovaya, loại bỏ một phần khí tài trước khi chúng được đưa ra trận địa.

Ngoài các khu vực giáp ranh, Nga còn tấn công sâu vào hậu phương Ukraine. UAV cảm tử Geran tiếp tục đánh trúng mục tiêu tại Odessa và vùng phụ cận, trong đó có cảng và khu vực gần sân bay.

Giới quan sát nhận định, các cuộc tập kích này phù hợp với kế hoạch được Bộ Tổng tham mưu Nga công bố gần đây, nhắm vào hạ tầng hậu cần và quân sự của Ukraine, nhằm làm suy giảm khả năng cơ động và tiếp tế.

Theo các chuyên gia quân sự, chiến lược xen kẽ giữa những đòn tấn công ồ ạt và các đợt tập kích hạn chế không chỉ tiết kiệm nguồn lực mà còn duy trì hiệu ứng tâm lý mạnh mẽ.

Việc đánh trúng điểm tập kết nhân lực và vũ khí gần tiền tuyến làm suy yếu hệ thống phòng thủ Ukraine, trong khi các đòn đánh vào Odessa và các vùng hậu phương tiếp tục gây áp lực lên tuyến tiếp vận của toàn bộ lực lượng nước này.

Trận chiến quyết định giành Donbass sắp bắt đầu. Ảnh: TST

Kiev báo động trận chiến quyết định giành Donbass sắp bắt đầu

Tại Ukraine, giới chức thừa nhận Nga đã tiến hành cuộc tái bố trí lực lượng lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, theo kênh tin tức "Các phóng viên quân sự Mùa xuân Nga" dẫn nguồn tin Ukraine.

Theo thông tin, quân đội Nga đang chuẩn bị cho một "trận chiến quyết định giành Donbass", đây sẽ là trận đánh với quy mô chưa từng có.

Cụ thể, hoạt động điều chuyển quân tiếp tục diễn ra ở hướng Krasnoarmeysk (Pokrovsk), với mục tiêu giành các vị trí thuận lợi hơn nhằm thiết lập "hành lang phía bắc", bài viết cho biết.

Trước đó, có tin tại hướng Pokrovsk ở Donetsk, các trận giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn, lực lượng thuộc cụm tác chiến "Trung tâm" của Nga tiếp tục tiến công đạt kết quả.

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), ông Denis Pushilin, khẳng định quân Nga đã giao tranh trong các tòa nhà cao tầng ngay tại thành phố Krasnoarmeysk (Pokrovsk).

Phía DPR cũng cho biết, cụm quân Ukraine ở thành phố này đã rơi vào vòng vây chiến dịch, khi quân đội Nga cắt đứt toàn bộ tuyến đường tiếp tế. Theo đó, để đối phó, Kiev đã tung vào đây những đơn vị tinh nhuệ nhất – lực lượng đặc nhiệm, đổ bộ đường không và các tiểu đoàn vũ trang quốc gia.

26 nước châu Âu đã nhất trí đưa quân tới Ukraine. Ảnh: RFI

26 nước châu Âu nhất trí điều quân tới Ukraine

Trong một diễn biến liên quan tới Kiev, ngày 4/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố tại hội nghị "liên minh thiện chí" ở Paris rằng 26 trong tổng số 35 quốc gia tham dự đã nhất trí cử quân tới Ukraine.

Ông cho biết, lực lượng này sẽ được triển khai trên bộ, trên không và trên biển như một "lực lượng trấn an", hoạt động sau khi có thỏa thuận ngừng bắn, với mục tiêu duy trì ổn định và bảo vệ chủ quyền Ukraine, chứ không nhằm gây chiến với Nga.

Tuyên bố trên lập tức làm dấy lên lo ngại leo thang căng thẳng, khi Moscow nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nhấn mạnh: "Mọi hình thức can thiệp như vậy đều không thể chấp nhận được, bởi không tạo ra an ninh mà chỉ phá vỡ nền tảng an ninh".

Hội nghị có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các lãnh đạo châu Âu cùng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ngoài cam kết quân sự, các nước cũng gia tăng sức ép ngoại giao và cảnh báo sẽ mở rộng trừng phạt với Nga

Tuy nhiên, giới phân tích chỉ ra rằng những tuyên bố này vẫn còn xa thực tế. Phóng viên chiến trường người Pháp Christelle Néant cho rằng "liên minh thiện chí" khó có thể huy động hơn 10.000–20.000 binh sĩ, thay vì hàng chục nghìn như phát biểu chính trị.

Trong bối cảnh đó, NATO kêu gọi một liên minh rộng lớn hơn để hỗ trợ Ukraine và củng cố an ninh châu Âu. Thế nhưng, châu Âu hiện vẫn loay hoay, chưa thống nhất được kế hoạch đảm bảo an ninh cho Kiev hậu xung đột, trong khi Mỹ cũng chưa đưa ra cam kết rõ ràng.

Về phần mình, Nga giữ lập trường cứng rắn, còn Điện Kremlin cho biết chưa có kế hoạch cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù không loại trừ khả năng sắp xếp nhanh chóng nếu cần.

Ông Trump nói về điều có thể xảy ra với Nga nếu ông không hài lòng với quyết định của Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Ohio Capital Journal

Ông Trump nổi giận hé lộ điều bất ngờ có thể xảy ra với Nga

Trong khi châu Âu loay hoay tìm giải pháp thống nhất, vai trò của Mỹ trở thành tâm điểm, với những phát biểu gay gắt từ Tổng thống Donald Trump.

Cụ thể, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đưa ra cảnh báo cứng rắn liên quan tới Nga, ám chỉ Washington có thể áp thêm các biện pháp trừng phạt nếu không hài lòng với quyết định của Tổng thống Vladimir Putin, và tiến độ đàm phán nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine "không đủ".

"Tôi không có thông điệp nào muốn gửi tới ông Putin. Ông ấy biết rõ lập trường của tôi và sẽ tự đưa ra quyết định. Dù ông ấy chọn thế nào, chúng tôi sẽ hài lòng hoặc không. Nếu không hài lòng, các bạn sẽ thấy có chuyện xảy ra", ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục trong cuộc gặp Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, song không nói rõ "chuyện" là gì.

Ông chủ Nhà Trắng bác bỏ quan điểm cho rằng mình mềm mỏng với Nga, viện dẫn việc áp lệnh trừng phạt thứ cấp đối với Ấn Độ vì mua dầu từ Moscow và khẳng định vẫn còn các bước đi tiếp theo.

"Sao anh có thể nói rằng không có hành động nào khiến Nga thiệt hại hàng trăm tỷ USD? Anh cho rằng như vậy là không làm gì sao? Tôi thậm chí còn chưa thực hiện giai đoạn hai và ba" - ông nhấn mạnh.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, ông Trump đẩy mạnh nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine nhưng chưa đạt đột phá.

Sau hội nghị thượng đỉnh với ông Putin ở Alaska, ông tiếp tục gặp các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington. Dù những sự kiện này từng làm dấy lên kỳ vọng về cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky, triển vọng hiện nay vẫn rất mong manh.

Cùng ngày, Tổng thống Putin tuyên bố cơ hội chấm dứt chiến sự qua đàm phán vẫn tồn tại "nếu lẽ phải thắng thế", nhưng Moscow cũng sẵn sàng kết thúc bằng vũ lực nếu đó là con đường duy nhất. Ông nhấn mạnh sẵn sàng gặp ông Zelensky tại Moscow, song phía Ukraine bác bỏ đề xuất này, coi đó là điều "không thể chấp nhận được".

(Theo MK, RG, TST)