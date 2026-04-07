Nổ lớn! Iran tuyên bố tấn công điểm trú ẩn chỉ huy Mỹ - Giờ G đếm ngược, 1000 tên lửa sẵn sàng đón Mỹ đổ quân

Iran tuyên bố tấn công điểm trú ẩn của chỉ huy Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, các lực lượng hải quân của họ đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái (UAV), nhằm vào loạt mục tiêu trọng yếu của Mỹ và Israel.

Chiến dịch này được thực hiện trong khuôn khổ đợt tấn công thứ 97 của tổng chiến dịch "Lời hứa Chân Thật 4".

Một trong những mục tiêu chính là địa điểm trú ẩn của các chỉ huy và sĩ quan Mỹ tại khu vực gần căn cứ hải quân Mohammad al-Ahmad ở Kuwait.

IRGC cho biết, địa điểm này đã bị phá hủy hoàn toàn sau các đòn đánh chính xác bằng nhiều tên lửa đạn đạo và UAV tấn công. Nhiều vụ nổ lớn được ghi nhận.

Sự xuất hiện dày đặc của xe cứu thương tại khu vực cho thấy khả năng đã có thương vong đáng kể trong lực lượng đối phương.

Đáng lưu ý, cuộc tấn công này diễn ra chỉ sau vụ tập kích của Iran nhằm vào một trung tâm chỉ huy và cơ sở huấn luyện của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), khiến tổng cộng 25 người thương vong.

Cho đến nay, tổng cộng 97 đợt tấn công bằng tên lửa và UAV đã được Iran thực hiện với các loại vũ khí tiên tiến, nhằm vào các cơ sở quân sự của Israel tại các vùng lãnh thổ đang kiểm soát, cũng như các căn cứ và tài sản quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Giờ G đang đếm ngược

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang sau các đòn đáp trả qua lại giữa hai bên, Washington đã phát đi những tín hiệu cứng rắn chưa từng có, đẩy tình hình tiến gần hơn tới một bước ngoặt mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo mạnh mẽ rằng Iran có thể đối mặt với nguy cơ bị "xóa sổ chỉ trong một đêm" nếu không đáp ứng thời hạn mà ông đặt ra — 20h tối thứ Ba (7/4, giờ miền Đông) — nhằm mở lại eo biển Hormuz, theo CNN.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington sẵn sàng đánh vào các mục tiêu hạ tầng quan trọng như cầu và nhà máy điện trên toàn lãnh thổ Iran, đồng thời nhấn mạnh khả năng gây ra "sự tàn phá toàn diện".

Ông cũng cho rằng — dù không đưa ra bằng chứng — người dân Iran có thể chấp nhận các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự nếu điều đó đổi lại "tự do", theo Guardian.

Song song với những tuyên bố cứng rắn, liên quân Mỹ – Israel đã mở các đợt không kích quy mô lớn, trong đó Tehran hứng chịu các cuộc tấn công dồn dập trong đêm 6, rạng sáng 7/4.

Ở chiều ngược lại, Tehran chính thức từ chối đề xuất ngừng bắn của Mỹ, đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức và trên cơ sở lâu dài.

Phía Iran cũng đưa ra đề xuất gồm 10 điểm, nhấn mạnh việc chấm dứt "vĩnh viễn" chiến sự theo hướng phù hợp với lợi ích của nước này. Các nội dung đáng chú ý bao gồm yêu cầu chấm dứt mọi hành động thù địch trong khu vực, thiết lập cơ chế bảo đảm an toàn cho hoạt động qua lại tại eo Hormuz, cũng như tiến hành tái thiết và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Diễn biến mới cho thấy cả hai bên đang đẩy lập trường lên mức cao nhất, khiến nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực tiếp tục gia tăng trong những giờ và ngày tới.

Iran bài binh bố trận ở quyết chiến điểm, sẵn sàng đón Mỹ đổ quân

Nối tiếp những diễn biến căng thẳng vừa được đề cập, giới quan sát hiện đặc biệt chú ý tới khả năng chiến sự có thể bước sang một giai đoạn nguy hiểm hơn, khi cả Mỹ và Iran đều đang chuẩn bị cho những kịch bản đối đầu trực diện.

Sau khi giải cứu thành công 2 phi công tiêm kích F-15, quân đội Mỹ được cho là đang khẩn trương hoàn tất các bước chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mới nhằm tung ra "đòn quyết định" vào Iran. Trong bối cảnh đó, câu hỏi lớn được đặt ra là nếu Washington thực sự đưa bộ binh tham chiến, hướng tiến công chủ yếu sẽ là đâu và mục tiêu nào sẽ được ưu tiên.

Ở chiều ngược lại, quy mô mối đe dọa mà Israel phải đối mặt cũng được hé lộ qua các đánh giá quân sự gần đây. Theo truyền thông Israel, Iran được cho là vẫn còn hơn 1.000 tên lửa có tầm bắn xa, trong khi lực lượng Hezbollah tại Li Băng sở hữu khoảng 8.000–10.000 rocket tầm ngắn.

Không chỉ tạo áp lực trực tiếp lên Israel, quy mô kho tên lửa này còn đặt ra rủi ro đáng kể đối với các lực lượng Mỹ nếu Washington quyết định triển khai bộ binh trong khu vực.

Trong kịch bản đó, các căn cứ tiền phương, điểm tập kết hậu cần, bến cảng và đội hình đổ bộ của Mỹ đều có thể trở thành mục tiêu của các đòn tập kích bằng tên lửa và rocket, qua đó làm gia tăng đáng kể mức độ nguy hiểm và kéo dài cường độ xung đột trong nhiều tháng.

Hiện Lầu Năm Góc được cho là đang cân nhắc một số phương án tấn công. Một trong số đó là đổ bộ hoặc phong tỏa đảo Kharg, đầu mối xuất khẩu dầu mỏ đặc biệt quan trọng của Iran. Một lựa chọn khác là kiểm soát đảo Larak, vị trí có ý nghĩa chiến lược đối với eo biển Hormuz.

Ngoài ra, đảo Abu Musa cùng các đảo lân cận ở cửa ngõ phía tây eo biển cũng được xem là những điểm then chốt trong bất kỳ kế hoạch gây sức ép nào lên Tehran.

Kịch bản khác là chặn bắt các tàu chở dầu của Iran từ phía đông Hormuz, thậm chí không loại trừ khả năng tổ chức một cuộc đổ bộ đường không sâu vào lãnh thổ Iran nhằm vào các cơ sở liên quan tới uranium làm giàu cao.

Trước nguy cơ đó, Iran dường như đã chuẩn bị thế trận phòng ngự từ sớm. Các hình ảnh lan truyền gần đây cho thấy lực lượng Iran đã bố trí binh sĩ trong các công sự chiến đấu và hệ thống hầm hào trên đảo, cho thấy nỗ lực bảo vệ các vị trí then chốt bằng phương thức bất đối xứng.

Trong điều kiện không có ưu thế trên không và cũng không thể đối đầu trực diện bằng khí tài hạng nặng, Tehran dường như đang chọn cách đánh tiêu hao, tận dụng địa hình cùng các phương tiện giá rẻ nhưng linh hoạt.

Điểm đáng chú ý trong thế trận này là việc Iran bị cho là chú trọng tới UAV cảm tử và UAV FPV dân dụng, kết hợp với mạng lưới đường hầm ngầm để cơ động lực lượng. Với cách bố trí như vậy, các công sự không chỉ đóng vai trò nơi trú ẩn mà còn là lớp phòng ngự giúp làm giảm hiệu quả của hỏa lực tập kích ban đầu.

Mục tiêu của Iran có thể là kéo đối phương vào một cuộc chiến gần, dai dẳng, nơi ưu thế công nghệ và hỏa lực của Mỹ không dễ phát huy trọn vẹn như trong các đòn đánh từ xa.

Bên cạnh đó, lựa chọn trang bị của Iran cũng phản ánh cách tiếp cận thực dụng. Trong môi trường khắc nghiệt với cát, hơi muối và nền nhiệt cao ở vùng Vịnh, những loại vũ khí đơn giản nhưng bền bỉ có thể được ưu tiên hơn các hệ thống hiện đại dễ gặp trục trặc.

Kết hợp với chiến thuật phân tán lực lượng, tận dụng từng đơn vị nhỏ làm điểm bám chiến đấu, Iran rõ ràng không hướng tới một trận quyết chiến theo kiểu truyền thống mà đang chuẩn bị cho một cuộc cầm chân kéo dài.