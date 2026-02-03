Nổ lớn! 100 UAV, hàng chục tên lửa nã thẳng Kiev sát giờ G - Ông Putin đi nước cờ không ngờ tới

Hơn 100 UAV, hàng chục tên lửa xuất kích ngay sát "giờ G" đàm phán

Đài TST (Nga) ngày 3/2 đưa tin, quân đội Nga vừa triển khai một đợt tập kích quy mô lớn vào Ukraine bằng hơn 100 UAV cùng hàng chục tên lửa, diễn ra đúng vào thời điểm được xem là "giờ G" trước thềm vòng đàm phán mới giữa Ukraine, Mỹ và Nga tại Abu Dhabi.

Theo kế hoạch, các cuộc gặp này sẽ diễn ra trong hai ngày 4–5/2, bao gồm một phiên tiếp xúc song phương giữa Kiev và Washington, cùng một phiên họp ba bên có sự tham gia của Moscow.

Việc đòn tấn công xuất hiện ngay trước khi phái đoàn Ukraine rời Kiev đã thu hút sự chú ý, bởi nó diễn ra trong bối cảnh trước đó hai bên được cho là đang duy trì một "khoảng lặng năng lượng" — trạng thái ngừng bắn hạn chế liên quan tới hạ tầng điện lực.

Tuy nhiên, diễn biến mới nhất trên thực địa cho thấy trạng thái này gần như không còn được duy trì, khi nhịp độ tập kích bất ngờ gia tăng mạnh đúng vào thời điểm nhạy cảm trên bàn ngoại giao.

Nga ồ ạt tấn công Ukraine. Ảnh: TST

Nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine đồng loạt ghi nhận các vụ nổ lớn. Bom lượn có điều khiển, UAV tấn công và tên lửa được cho là đã đồng loạt đánh vào các vị trí quân sự, hậu cần và hạ tầng trọng yếu.

Các kênh thông tin Ukraine trong hai ngày gần đây cũng liên tục phản ánh cường độ tập kích gia tăng, cho thấy tình hình trên không đang trở nên căng thẳng hơn đáng kể.

Những đòn đánh đầu tiên được ghi nhận nhằm vào khu quân sự tại Sumy, sau đó lan rộng tới Pavlograd, Cherkasy, Krivoy Rog và Sinelnikovo. Nhiều thành phố nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine cũng xuất hiện báo cáo về tiếng nổ và hoạt động phòng không dày đặc trong đêm.

Kênh Telegram "Voenkory Russkoy Vesny" cho biết các UAV tiếp tục xuất hiện tại Pavlograd, Dnepropetrovsk và Kharkov — những khu vực được cho là có nhiều cơ sở quân sự và hậu cần quan trọng.

Trong khi đó, kênh Win-Win đưa tin hàng chục UAV phối hợp cùng tên lửa đạn đạo, nhiều mục tiêu tại tỉnh Dnepropetrovsk đã bị đánh trúng.

Thủ đô Kiev rung chuyển bởi hàng loạt tiếng nổ lớn

Các phóng viên chiến trường đề cập tới việc sử dụng bom phá có gắn mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh (UMPK) để tấn công các mục tiêu tại Zaporizhzhia và Kherson, đồng thời có thông tin về các đòn đánh vào cơ sở của lực lượng Ukraine ở tỉnh Kharkov.

Đáng chú ý, một phần đáng kể của đợt tập kích được cho là hướng vào hệ thống năng lượng và các mục tiêu có giá trị quân sự cao.

Theo thông tin sơ bộ, hơn 100 UAV Geran cùng hàng chục tên lửa như Zircon, Iskander-M, Kh-22 và hệ thống pháo phản lực Tornado-S đã được huy động. Nhiều vụ nổ lớn vang lên trên bầu trời Kiev và khu vực lân cận.

Hàng chục tên lửa đã được huy động trong cuộc tấn công của Nga. Ảnh: MW

Tại thủ đô, nhà máy nhiệt điện Darnitskaya (TEC-4), các trạm biến áp "Kievskaya" và TEC-5 được cho là nằm trong số các điểm bị ảnh hưởng. Ở Kharkov, các vụ nổ gần trạm biến áp "Losevo" dẫn tới tình trạng gián đoạn điện cục bộ. Thành phố Chuguev cũng ghi nhận sự cố về cung cấp điện.

Tại Dnepropetrovsk, các cơ sở năng lượng tiếp tục bị nhắm tới, trong khi ở Odessa, UAV được cho là đã đánh vào hạ tầng cảng biển — khu vực giữ vai trò quan trọng trong vận tải và hậu cần.

Việc hạ tầng năng lượng tiếp tục trở thành mục tiêu trong đợt tập kích này khiến nhiều nhà phân tích cho rằng "khoảng lặng năng lượng" trước đó gần như đã mất đi ý nghĩa thực tế.

Trong khi các đoàn đàm phán chuẩn bị thảo luận về bảo đảm an ninh và những giải pháp hướng tới hòa bình, thì trên thực địa, chiến sự lại cho thấy dấu hiệu gia tăng cường độ.

Sự tương phản giữa chiến trường và bàn đàm phán vì thế trở nên rõ rệt: một bên là nỗ lực ngoại giao chuẩn bị diễn ra tại Abu Dhabi, bên kia là các đòn tập kích quy mô lớn vẫn tiếp tục dội xuống Ukraine, tạo thêm áp lực đáng kể lên tiến trình đối thoại sắp tới.

Tổng thống Putin đi nước cờ mà Ukraine không ngờ tới. Ảnh: Ukrinform

"Nước cờ" của ông Putin mà ông Trump không nhận ra

Trong khi nhiều ý kiến chỉ tập trung vào quy mô và cường độ của các đòn tập kích vừa diễn ra, TST cho rằng điểm mấu chốt lại nằm ở quãng "ngừng bắn năng lượng" trước đó.

Theo kênh này, nếu nhìn lại toàn bộ diễn biến từ cuối tháng 11 tới nay, có thể thấy các đợt tấn công vào hạ tầng năng lượng Ukraine luôn diễn ra theo một nhịp quen thuộc: tấn công dồn dập – tạm lắng – rồi lại tấn công mạnh hơn.

Sau mỗi giai đoạn không kích cường độ cao, phía Nga bắt buộc phải có quãng nghỉ để bổ sung tên lửa, UAV, chuẩn bị lại bệ phóng, trinh sát lại mục tiêu và đánh giá thiệt hại. Đây được mô tả là quy luật mang tính kỹ thuật – hậu cần tất yếu của chiến dịch, chứ không phải quyết định chính trị.

Chính vào thời điểm nhịp độ tập kích đạt đỉnh — khi theo chu kỳ tác chiến, một quãng tạm dừng là điều gần như chắc chắn phải diễn ra — thì Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề nghị Moscow "tạm ngừng" các đòn đánh vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Theo TST, yêu cầu này vô tình trùng khớp hoàn toàn với nhu cầu kỹ thuật sẵn có của phía Nga. Vì vậy, quãng nghỉ vốn dĩ phải diễn ra theo logic chiến dịch đã được "đặt tên" thành một "lệnh ngừng bắn năng lượng tạm thời".

Bề ngoài, đây là một động thái mang màu sắc ngoại giao, thể hiện Nga đáp ứng đề nghị từ Washington. Nhưng theo cách lý giải của TST, về bản chất, kế hoạch tác chiến không hề thay đổi, mà chỉ được bao bọc dưới một hình thức khác.

Và khi thời hạn "ngừng bắn" kết thúc, các đòn tập kích quy mô lớn lập tức quay trở lại — đúng vào thời điểm phái đoàn Ukraine rời Kiev để bước vào vòng đàm phán tại Abu Dhabi.

Theo TST, chính sự trùng khớp giữa nhu cầu quân sự và đề nghị ngoại giao này đã tạo nên "nước cờ" của ông Putin mà ông Trump không nhận ra.