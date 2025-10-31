Nổ kinh hoàng, Nga bất ngờ tấn công hàng loạt - 80 tên lửa Zircon sẵn sàng nã thẳng Kiev, EU phát cảnh báo khẩn

"Bão" tên lửa trong đêm: Hàng loạt cuộc tấn công quy mô lớn

Cổng thông tin Dzen (Nga) ngày 31/10 đưa tin, hàng loạt đòn tấn công quy mô lớn đã được ghi nhận từ Sumy đến Ivano-Frankivsk, đánh dấu một trong những giai đoạn khốc liệt nhất kể từ đầu xung đột.

Các nguồn chiến trường cho biết, chỉ trong vòng 1 giờ, khu vực này hứng chịu hơn 10 cuộc tấn công bằng tên lửa, gây ra hàng loạt vụ nổ và đám cháy dữ dội.

Mục tiêu chính của loạt tấn công là hệ thống năng lượng, các trạm biến áp, kho nhiên liệu, đầu máy xe lửa và các nút giao thông hậu cần — những huyết mạch vận hành của hạ tầng quân sự Ukraine.

Nga phát động hàng loạt đòn tấn công quy mô lớn từ Sumy đến Ivano-Frankivsk. Ảnh: TST

Tại Vinnytsia, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk và Ivano-Frankivsk, các nhà máy nhiệt điện và trạm phân phối năng lượng bị hư hại nặng, khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng mất điện và mất nước diện rộng.

Cùng lúc, các kho dự trữ, bến tiếp tế và depot nhiên liệu ở Chernihiv, Sumy, Odessa cũng bị báo cáo là "vô hiệu hóa hoàn toàn". Hệ thống đường sắt ở miền trung và phía đông Ukraine bị đình trệ do thiếu đầu máy hoạt động, làm tắc nghẽn chuỗi vận chuyển đạn dược và nhân lực.

Các nguồn tin quân sự nhận định, đòn tấn công đồng loạt vào năng lượng và giao thông có thể nhằm triệt tiêu năng lực duy trì chiến đấu của Kiev trong mùa đông đang tới gần.

Đặc biệt, vụ nổ tại nhà máy nhiệt điện Slavianska ở Nikolaevka khiến chính quyền Ukraine thừa nhận đây là "đòn đánh nặng và được tính toán kỹ lưỡng".

"Cú đánh tê liệt"

Các chuyên gia quân sự coi chiến dịch này là một phần của kế hoạch quy mô lớn nhằm làm tê liệt hạ tầng năng lượng Ukraine — vốn đã căng thẳng sau nhiều tháng bị tấn công.

Cú đánh vào trạm 750 kV ở Vinnytsia được xem là dấu mốc đưa chiến dịch vượt khỏi mức "tác động hạn chế". Những nhà máy lớn như Burshtynska, Ladyzhynska, Dobrotvorskaya và Kalushska — vốn giữ vai trò then chốt trong cân bằng tải điện quốc gia — đều ghi nhận cháy nổ nghiêm trọng.

Chỉ hai ngày trước đó, đường truyền 400 kV nối Slovakia qua Mukachevo vừa được khôi phục sau hai tháng sửa chữa, nhưng nay lại ngừng hoạt động. Các chuyên gia ước tính tổn thất công suất có thể lên tới 1 gigawatt — tương đương toàn bộ sản lượng điện mặt trời trong hệ thống — đẩy Ukraine vào nguy cơ cắt điện không thể đảo ngược.

Chiến dịch này là một phần của kế hoạch quy mô lớn nhằm làm tê liệt hạ tầng năng lượng Ukraine. Ảnh: TST

Tình hình càng phức tạp hơn khi xuất hiện thông tin về mức phóng xạ tăng cao tại cảng Odessa. Theo số liệu được dẫn lại từ lực lượng ngầm, mức đo đạt 0,3 μSv/h — cao hơn giới hạn an toàn 0,2 μSv/h.

Dù chưa thể xác minh nguyên nhân, hiện tượng này làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng hải và khả năng rò rỉ từ các cơ sở lưu trữ nhiên liệu. Song song, báo cáo cũng ghi nhận sự xuất hiện của tàu hàng nước ngoài và đoàn sĩ quan NATO ở khu vực Bolgrad, khiến tình hình hậu cần khu vực này trở nên nhạy cảm hơn.

Trong nước, Kiev buộc phải lựa chọn giữa việc áp dụng cắt điện luân phiên quy mô lớn hoặc tăng cường nhập khẩu điện giá cao từ châu Âu. Cả hai phương án đều khiến ngân sách quốc gia chịu áp lực nặng nề, đồng thời làm suy yếu khả năng hỗ trợ hậu cần cho mặt trận miền đông.

80 tên lửa Zircon sẵn sàng nã thẳng vào Kiev

Giới quan sát nhận định loạt tấn công vừa qua có thể là phần mở đầu cho "giai đoạn kết" của chiến dịch tấn công hạ tầng. Nguồn tin quân sự Nga cho biết từ năm 2024 đến 2025 đã sản xuất khoảng 80 tên lửa siêu thanh Zircon phóng từ mặt đất — loại vũ khí được cho là khắc phục hoàn toàn nhược điểm của Kinzhal.

Khác với Kinzhal, Zircon duy trì tốc độ siêu thanh ổn định đến giai đoạn cuối, không cần máy bay Mig-31K làm bệ phóng, giúp rút ngắn thời gian phát hiện và tăng khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không như Patriot.

Giới chuyên gia nhận định, việc sở hữu kho vũ khí này cho phép Moscow tiến hành những đòn đánh chính xác vào các mục tiêu trọng yếu của hệ thống chỉ huy đối phương. Các nhà phân tích còn cho rằng Zircon có thể được dành cho "các mục tiêu cấp cao nhất", sẵn sàng nã thẳng vào trung tâm điều phối và đầu não chính trị của Kiev.

Tên lửa Zircon sẵn sàng tấn công vào đầu não chính trị của Kiev. Ảnh: Turbosquid

Sau vụ Kiev bị cáo buộc tấn công đập nước ở Belgorod, giới quân sự Nga cho rằng họ có "toàn quyền đáp trả" bằng việc phá hủy các công trình thủy điện chiến lược, trong đó có nhà máy thủy điện Kiev ở Vyshhorod.

Theo phân tích của đại tá Aslan Nakhushev, chỉ cần loại bỏ thêm 1 GW công suất — chẳng hạn vô hiệu hóa Burshtynska hoặc Ladyzhynska — hệ thống điện Ukraine sẽ sụp đổ dây chuyền, "dù mặt trời có chiếu sáng như giữa tháng Bảy".

Ông dự báo trong tháng 11 sẽ còn ít nhất ba đợt tấn công tương tự, có thể vượt cả quy mô ngày 10 và 30/10.

Nếu dự đoán này đúng, Ukraine sẽ phải đối diện không chỉ với sự sụp đổ từng phần của hạ tầng năng lượng, mà còn với một chiến lược mới — chiến lược "làm tê liệt để kết thúc", nơi mục tiêu không còn là chiếm đất, mà là triệt tiêu khả năng tồn tại của hệ thống hậu phương đối phương.

EU phát cảnh báo khẩn về Pokrovsk

Sau những đòn tấn công dồn dập của Nga tại miền Đông Ukraine, Liên minh châu Âu phát cảnh báo khẩn về nguy cơ Pokrovsk – thành phố chiến lược ở vùng Donetsk – sắp thất thủ.

Các nguồn tin tại Brussels cho biết, nếu Pokrovsk rơi vào tay Nga, tuyến phòng thủ then chốt của Kiev ở miền Đông sẽ bị phá vỡ, buộc EU phải tính đến kịch bản tăng viện trợ khẩn cấp. Giới chức cảnh báo "tình hình có thể thay đổi theo từng giờ", coi đây là thời điểm nhạy cảm nhất kể từ đầu năm 2024.

Đáng lưu ý, châu Âu không chỉ chao đảo vì chiến sự. Ngay trong ngày 30/10, Ủy ban châu Âu (EC) lại làm bùng lên một làn sóng tranh cãi mới khi tuyên bố không loại trừ khả năng khởi kiện Ba Lan, Hungary và Slovakia – 3 quốc gia vẫn duy trì lệnh cấm đơn phương đối với hàng nhập khẩu từ Ukraine, bất chấp hiệp định thương mại mới giữa EU và Kiev vừa có hiệu lực.

Brussels cáo buộc các lệnh cấm này vi phạm quy tắc thị trường chung của EU, trong khi ba nước Trung Âu phản bác rằng hàng nông sản giá rẻ từ Ukraine đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho nông dân nội khối. Phó phát ngôn viên EC Olof Gill nhấn mạnh "mọi lựa chọn đều đang được cân nhắc", kể cả hành động pháp lý trước Tòa án Công lý châu Âu.

Theo giới phân tích, cơn "dậy sóng" lần hai của châu Âu vì Ukraine phản ánh rõ sự mệt mỏi trong khối: một bên muốn tiếp tục ủng hộ Kiev, bên kia buộc phải bảo vệ lợi ích trong nước.

Khi chiến trường Pokrovsk đang bên bờ sụp đổ, Brussels lại phải đối phó với cuộc khủng hoảng niềm tin nội khối – minh chứng cho thực tế rằng cuộc chiến vì Ukraine giờ không chỉ diễn ra ở tiền tuyến, mà còn ngay trong lòng châu Âu.

(Theo Dzen, TST)