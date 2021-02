Những việc nên kiêng làm vào ngày mồng 1 Tết để tránh vận xui, gia tăng may mắn cho cả năm

1. Quét nhà: Người xưa cho rằng nhà cửa cần được quét tước sạch sẽ trong cả năm, nhưng trừ ngày mồng 1. Bên cạnh lý do là từ ngày 30 Tết, nhà cửa đã được dọn dẹp rồi, do đó ngày mồng 1 không cần phải quét nữa, có 1 lý do quan trọng hơn, đó là việc quét nhà trong ngày mồng 1 cũng được coi như 1 hành động khiến gia chủ "quét" đi cả những điều may mắn và tài lộc, nên đây là việc nên tránh.

2. Để các loại dao, kéo, vật sắc nhọn ra ngoài vào ngày mồng 1: Theo quan niệm truyền thống, dao, kéo được cho là sẽ cắt mất may mắn, nên cần cất đi khi không sử dụng, nhất là vào ngày đầu tiên của năm mới.

3. Gội đầu vào ngày mồng một, vì điều này cũng được cho là sẽ làm cho tài lộc của bạn bị hao hụt đi.

Niềm tin này bắt nguồn từ xa xưa, khi xã hội chưa được văn minh, chưa có máy sấy tóc, và năm mới là khoảng thời gian rất lạnh. Nếu gội đầu, bạn sẽ dễ bị cảm lạnh, mà nếu ốm vào ngày đầu năm thì chưa cần nói đến cả năm có xui hay không, nhưng chắc chắn là ngày Tết cũng sẽ kém vui đi rồi.

5. Tranh cãi với người khác, đặc biệt là người trong gia đình vào ngày mồng 1: Ngày mồng 1 là sự khởi đầu của cả năm, nên giữ một bầu không khí vui vẻ, ấm cúng và hạnh phúc, không nên gây gổ, cãi vã với chồng/vợ hay mắng mỏ con cái.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên kiềm chế cảm xúc của bản thân, không khóc lóc hay buồn bã trong ngày đầu năm.



6. Cho người khác vay tiền vào mồng 1 tết: Đây cũng là 1 trong số nhiều việc bị coi là khiến bạn "rông" cả năm, cần hết sức tránh. Ngược lại, bạn cũng không nên đi vay tiền của ai, vì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới người khác và tới cả chính bạn nữa. Chẳng ai muốn bạn sẽ phải đi vay cả năm sau phải không?

7. Mặc đồ đen/trắng trong ngày đầu năm: Vì 2 màu sắc này thường khiến người ta liên tưởng đến màu của tang tóc, lạnh lẽo, bị coi là sẽ mang đến vận xui cho gia chủ, nên được tránh thì hơn. Thay vào đó hãy chọn những màu sắc ấm áp, nổi bật như đỏ, vàng, hồng, cam, xanh… để đem tới không khí vui tươi, rạng rỡ cho những ngày đầu xuân.



8. Làm vỡ, hỏng đồ đạc: Theo các chuyên gia phong thủy, những việc đổ vỡ, hỏng hóc nên được tránh tối đa trong ngày mồng 1, vì nó ảnh hưởng đến vận may cả năm của bạn.

Tuy nhiên, chưa cần nói đến phong thủy, việc bạn làm hỏng đồ đạc sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn, từ đó sẽ dẫn đến nhiều chuyện không được như ý. Do đó, cẩn trọng trong mọi lời nói hay hành động sẽ giúp bạn có một khởi đầu suôn sẻ nhất.

9. Đi thăm người ốm hay đến bệnh viện: Trừ trường hợp thật khẩn cấp, còn nếu không, bạn không nên đến những nơi có âm khí hay nguồn năng lượng tiêu cực này, vì nó sẽ ảnh hưởng đến tài lộc trong năm của bạn.



Thay vào đó, những ngày đầu năm bạn nên năng lui tới những nơi linh thiêng như đền, chùa để cầu mong một năm mới bình an. Bạn cũng có thể đến những bữa tiệc đoàn viên với bầu không khí ấm áp, tươi vui để gia tăng vận may của bản thân.

10. Sát sinh trong ngày mồng 1: Tốt nhất là bạn nên chuẩn bị trước các loại đồ ăn từ ngày 30 tết, và không sát sinh vào ngày đầu của năm mới.

Bởi mùng 1 đầu năm là ngày vui vẻ, hỷ khí trùng phùng. Thời điểm này nhà nhà đều mở cửa đón cát vận, hết sức tránh xui xẻo. Vì vậy mà việc sát sinh đồng nghĩa với mang xui xẻo vào nhà cũng sẽ xua đuổi phần lớn cát khí.



11. Giặt quần áo vào mồng 1 và mồng 2 tết: Nhiều người kiêng giặt quần áo vào 2 ngày đầu năm, vì 2 ngày này được coi là ngày sinh của Thủy thần theo quan niệm của người phương Đông.

Do đó, bạn có thể giặt hết quần áo vào ngày 30 Tết, sau đó đến mồng 3 mới nên giặt tiếp.

12. Để mất tiền bạc, đồ đạc: Bị mất bất kỳ thứ gì trong ngày mồng 1 đều bị coi là điềm xui cho năm mới, nên bạn hãy cẩn thận hơn nhé.

Tổng hợp từ các báo nước ngoài