Những việc cần làm ngay khi nhận được "tiền chuyển nhầm"

Giả mạo tin nhắn, email của ngân hàng

Các đối tượng gửi tin nhắn SMS hoặc email giả mạo thương hiệu ngân hàng, thông báo rằng tài khoản của bạn vừa nhận được một khoản tiền (được cho là người khác chuyển nhầm). Sau đó, chúng yêu cầu bạn chuyển trả lại số tiền vào một tài khoản lạ với lý do như "chuyển nhầm" hoặc "hoàn trả do lỗi hệ thống".

Với thủ đoạn trên, chúng tạo thông báo giả nhằm dụ nạn nhân tự nguyện chuyển tiền cho chúng, qua đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Trong một số trường hợp, tin nhắn/email còn chứa đường link giả mạo để lấy cắp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng của bạn.

Giả danh người lạ "chuyển nhầm" tiền rồi liên hệ trực tiếp

Đối tượng lừa đảo chủ động liên lạc (gọi điện, nhắn tin) nói rằng họ đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản của bạn và đề nghị bạn chuyển trả lại. Chúng có thể cung cấp thông tin như tên người chuyển, số tài khoản, hoặc gửi cả biên lai chuyển khoản giả để tăng độ tin cậy. Thậm chí, có trường hợp chúng thật sự chuyển một khoản nhỏ vào tài khoản nạn nhân (để nạn nhân mất cảnh giác).

Mục đích của kẻ lừa đảo là muốn dụ bạn chuyển tiền cho chúng (chiếm đoạt tài sản). Nếu số tiền ban đầu do chúng gửi là tiền phi pháp hoặc đánh cắp, việc bạn chuyển lại có thể biến bạn thành người tiếp tay rửa tiền cho chúng mà không hay biết.

Cố ý chuyển tiền rồi giả làm nhân viên thu hồi nợ để đe dọa

Đây là biến tướng nguy hiểm, các đối tượng cố tình chuyển một khoản tiền (thường kèm nội dung như "cho vay" hoặc "giải ngân khoản vay") vào tài khoản nạn nhân. Ngay sau đó, chúng giả danh nhân viên công ty tài chính hoặc xã hội đen gọi điện đòi nợ, hăm dọa bắt nạn nhân phải trả lại "khoản tiền đã vay" cùng lãi suất "cắt cổ". Chúng có thể khủng bố tinh thần bằng cách chửi bới, đe dọa sẽ thông báo cho gia đình, cơ quan của nạn nhân nếu không trả tiền.

Chúng tạo áp lực tâm lý sợ hãi để nạn nhân nhanh chóng chuyển tiền cho chúng, thực chất vẫn là chiếm đoạt tài sản. Nhiều nạn nhân vì lo sợ, xấu hổ đã chấp nhận trả tiền dù bản thân không hề vay mượn, đây chính là mục tiêu mà các đối tượng lừa đảo mong muốn.

Lừa đảo trong mua bán trực tuyến

Trong giao dịch mua bán online, kẻ gian giả vờ đã chuyển tiền thanh toán cho nạn nhân (người bán), rồi lấy cớ yêu cầu nạn nhân chuyển lại một khoản tiền nhỏ (ví dụ: hoàn tiền thừa hoặc trả phí vận chuyển) trước khi nhận hàng. Một số trường hợp khác, chúng đề nghị người bán gửi hàng trước, sau đó giả vờ như chưa nhận được tiền đã chuyển.

Mục đích của chúng là tạo tình huống "chuyển nhầm" hoặc "thanh toán nhầm" để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Nếu nạn nhân gửi tiền hoặc gửi hàng theo yêu cầu, kẻ lừa đảo sẽ lấy được tiền/hàng mà không phải thanh toán gì. Mục tiêu cuối cùng vẫn là làm nạn nhân mất tiền oan hoặc mất hàng hóa.

Lợi dụng ứng dụng và giao diện chuyển tiền giả

Kẻ gian lợi dụng các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử để tạo giao dịch giả. Chúng có thể gửi hình ảnh hoặc màn hình ứng dụng hiển thị rằng đã chuyển tiền cho nạn nhân, rồi yêu cầu nạn nhân xác nhận giao dịch hoặc chuyển lại tiền để "hoàn tất" việc chuyển khoản. Trên thực tế, số tiền hiển thị chỉ là giả lập trên ứng dụng, hoàn toàn không có tiền thật được chuyển vào tài khoản nạn nhân.

Bằng cách trên, chúng đánh lừa nạn nhân tin rằng mình thực sự đã nhận tiền, từ đó khiến nạn nhân chuyển một khoản tiền thật cho kẻ lừa đảo. Chiêu này tận dụng sự bất cẩn của nạn nhân khi không kiểm tra kỹ tài khoản, nhằm chiếm đoạt tiền dựa trên lòng tin sai lầm của nạn nhân.

Khi gặp tình huống nghi là lừa đảo “chuyển nhầm tiền”, người dân cần lưu ý và thực hiện ngay các biện pháp sau:

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa