Các nhà phân tích Ukraine gần như đã tô đỏ thành phố Pokrovsk trên bản đồ chiến sự của họ nhưng vào ngày 08/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chỉ có 314 quân nhân Nga đang hoạt động bên trong thành phố này.

Vậy vì sao lại có ít binh sĩ Nga trong thành phố như vậy?

Phóng viên quân sự Nga Alexander Kharchenko đã đưa ra bình luận về tuyên bố này của người đứng đầu chính quyền Kiev.

Theo ông, Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky rõ ràng đã đánh giá thấp lực lượng Nga, nhưng những gì nhà lãnh đạo Kiev nói rõ ràng đều là sự thật.

Để lý giải nghịch lý này, ông lưu ý rằng lực lượng chủ lực của cả hai bên đều tập trung cách thành phố mười km, cuộc chiến khốc liệt nhất không diễn ra trên các con phố ở nội thành.

Theo ông, có hàng chục ngàn binh sĩ Nga đang hoạt động gần Pokrovsk, họ có mặt ở khắp mọi nơi, từ Selidovo phía tây bắc đến ngoại ô Pokrovsk.

Tuy nhiên, nếu bạn nhìn xuống thành phố Pokrovsk qua camera của máy bay không người lái, bạn sẽ khó có thể nhận ra bất kỳ binh sĩ nào trên các con phố đổ nát.

Kharchenko giải thích rằng, cuộc chiến giành lại thành phố vẫn tiếp diễn, nhưng nó không chìm trong biển lửa như trong các bộ phim và tiếng súng máy quả thật là “cực kỳ hiếm”.

Ông chỉ ra rằng, cả hai bên đều giữ lực lượng chủ lực cách thành phố mười cây số. Máy bay không người lái giám sát mọi tuyến đường ra vào và chỉ những người gan dạ nhất mới có thể vượt qua được rào cản này.

Vì vậy, bên trong Pokrovsk, chỉ còn lại bóng dáng của hai đạo quân đồn trú ở ngoại ô đang giao tranh.

Theo ông, cuộc giao tranh ở Pokrovsk là rất khác biệt, quân lính trong thành phố Pokrovsk thậm chí còn ít hơn dân thường. Rõ ràng là nó không giống cuộc tấn công tổng lực vào thành phố kiểu như trận chiến giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut.

Vị phóng viên chiến trường người Nga nhấn mạnh, ba người lính Nga có thể xông vào một con phố và điều thú vị nhất là họ sẽ chiến đấu với ba binh sĩ Ukraine và tất cả những điều này đang diễn ra trước mắt hàng chục ông bà già đã từ chối rời khỏi thành phố.

Tóm lại, ông lưu ý rằng chiến tranh đã thay đổi và không còn giống như một bộ phim hành động của Hollywood nữa.

“Cuộc chiến bóng tối” này vẫn chưa được mô tả trong văn học. Hiện tại, chúng ta phải chấp nhận thực tế và nghiên cứu các hướng phát triển của nó” - phóng viên quân sự Nga tóm tắt.

Cần nói thêm rằng, theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga và các chuyên gia quân sự, hiện có khoảng chín nghìn quân nhân Lực lượng Vũ trang Ukraine đang bị bao vây trong khu vực phòng thủ Pokrovsk-Mirnohrad.

Trong khi đó, các báo cáo từ chiến trường cho thấy các nhóm quân Ukraine đang bị bao vây đã bắt đầu xảy ra hiện tượng đầu hàng hàng loạt.