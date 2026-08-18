Những thay đổi trên VF 5 thế hệ mới: Đâu là điểm 'đáng tiền' nhất trong mắt chủ xe VinFast?

Những hình ảnh rò rỉ của VinFast VF 5 thế hệ mới đang gây chú ý với hàng loạt nâng cấp đáng giá. Tuy nhiên, dưới góc nhìn thực tế của những chủ xe VinFast, bản nâng cấp này vẫn để ngỏ một dấu hỏi lớn.

Sự xuất hiện bất ngờ của mẫu xe điện VinFast VF 5 thế hệ mới xuất hiện tại Ấn Độ cách đây vài ngày đang tạo nên nhiều tranh luận sôi nổi. Hãng xe Việt dường như đang chuẩn bị một vũ khí chiến lược để định vị lại sản phẩm, dần thoát khỏi mác "xe dịch vụ" nhằm chinh phục triệt để tệp khách hàng cá nhân và gia đình.

VinFast VF 5 thế hệ mới chạy thử tại Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

Ở lần nâng cấp này, ngoại thất VF 5 mới mang tới một diện mạo vuông vức và hiện đại hơn hẳn. Điểm sáng giá nhất không chỉ nằm ở đèn chiếu sáng chính, mà ở trang bị được nhiều chủ xe đánh giá có phần chưa tối ưu của phiên bản tiền nhiệm.

Bên trong khoang lái, nhiều chi tiết nội thất quan trọng được cho là thừa hưởng trực tiếp từ các đàn anh phân khúc cao hơn. Đặc biệt, khu vực bệ trung tâm đã được thiết kế lại chỉn chu, hứa hẹn giải quyết một trong những điểm khiến nhiều chủ xe phải nâng cấp trên bản hiện hành.

VinFast giới thiệu VF 5 lần đầu tiên vào năm 2022. Ảnh: VinFast

Việc duy trì nền tảng khung vỏ hiện tại giúp hãng tối ưu chi phí để giữ mức giá cạnh tranh, nhưng lại đặt ra câu hỏi về khả năng mở rộng không gian. Đây có thể xem là bài toán lớn khi đặt mẫu xe Việt bên cạnh các đối thủ cùng phân khúc.

VinFast VF 5 thế hệ hiện tại đã được gần 4 năm tuổi, vì thế việc giới thiệu thế hệ mới là điều dễ hiểu. Những chia sẻ và phân tích về tiềm năng cũng như thách thức của mẫu xe này có ngay ở video bên dưới.



