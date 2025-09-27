Những tên tuổi lừng lẫy thế giới bị tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ lại phía sau

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, tính đến hết ngày 26/9, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên đến 15,8 tỷ USD, xếp thứ 162 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Đây là bước đại nhảy vọt khi bước vào năm 2025 người giàu nhất Việt Nam vẫn còn đang nằm ngoài top 700 của Forbes.

Trên chặng đường thăng hạng đầy ngoạn mục, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lừng lẫy thế giới, mới nhất là huyền thoại đầu tư Ray Dalio.

Ray Dalio là nhà sáng lập và Chủ tịch của Bridgewater Associates, một trong những quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới. Ông đã phát triển khái niệm “tất cả các mùa kinh tế” (All Weather Portfolio), một chiến lược đầu tư nhằm đạt hiệu quả ổn định trong mọi điều kiện thị trường và được công nhận là một trong những nhà đầu tư có ảnh hưởng nhất thế giới.

Với khối tài sản 15,8 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn xếp trên Henry Kravis – nhà đồng sáng lập và đồng Chủ tịch của KKR (Kohlberg Kravis Roberts). Kravis được coi là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực mua lại có đòn bẩy (leveraged buyouts - LBO), một chiến lược mà KKR đã sử dụng để thâu tóm và tái cơ cấu nhiều công ty lớn.

KKR được biết đến là một trong những công ty đầu tư tư nhân (private equity) lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới. Đáng chú ý, vào năm 2020, KKR từng dẫn đầu một nhóm nhà đầu tư (trong đó bao gồm Temasek) rót 650 triệu USD mua cổ phần của Vinhomes – một thành viên thuộc Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Trước khi vượt qua Ray Dalio và Henry Kravis, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đã bỏ lại phía sau những tên tuổi “đình đám” như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Samsung Lee Jae-Yong, nhà đầu cơ vĩ đại George Soros,… trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của Forbes.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt chủ yếu nhờ cổ phiếu Vingroup (mã VIC) bứt phá mạnh mẽ. Từ đầu năm, thị giá VIC đã tăng hơn 300% qua đó lập đỉnh mới với 164.000 đồng/cp. Vốn hóa thị trường của Vingroup cũng theo đó lập kỷ lục hơn 630.000 tỷ đồng, trở thành cái tên đầu tiên trong lịch sử chứng khoán Việt Nam đạt đến cột mốc này.

Cổ phiếu Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập đỉnh mới trong ngày tập đoàn đồng loạt khởi công 2 dự án lớn với tổng vốn đầu tư 182.000 tỷ đồng, gồm Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Trong đó, Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Trào do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích gần 227 ha, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương, tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng.

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của khu công nghiệp Tân Trào, do liên danh nhà đầu tư Vingroup và CTCP Năng lượng VinEnergo (một thành viên thuộc Vingroup) làm chủ đầu tư, diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.

Trước đó, Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Phạm Văn Tình đã ký Quyết định số 152/ QĐ-KKT ngày 20/9/2025 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thuộc Vingroup) thực hiện.

Ngoài ra, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn đón thêm một tin vui khác khi HĐQT VEFAC (mã VEF) đề xuất phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 330% (01 cổ phiếu nhận 33.000 đồng). VEFAC dự kiến chi gần 5.500 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong đó, Vingroup có thể “bỏ túi” gần 4.600 tỷ đồng nhờ nắm quyền chi phối 83,32% vốn.