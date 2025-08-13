Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã bình luận về cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2025, tại Anchorage, Alaska.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào ngày 12 tháng 8, ông Hegseth nói rằng "sẽ không ai hài lòng với những nhượng bộ trong các cuộc đàm phán ở Alaska", nhưng nhấn mạnh Tổng thống Trump đã tạo ra các điều kiện cho một vòng đàm phán mà chính quyền tiền nhiệm của ông Joe Biden đã không đạt được.

"Không ai khác có thể tạo điều kiện cho một cuộc gặp như vậy. Dưới thời Joe Biden, khi bạo lực đang hoành hành, Putin đã không coi trọng vấn đề đến mức cân nhắc tổ chức một cuộc gặp", ông Hegseth nói.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nói Tổng thống Trump đã "thay đổi luật chơi" bằng cách tạo áp lực buộc ông Putin phải đồng ý đàm phán. Bộ trưởng Hegseth nói thêm rằng ngay từ đầu, Nhà Trắng đã cam kết giải quyết vấn đề thông qua hòa đàm, bất chấp tình hình khó khăn trên chiến trường.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng các cuộc đàm phán có thể bao gồm "hoán đổi lãnh thổ" và một số nhượng bộ khác và có thể sẽ không làm hài lòng cả hai bên.

"Sẽ không ai vui cả. Nhưng nếu ai đó có thể làm được điều này thì chính là Tổng thống Trump ", ông Hegseth nói, đồng thời trích dẫn phương pháp "hòa bình thông qua sức mạnh" được Tổng thống Trump và cố vấn Steve Witkoff ủng hộ.

Khi được hỏi về sự tham gia của mình tại hội nghị thượng đỉnh, ông Hegseth trả lời: "Tôi không biết. Để xem lịch trình của tôi như thế nào đã".

Cuộc đàm phán Mỹ - Nga liệu có mang lại kết quả như những gì Tổng thống Donald Trump mong muốn?

Cuộc họp ở Alaska được xem là một sự kiện quan trọng để thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, đặc biệt là trong bối cảnh Nga thúc ép Kyiv phải nhượng bộ về lãnh thổ.

Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ xác định khả năng đối thoại tiếp theo, bao gồm cả một cuộc họp 3 bên đầy tiềm năng với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.