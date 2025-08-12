Thủ tướng Anh Keir Starmer (thứ hai bên trái), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk dạo bước tại Phủ Tổng thống ở Kiev, Ukraine, ngày 10/5/2025 (Ảnh: PA Pool)

Hồi tháng 3/2025, Thủ tướng Anh Keir Starmer từng tuyên bố London sẵn sàng "đặt chân lên đất Ukraine và điều máy bay trên không, cùng với các đồng minh". Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng có phát biểu tương tự. Kế hoạch ban đầu của châu Âu là sẽ đóng vai trò "gìn giữ hòa bình" nếu Kiev và Moscow đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, đài RT ngày 10/8 dẫn nguồn báo Sunday Times (Anh) cho biết nhóm quốc gia châu Âu trong "Liên minh tự nguyện" đã thống nhất không gửi quân tới Ukraine. Các quốc gia như: Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha và Italy đều tỏ rõ sự miễn cưỡng hoặc từ chối cam kết gửi quân cho sứ mệnh này. Trong khi đó, Nga cũng kiên quyết phản đối việc bố trí binh sĩ NATO tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào.

Tờ Sunday Times dự đoán rằng nếu cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đến lệnh ngừng bắn, Kiev có thể mong muốn "các quan sát viên quốc tế hiện diện trên thực địa". Nhưng theo tờ báo, kịch bản này khó khả thi thông qua "liên minh tự nguyện". Một quan chức quốc phòng Anh giấu tên thừa nhận: "Không ai muốn gửi binh sĩ của mình tới Ukraine để hy sinh".

Anh được cho là đã cung cấp tên lửa Storm Shadow cho Ukraine sử dụng trong cuộc chiến chống lại Nga (Ảnh: Getty Images)

Trước đó, vào tháng 5, tờ Financial Times dẫn nguồn tin riêng cho biết kế hoạch triển khai quân đã "sụp đổ" khi Mỹ từ chối ủng hộ. Báo The Times cũng từng nhận định đề xuất này thiếu thực tế do quân đội châu Âu đang thiếu nhân lực.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng 7 cáo buộc các nước thành viên NATO ở châu Âu theo đuổi đường lối "đối đầu" với Nga. Tháng 4/2025, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Sergey Shoigu cảnh báo sự xuất hiện của binh sĩ NATO tại Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến III.

Moscow nhiều lần mô tả xung đột Ukraine là một "cuộc chiến đối đầu" giữa Nga và phương Tây. Tuy nhiên, những diễn biến tại thời điểm này dường như đang phản ánh thực tế khó khăn của châu Âu rằng dù có những tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ Ukraine, hầu hết các quốc gia này đều ngần ngại can dự trực tiếp về quân sự, do lo ngại nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga và thiếu nguồn lực quân sự.